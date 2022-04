U ovim nesigurnim vremenima rituali su poput sigurne luke

Iako se motivi koji stoje iza svakodnevnih rituala mogu razlikovati, zajedničko im je što blagotvorno utječu na mentalno i fizičko zdravlje. Svakodnevni rituali, bilo da je riječ o toploj kupki, jutarnjem ispijanju šalice čaja bilo o čitanju knjige s djecom, vraćaju u centar, smiruju i osnažuju

Ponavljanje samo po sebi postaje važna stvar, jedna forma hipnoze. Ja hipnotiziram sebe da doprem do dubljeg stanja uma.' Tim je riječima slavni japanski pisac Haruki Murakami opisao svoje rituale kojih se drži svaki dan, bez varijacija. Jasno definirani rituali koji, u Murakamijevom slučaju, uključuju trčanje, slušanje glazbe i čitanje, jačaju mu fizičku, ali i mentalnu snagu, koja je, kako smatra pisac, jednako važna kao i umjetnička osjetljivost. No da bi rituali doista osnažili duh i tijelo, ponavljanje i strukturiranost nisu dovoljni. Iza rituala moraju stajati svrha i/ili jasna namjera jer upravo ih one čine djelotvornima i razlikuju od rutine.

Rutina se, naime, definira kao ponašanje ili proces koji se ponavlja, a ritual je rutina kojoj osoba da veći smisao, drukčiji od pukog izvršenja zadatka. Murakami će, primjerice, svako jutro rutinski oprati zube ili pospremiti krevet, a za svojim dnevnim ritualima posegnut će ne bi li dosegnuo 'drukčije stanje svijesti'. Iako se motivi koji stoje iza svakodnevnih rituala mogu razlikovati, a često ne moraju biti jasno definirani, zajedničko im je što blagotvorno utječu na mentalno i fizičko zdravlje.

Manje stresa

Kako je nedavno prenio britanski BBC, rituali donose osjećaj predvidivosti u nesigurnu svakodnevicu te tako pomažu reduciranju anksioznosti. Sudionici jednoga zabavnog eksperimenta Harvard Business Schoola pozvani su da pred strancima otpjevaju pjesmu 'Don't Stop Believing'. Istraživači su ih podijelili u dvije grupe: jedna je morala obaviti ritual po svom izboru, a drugima je rečeno da sjede i čekaju da ih se pozove na pozornicu. Pokazalo se da je ova prva grupa tijekom nastupa imala slabije srčane otkucaje i bila manje tjeskobna od ekipe koja je samo sjedila i čekala.

Sportski psiholozi također predlažu obavljanje rituala prije natjecanja, jer, kako je dokazano, pomažu boljoj izvedbi i potencijalno smanjuju razinu stresa. Rafael Nadal, pobjednik 21 Grad Slam turnira, prijavio je da se na njegovoj listi nalazi čak 19 rituala koje obavlja prije dvoboja, jer mu pomažu da 'se smjesti u meč te okružje sinkronizira s redom koji želi imati u glavi'. Osim što rituali mogu pomoći u izazovnim situacijama (izlazak na pozornicu, sportsko natjecanje, događaj koji 'izbaci iz cipela'), oni svakodnevni mogu poboljšati kvalitetu života.

Obnavljaju energiju

Rituali tako koriste i u transformaciji osobnih vrijednosti iz teorije u one koje se doista živi u praksi. Drugim riječima, iako će većina reći da im je iznimno važno raditi na sebi i posvetiti se obitelji, u svakodnevnom životu tome posvećuje najmanje vremena. Zadaju li si zadatak da, primjerice, jednom na tjedan ritualno sjednu za stol s obitelji ili pak svakodnevno posvete pola sata vremena sebi, podsjetit će se na ono što im je zaista važno, što svakodnevno izmiče te tako čini život manje ispunjenim.

