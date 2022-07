U prvoj globalnoj kampanji, Birkenstock objašnjava zašto je njihova obuća – ružna

U trodijelnoj kampanji, brend slavi ljudsko stopalo te objašnjava kupcima koliko je važno nositi adekvatnu obuću

Kad bi se pitalo koje su modne marke sinonimi za stil i dobar ukus, teško da bi brend Birkenstock ikome pao na pamet. Iako su se za kompaniju posljednjih godina zainteresirali luksuzni brendovi poput Manolo Blahnika ili Diora te dizajnirali partnerske kolekcije približavajući tako kultne sandale svojim kupcima, oni klasični modeli se i dalje ne smatraju naročito lijepima. Udobnima, da, ali lijepima - ne.

Upravo na toj spoznaji brend koji je odnedavno u rukama grupacije LVMH, temelji svoju prvu globalnu marketinšku kampanju u kojoj tvrde – da, 'birkenstokice' su ružne, ali ružne s razlogom! Kampanja koja je nastala u radionici T Branda, studija koji stoji iza produkcije sadržaja New York Timesa, podijeljena je u tri dijela, a u svakome se slavi evolucijsko čudo, poznatije kao ljudsko stopalo.

Čudesno stopalo

U prvom dijelu nazvanom 'How Feet Made Us Human' gledatelje kroz priču o evoluciji ljudskog tijela vode uvaženi znanstvenici – biomehaničar i paleontolog, a sadržaj je obogaćen medicinskim dijagramima i edukativnim animacijama. Ostale epizode, 'Finding Your Feet' i 'Stepping Into Details' bit će lansirane 11. kolovoza i 21. rujna te se obje 'vrte' oko iste priče, a to je da iza svega što kompanija radi stoji 'zdravlje stopala'.

Kako je izjavio izvršni direktor grupe Birkenstock, Oliver Reichart, cilj kampanje je informirati kupce o čudesnom stopalu; objasniti kako razvoj ljudske vrste počiva na činjenici da stojimo na nogama te da je obuća izuzetno važna za cjelokupno ljudsko zdravlje.

– Željeli bismo skrenuti pozornost kupaca na neadekvatnu obuću te im pomoći da donesu bolje odluke bez obzira na to koji brend u konačnici kupili – kazao je Reichart tijekom predstavljanja prve, globalne kampanje brenda čija se vrijednost danas procjenjuje na pet milijardi dolara.

Neloše za ružnu sandalu, zar ne?