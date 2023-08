Vrući biznis: Dobre udavače na tržištu pornića

Toksičnost imovine mogla bi biti najjača prodajna točka na tržištu pornografije jer je smanjila cijenu za koju se prodaju internetske stranice koje takav sadržaj nude, a redom imaju ogromnu gledanost. Među 20 najposjećenijih web-stranica i prošli su mjesec bile četiri pornostranice. Slično je iz mjeseca u mjesec. No investitori su sramežljivi

Makar o njoj možda rijetko razmišljamo u okviru biznisa i profitabilnosti, jedno je sigurno – pornografska industrija nije tu samo da zabavlja mase s viškom testosterona, vremena i manjkom mašte. Riječ je o industriji koja desetljećima ostvaruje milijune dolara prihoda, a njezina globalna vrijednost procijenjena je na 97 milijardi dolara. Samo Sjedinjene Američke Države na godinu generiraju između 12 i 14 milijardi prihoda na pornotržištu, a otprilike 35 posto svih preuzimanja s interneta povezano je upravo s pornografijom!

Taj nevjerojatno visok postotak dobar je pokazatelj njezina snažnog utjecaja u digitalnom svijetu, ali i dosega koji na jedan ili drugi način osigurava visoku profitabilnost industrije. Kada bismo te brojeve prebacili na medijsku industriju, razgovarali bismo o ogromnom tržištu za oglašivače koji žele dio toga kolača višemilijunske gledanosti. Također, zanimljivo je da internetska pornografija čini oko 20 posto ukupne prodaje e-trgovine u SAD-u, što jasno pokazuje da je riječ o industriji koja je jedan od glavnih igrača kada je su u pitanju plaćanja putem interneta.

Opasna odbijenica kartičara

Na temelju najnovijih dostupnih podataka, Xvideos prikuplja čak 2,9 milijardi mjesečnih pregleda, Pornhub 2,7 milijardi i XNXX 2,4 milijarde. O listi bismo mogli napraviti jednu cijelu zasebnu priču, s obzirom na to da postoji bezbroj pornografskih stranica na internetu, od kojih dobar dio ima bolju gledanost od europskih nacionalnih medija, ali bacimo se nazad na zaradu industrije.

Pornhubova matična tvrtka iznenađujuće je profitabilna unatoč nedavnim financijskim i reputacijskim udarcima, prema internim projekcijama koje je pregledao portal Semafor, a koje daju rijedak pogled unutar tvrtke. Pornhubovi menadžeri predviđali su zaradu od nekoliko desetaka milijuna dolara unatoč tome što su MasterCard i Visa odbili obraditi plaćanja za neke web-stranice, uključujući Pornhub, s operativnim maržama od oko 27 posto u 2021. i gotovo 30 posto u 2022. godini. Takve je barem procjene Uprava Pornhuba pokazala potencijalnim ulagačima 2021. godine. Za usporedbu, Facebook, odnosno Meta, imao je operativnu maržu od 25 posto u 2022. godini.

Rijetko se pojavi prilika za kupnju web-stranice koja privlači više očiju od Amazona i TikToka. Upravo zbog takve prilike posebno je osnovan investicijski fond nazvan Etični kapital – kako bi u ožujku preuzeo tvrtku MindGeek, koja stoji iza Pornhuba i Brazzersa

Očekivalo se da će MindGeek, tvrtka vlasnica Pornhuba, a i drugih stranica za odrasle poput Brazzersa, ostvariti profit unatoč tome što nije privukao vrhunske oglašivače, prije svega zbog zaista niskih troškova poslovanja. No zabrana Vise i Mastercarda smanjila je očekivanu zaradu za čak 40 posto u 2022. godini. Ako kartičarski divovi ponovno počnu surađivati s MindGeekom, tvrtka projicira da će njezin prihod u 2022. iznositi oko 455 milijuna dolara, što je i dalje manje od 460 milijuna dolara koliko je kompanija rekla da je ostvarila 2018. godine.

Etični partner

Brojevi su to koji dolaze iz prezentacija i internih izvješća koje je MindGeek (putem vanjske tvrtke) pokazivao potencijalnim ulagačima, tj. preuzimačima kada se trudio privući strateškog partnera i pokazati se kao dobra udavača. Investicijska grupa Ethical Capital Partners, osnovana posebno za tu akviziciju, na kraju je i kupila MindGeek u ožujku ove godine. Pornhub je i dalje 12. najposjećenija web-stranica na svijetu u lipnju, prema alatu za praćenje internetskog prometa SimilarWebu, što znači da više od praćenja sadržaja na Amazonu, TikToku i LinkedInu – ljudi gledaju porniće.

Kada je kupnja najavljena, rukovoditelji Ethical Capitala sastavljeni od odvjetnika, bivših čelnika policijskih tijela i poduzetnika koji se bave marihuanom odbili su objaviti koliko su platili za tvrtku. Izjava investicijskog upravitelja naziva MindGeek ‘dinamičnim tehnološkim brendom koji je izgrađen na temeljima povjerenja, sigurnosti i usklađenosti‘, objavio je Semafor.