Nadalje, rituali pomažu u uspostavljanju strukture i obnavljanju energije. Kako su u svojoj knjizi 'The Power of Full Engagement' zapisali Jim Loehr i Tony Schwartz, stvar koja vrhunske sportaše izdvaja jest što znaju kako obnoviti energiju i to pomoću jasnih, unaprijed definiranih rituala. 'Što su rituali strukturiraniji (jasniji njihov sadržaj i raspored), to je bolji oporavak', zapisali su autori te dodali da rituali mogu biti od velike pomoći u stresnim situacijama i nesigurnim vremenima jer služe ljudima kao neka vrsta sigurne luke; nešto što im ulijeva sigurnost i mir te tako pomaže da se napune energijom potrebnom za suočavanje sa svakodnevicom.

Olakšavaju promjene

Ljudi su bića navika, a navike se mogu definirati i kao veza između neurona u mozgu; put kojim se ide bez razmišljanja. Za to je potrebno vrijeme, odnosno ponavljanje, zbog čega mnogi odustaju prije nego dobre navike postanu dijelom njihove svakodnevice. No izgradnja novog puta se isplati, a i u tome mogu pomoći rituali. Kako je na svom blogu 'The Health Sessions' zapisala psihoterapeutkinja Jennifer Mulder, rituali mogu olakšati uvođenje poželjnih promjena u život, jer smanjuju potrebu da se oslanja na snagu volje. Tako, primjerice, ako se želi dovesti u bolju fizičku formu, a prezire odlazak u teretanu, vježbanje se može pretvoriti u ritual tako da ga se poveže s nekim drugim vrijednostima, drukčijim značenjem ili namjerom. Recimo, osoba može vježbanje pretvoriti u ritual brige o sebi, pa, umjesto odlaska u teretanu, svaki dan 15 minuta, uz mirisne štapiće i nježnu pozadinsku glazbu, odraditi set vježbi.

Ili, pozvati prijatelja da jednom u tjednu sudjeluje u ritualu dugih šetnji i druženja koji su istodobno dobri za fizičku kondiciju. Budući da ritual uključuje i te druge vrijednosti, ima drukčiju namjenu od pukog bildanja mišića, veće su šanse da ćete biti motiviraniji i kad voljni moment 'zašteka'.

Definirajte 'što'

Mulder tvrdi da rituali mogu pomoći i u otključavanju kreativnih potencijala, što potvrđuju iskustva vrhunskih sportaša i umjetnika, ali u povezivanju s najmilijima i, naravno, samim sobom. U ova ubrzana, kaotična vremena svakodnevni rituali, bilo da je riječ o toploj kupki, jutarnjem ispijanju šalice čaja bilo pak ritualu čitanja knjige s djecom, vraćaju u centar, smiruju, osnažuju, daju osjećaj pripadnosti. Psihologinja Mulder na svom blogu savjetuje čitatelje da je kod izbora rituala najvažnije da se vodi osobnim vrijednostima, a ne trendom, kulturom ili religijom.

Prvi korak je odrediti što je osobi doista bitno, na kojim vrijednostima želi poraditi te čega više želi unijeti u život. Želi li se osjećati zdravije, odabrat će rituale koji uključuju laganu jutarnju tjelovježbu. Želi li vratiti fokus u život, svakog će dana 15 minuta bilježiti stvari zbog kojih se osjeća sigurno. Želi li se osjećati odmornije, imati više energije, tijekom rituala će se posvetiti njezi svog tijela, pa tako i unutarnjeg bića. I na kraju, umjesto da odredite 'kad' se ritual radi, definirajte točno 'što' radite. Šanse da će ritual biti obavljen veće su ako, primjerice, odredite da ćete svakog jutra u 6.30 ritualno popiti šalicu čaja, odraditi pet jogijskih pozdrava suncu i pročitati poglavlje knjige nego ustati s namjerom da – 'odradite nešto zdravo i malo joge'. U svakom slučaju, s obzirom na mentalne, fizičke i psihičke blagodati, ne postoji nijedan opravdan razlog zašto već danas ne biste uveli jedan 15-minutni ritual u svoju svakodnevicu.