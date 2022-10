Listopad je pravo vrijeme za nove (bolje) poslovne izazove. Otvoren je još jedan Regionalni sajam poslova!

Regionalni sajam poslova od 17. do 21. listopada svim posjetiteljima donosi bogatu ponudu slobodnih radnih mjesta u svim zanimanjima

U Hrvatskoj je u drugom tromjesečju ove godine bilo milijun i 709 tisuća zaposlenih, dok je nezaposlenih bilo 134 tisuće, pokazali su to posljednji podaci Državnog zavoda za statistiku.

Ako je suditi po brojkama, ali i tvrdnjama brojnih analitičara, tržište rada življe je nego ikada prije. Tome u prilog idu i novi podaci portala MojPosao prema kojima je u 2022. godini objavljeno više od 65.000 natječaja za posao, što je 16 posto više nego prošle godine. Na te iste oglase, u prvih šest mjeseci, pristiglo je više od milijun prijava zainteresiranih kandidata.

Dodamo li tim brojkama i nove trendove poput great resignationa, quiet quittinga, ali i promjena koje na tržište rada donose nove generacije, otkrit ćemo kako je sada pravo vrijeme za okretanje nove stranice.

Ukoliko ste i vi jedan/a od onih koji želite okrenuti novu stranicu u svom životu, listopad je idealan mjesec da to učinite na još jednom Regionalnom sajmu poslova.

Nikad bogatija ponuda poslova

Trinaesti po redu Regionalni sajam poslova, sinoć, točno u ponoć otvorio je svoja vrata svim zainteresiranim posjetiteljima. Od 17. do 21. listopada posjetitelji sajma mogu istraživati bogatu ponudu slobodnih radnih mjesta koje predstavlja 150 izlagača iz Hrvatske i regije sa više od 1.150 oglasa za posao.

Sajam, već tradicionalno, organizira MojPosao u suradnji s partnerima iz regije: Poslovi Infostud – Srbija, MojPosao.ba – Bosna i Hercegovina, Vrabotuvanje – Makedonija te Deloglasnik – Slovenija.

Sajam traje 5 dana i dostupan je 24 sata dnevno putem svih desktop i mobilnih uređaja s internetskom vezom. Za razliku od fizičkog sajma, Regionalni sajam poslova možete posjetiti iz bilo kojeg kutka na zemlji, kad god vam to odgovara.

Sve informacije na jednom mjestu

Na virtualnim štandovima vas i ove godine očekuju savršeni domaćini – vrhunski poslodavci u potrazi za zaposlenicima, s kojima možete ostvariti direktnu komunikaciju i doznati odgovore na sva vaša pitanja. Na štandovima poslodavaca, osim ponude poslova, mogu se pronaći informacije o tvrtki, iskustva zaposlenika, galerija fotografija i/ili video budućeg radnog okruženja. Na sajmu vas i ove godine čeka jedan novitet u obliku nove rubrike pod nazivom “Događanja” unutar koje ćete pronaći zanimljive priče poslodavaca, savjete, ali i korisne webinare.

Iz tog razloga, savjetujemo vam da pripremite, odnosno ažurirate svoje životopise, molbe za posao i profil koji imate na portalu MojPosao. Ukoliko ga još uvijek nemate, lakša i brža prijava za vrijeme sajma razlog je više zbog kojeg bi ga kreirali.

Prijave nikada lakše

Za prijavu na oglase jedino što treba je internet, životopis i dobru volja.

Na natječaje se možete prijaviti putem svog MojPosao profila, ali i bez njega. Isto tako, u istom trenutku možete se prijaviti i na više oglasa, a sve nedoumice kao i prve razgovore s poslodavcima možete obaviti putem chata i/ili video poziva.

Spektar oglasa koje možete pronaći na sajmu je zaista širok. Ovogodišnji trinaesti sajam donosi poslodavce uz koje ćete osim karijere promijeniti i mjesto u kojem živite, ali i one koji će vam i u Hrvatskoj pružiti dašak globalne priče.

Za posjetitelje koji bi se htjeli okušati u turizmu i hotelijerstvu tu su brojni turistički igrači, dok one željne rada u trgovini čekaju neki od vodećih trgovačkih lanaca. Naravno, na Sajmu ćete pronaći i ostala poznata imena iz IT sektora, financija, bankarstva, automobilske industrije, logistike, ali i ostalih gospodarskih grana. Bilo da ste bez iskustva ili tražite pozicije koje bi bile iduća stepenica u karijeri, sigurni smo da će svi pronaći nešto za sebe.

Od izlagača ove godine vas očekuju: OTP Banka, Vertiv, Kaufland, McDonald’s, Tommy, Aluflexpack, Kostwein, Austrian Business Agency, Maistra, Best Solution, Prima Namještaj, dSpace, Metro, JYSK, Majorel C, Konzum, Jadranski Luksuzni Hoteli, Spar, Nets CEE, Zubak grupa, Telemach, ATP Zagreb, Aroma Global 3, Pittarosso, IBM Hrvatska, HR Pro, Jadran hoteli i kampovi, Adapt, Navis Consult, British American Tobacco, System Logistik, Grawe Hrvatska, HZMO, Henkel, Hands on Serves Support, Lush, Hrvatski Telekom, PET Centar, Jadranka turizam, Ad plastik te mnogi drugi izlagači iz regije.

Posjetite sajam od 17. do 21. listopada na poveznici i pokrenite karijeru u pravom smjeru!