Zakonito i odgovorno

Bez poznavanja cijene za koju je MindGeek dobio nove vlasnike nemoguće je reći je li to bio dobar posao (što se tiče profita) za Ethical Capital, ali iz reputacijske i pravne perspektive očito je da je riječ o toksičnoj imovini. Gledate to kao manu? Ne zaboravite o kakvoj je industriji riječ! Toksičnost imovine mogla bi biti najjača prodajna točka s obzirom na to da je vjerojatno smanjila traženu cijenu, a jedno ostaje sigurno – ogromna gledanost. Zamislite, koliko često se pojavi prilika za kupnju web-stranice koja privlači više očiju od Amazona?

– Naši pregledi prije kupnje otkrili su da MindGeek posluje zakonito i odgovorno – rekao je Derek Ogden, partner u Ethical Capital Partnersu i bivši direktor Kanadske kraljevske konjičke policije, u priopćenju za medije.

Pornozvijezde i digitalni seksualni radnici, što god to značilo, otkrili su da je pretplatnički model zaista mokri san svakog poduzetnika pa su se počeli koristiti platformom Only Fans i zaobilaziti MindGeek i sve njegove stranice

Unatoč obećanjima o sigurnosnoj reviziji, osoba koja radi u sjedištu Pornhuba u Montrealu rekla je Semaforu da je apsolutno sve identično u njihovu poslovanju otkako su novi vlasnici preuzeli matičnu kompaniju, dijelom zato što je već napravljeno mnogo promjena. Potkraj 2020. Pornhub je izbrisao sve svoje neprovjerene videozapise (prethodno su anonimni korisnici mogli postavljati sadržaj na stranicu) kao odgovor na odluku Vise i MasterCarda. Bile su to čak dvije trećine ukupne biblioteke sadržaja stranice.

Opasni streaming

Stranice za streaming najgore su u industriji za odrasle i za potrošače i za kreatore sadržaja zbog slabe provjere dobi na besplatnim stranicama, što u konačnici dovodi do zabrane pornografije u konzervativnim državama – i neostvarenja zarade na nekim tržištima. U međuvremenu, pornozvijezde i digitalni seksualni radnici (što god to značilo) otkrili su da je pretplatnički model zaista mokri san svakog poduzetnika i počeli se koristiti dobro poznatom platformom Only Fans, na kojoj ostvaruju zavidnu zaradu ‘čistog‘ novca. To je potencijalno veći udarac MindGeeku i svim njegovim stranicama od bilo koje zabrane na razini cijele države, koje su potaknule publiku da traže VPN-ove zbog straha od otkrivanja tužne istine – da svi gledaju porniće. Ali s time čak nismo ni zagrebali površinu pravnih zavrzlama.

Šokantna statistika

Postoji najmanje sedam kolektivnih tužbi povezanih s navodnom dječjom pornografijom i sadržajem bez pristanka koje bi tvrtku mogle stajati milijarde dolara. Mislite da su takve optužbe čudne? Naravno da ne mislite, pogotovo kad malo razmislimo o tome kakvu to publiku okupljaju pornografske stranice, kojih, usput, ima više od 4,2 milijuna na svijetu. To znači da one čine čak 12 posto svih stranica na internetu, a 25 posto pretraživanja na tražilicama usmjereno je upravo prema takvim stranicama. Najčešće promatrana dobna skupina koja konzumira internetsku pornografiju su 18 – 24-godišnjaci, sa 77 posto njih koji su prijavili nedavno posjećivanje. To je važna statistika koju treba uzeti u obzir kada se govori o pornografskoj industriji, budući da pruža uvid u marketinške strategije industrije i potencijalni utjecaj koji ima na mlade odrasle osobe – ali možda ne zadugo. Koliko god tužno bilo, čak devet posto korisnika pornografije u SAD-u djeca su mlađa od 12 godina. Ta statistika šokantan je podsjetnik na prevalenciju pornografije među djecom u SAD-u i naglašava potrebu da roditelji i nastavnici budu svjesni potencijalnih opasnosti pornografije i da poduzmu korake kako bi zaštitili djecu od njezina utjecaja. Također služi kao podsjetnik na potrebu za dodatnim istraživanjem učinaka pornografije na djecu i adolescente, kao i na potrebu za učinkovitijim mjerama za sprječavanje pristupa djece pornografiji, jer, makar mislili da se američko stanje neće preslikati na Europu, radije razmislite kad se to nije dogodilo.

TOP 20 U SRPNJU 2023. Globalno najposjećenije internetske stranice

1. Google – 88,1 milijardi posjetitelja

2. YouTube – 33,4 milijarde posjetitelja

3. Facebook – 17,4 milijarde posjetitelja

4. Twitter – 6,58 milijardi posjetitelja

5. Instagram – 6,57 milijardi posjetitelja

6. Baidu – 5,33 milijarde posjetitelja

7. Wikipedia – 4,66 milijardi posjetitelja

8. Yandex – 3,44 milijarde posjetitelja

9. Yahoo – 3,32 milijarde posjetitelja

10. WhatsApp – 3,08 milijardi posjetitelja

11. Xvideos – 2,92 milijarde posjetitelja

12. Pornhub – 2,68 milijardi posjetitelja

13. XNXX – 2,35 milijardi posjetitelja

14. Amazon – 2,35 milijardi posjetitelja

15. TikTok – 2,11 milijardi posjetitelja

16. Live – 2,07 milijardi posjetitelja

17. OpenAI – 1,86 milijardi posjetitelja

18. Yahoo.co.jp – 1,80 milijardi posjetitelja

19. Docomo.ne.jp – 1,76 milijardi posjetitelja

20. Reddit – 1,73 milijarde posjetitelja

Izvor: SimilarWeb