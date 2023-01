Učite na daljinu kroz platformu za konverzacijsko učenje qohubs

S obzirom na to da se već više godina Dijana i Viktor Vetturelli bave organizacijskom kulturom i organizacijskom agilnošću stalno su pokušavali naći odgovor na pitanje kako jačati međuljudske veze u decentraliziranom okruženju, kako stvoriti zajedničko razumijevanje o radu, suradnji i stvaranju dodane vrijednosti te ubrzati promjene na razini cijele kompanije. Ta su pitanja po Viktoru Vetturelliju pojačana decentraliziranim načinom rada i pojavom koronakrize dodatno dobila na značaju, pa su odgovore najprije ponudili u nizu online radionica nazvanih Transformiraonica. No, vrlo brzo im je postalo jasno kako su sudionici najviše učili u grupnoj konverzaciji bez fasilitatora (voditelja). Upravo to je bio začetak njihove platforme za konverzacijsko učenje qohubs koja potiče brze organizacijske promjene kroz učenje na daljinu u malim grupama bez fasilitatora ili trenera.

Iznenađujući rezultati

S partnerima Vladimirom Korenom i Goranom Antonovićem Vetturelliji su krenuli u programiranje prve platforme koja omogućuje grupno učenje bez voditelja. Beta verzija qohubsa, kaže Vetturelli, bila je gotova 2020. godine, a klijenti je koriste od početka 2021.

- No, u svijet socijalnih inovacija smo zakoračili još 2015. kada smo za regionalnu podružnicu jedne od najvećih financijskih institucija na svijetu, koja se u tom trenutku suočila s velikim organizacijskim promjenama, osmislili i programirali digitalni proizvod. Bila je to mobilna aplikacija s edukativnim sadržajima, no to nam se činilo nedovoljnim za poticanje interesa i angažiranosti njihovih zaposlenika, pa je postojao je i pozitivni socijalni pritisak. Tako smo slučajnim odabirom zaposlenike spojili u grupe od osam osoba. To su bili zaposlenici iz različitih država od kojih se neki nisu poznavali te su sadržaje i interakcije morali grupno prolaziti. Rezultati su bili zaprepašćujući. Primjerice, tijekom provedbe 72 posto sudionika je samoinicijativno otvorilo WhatsApp grupe i nastavilo komunikaciju. Tada nismo bili svjesni da će upravo taj projekt i aplikacija biti snažna odrednica našeg današnjeg rada – opisuje Vetturelli.

Široki krug korisnika

Ističe da je u današnjem društvu znanja skoro neizvedivo unutar jedne organizacije vladati svim znanjima koja su potrebna za stvaranje vrijednosti u kompleksnosti. Zato su tvrtku qohubs dizajnirali kao decentraliziranu mrežu koja se sastoji od stalnih partnera, autora iz područja organizacijske kulture i transformacije, sistemskog razmišljanja i freelancera. Vetturelli smatra da im to omogućuje brzinu i visoku razinu kvalitete, a poslovanje im je organizirano oko projekata za koje traže odgovarajuće ljude i organizacije.

- Grupu u qohubsu čini četiri do šest sudionika koji u 90 minuta u digitalnom prostoru uz pomoć platforme prolaze određenu temu koristeći pažljivo odabrane sadržaje i interaktivne elemente za poticanje diskursivne refleksije u svjetlu vlastite organizacije. Na taj način sudionici grade zajedničko razumijevanje o njihovoj suradnji i organizacijskom kontekstu. Platforma i infrastruktura koju qohubs danas nudi koristile su tvrtke i organizacije iz privatnog i javnog sektora od grada iz Švicarske, kulturne ustanove iz Beča, do financijskih institucija iz Njemačke i Hrvatske ili tvrtke iz djelatnosti informatičke tehnologije. Sve su to organizacije koje su svjesne da trebaju nova rješenja koja se ne mogu dobiti konvencionalnim metodama i instrumentima, jer im je potrebno zajedničko razumijevanja konteksta. To znači da je qohubs zanimljiv svim tvrtkama koje žele koristiti mozak svih svojih zaposlenika, raditi na organizacijskoj kulturi i humanizaciji rada – naglasio je Vetturelli.

Osjećaj pripadnosti

Prema Vetturelliju znanje u poslovnom smislu znači da se mogu riješiti poslovni problemi, pa ako zaposlenici mogu riješiti poslovne probleme, tada se posljedično i poslovanje poboljšava. Na qohubs sesijama sudionici odražavaju svoj rad i suradnju iz svoje organizacije te se tako stvara novo, korisno znanje i postavljaju temelji za brzu promjenu u cijeloj tvrtki.

- Pri tome nikad nije pitanje koje su teme zanimljive, već je glavno pitanje koji problem tvrtka želi riješiti i zbog čega se provode qohubs ciklusi (koji se uvijek sastoje od pet 90-minutnih sesija). Naše iskustvo pokazuje da zajednički rad na sesijama stvara duboku povezanost i umrežavanje između sudionika. Nastaje osjećaj pripadnosti što ima jak učinak na dobrobit osobe i tvrtki. Sve to tvrtku čini otpornijom i prilagodljivijom na promjene na tržištu. Ako sudionici vježbaju ulazak u iskreni diskurs, onda je to održivo. Govorimo o prakticiranju diskursa, jer upravo to tvrtka mora njegovati kako bi ostala spremna na promjene, ali i kako bi brzo uočila i iskoristila nove prilike na tržištu. Ovaj novi način zajedničkog rada stvara uzajamnu podršku. Glazbenik Joshua Redman rekao je: ‘Glazba nisu samo note koje svirate. Glazba je skup odnosa.‘ – kaže Vetturelli.

Experience qohubs sesija

Najveći pomaci u poslovanju, odnosno znanju sudionika, po Vetturellijevim saznanjima su u stjecanju zajedničkog razumijevanja svih zaposlenika o okruženju u kojem rade te u otkrivanju koje probleme treba riješiti i što u njihovoj organizaciji osigurava uspjeh ili ga sprječava. Naime, objasnio je da su organizacije još uvijek funkcionalno podijeljene, pa se pojavljuju silosi, jer svatko radi u svojoj stvarnosti i svom izazovu.

- To često dovodi do nesporazuma između odjela i negativne uredske politike. No, naš sadržaj, spreman za korištenje neprestano se širi. Također se intenzivira suradnja sa konzultantskim kućama koje se bave poslovnim transformacijama. Razlog je činjenica da qohubs njima nudi mogućnost da svoje projekte kod klijenata implementiraju brže, na razini cijele tvrtke, čime postaju efektivniji. Priliku da svi zainteresirani za qohubs (ne samo tvrtke) sudjeluju na jednoj takvoj sesiji omogućili smo kroz Experience sesiju preko Zooma koja će se održati u četvrtak, 19. siječnja od 14 do 16 sati. Za tu prigodu osmislili smo posebnu 90-minutnu sesiju ‘Booster raznolikosti i inkluzije‘ koja pruža pet uzbudljivih lekcija ili dubokih uvida o poticanju raznolikosti i inkluzije na radnom mjestu te izgrađivanju osjećaja pripadnosti - najavio je Vetturelli.