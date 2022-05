Direktor Airbnba smatra da uredi ‘pripadaju preddigitalnom dobu‘

U posljednje vrijeme smo se uspjeli, više-manje, pozdraviti s pandemijom, početi izlaziti, odlaziti na koncerte, putovati… Ali izgleda da se još uvijek nismo uspjeli dogovoriti što mislimo o radu od kuće. Suglasnosti oko te teme, izgleda, nema jer, iako se dio ljudi ipak vratio u urede i dio se odlučio za hibridni rad, Airbnb je prošlog tjedna objavio da će njihovi zaposlenici moći zauvijek raditi na daljinu.

To je potvrdio njihov izvršni direktor Briana Cheskyja koji je rad u uredu okarakterizirao kao 'relikt prošlosti', navodi Business Insider. On je u intervjuu za Time's The Leadership Brief rekao da vjeruje da je rad iz ureda 'zastarjeli oblik' iz preddigitalnog razdoblja.

Time objasnio zašto će zaposlenici Airbnb-a moći raditi na daljinu bez smanjenja plaća te dodao da je u protekle dvije godine tvrtka proživjela najproduktivnije razdoblje – i to baš, smatra, zbog rada od kuće.

- Kad ne bi postojali uredi, pitam se bismo li ih izmislili? Pa onda, kada bismo ih izmislili, za što bi ga izmislili? Očito je da ljudi neće raditi od kuće ako rade u bolnici ili kafiću, naravno, jer takva mjesta imaju svrhu. Ali za nekog čiji se posao svodi na rad na prijenosnom računalu otvara se pitanje što bi ured trebao predstavljati? – kazao je Chesky.

Osim toga, Chesky je za Time rekao da uvođenje potpunog rada na daljinu povećava mogućnosti za zapošljavanje budući da zaposlenici mogu biti i živjeti bilo gdje.

Promjena posla ili povratak u ured

A to da se ljudima i dalje sviđa ideja rada od kuće potvrđuje Cheskyev navod prema kojem je, nakon objave Airbnb-a o radu od kuće, njihova stranica za zapošljavanje skupila više od 800 tisuća pregleda.

Osim toga, brojna istraživanja su do sada pokazala da ljudi nisu zadovoljni 'prisilnim' vraćanjem u urede te da su zbog toga spremni napustiti svoje poslove. Prema istraživanju 'Ljudi na poslu 2022.: Globalni pogled na radnu snagu', povodom kojeg je anketirano više od 32 tisuće radnika iz SAD-a, Indije, Nizozemske i drugih zemalja, dvije trećine ispitanih je spremno tražiti novi posao ako ih poslodavac odluči trajno vratiti u ured. Povratku u ured se još izraženije protive mladi jer je 71 posto onih u dobi od 18 do 24 spremno dati otkaz zbog povratka u ured, navodi CNBC.

Također, nedavno Microsoftovo istraživanje '2022 Work Trend Indeks', koje je izdvojilo pet trendova koji služe kao putokaz liderima u novim poslovnim okolnostima, pokazalo je da 38 posto hibridnih zaposlenika ne zna kada bi i zašto došli u ured.

No, zanimljivo je i da je samo 28 posto lidera napravilo je nove ugovore s članovima tima za hibridni rad te i da je samo 27 posto lidera istaknulo da je njihova tvrtka razvila pravila za hibridne sastanke kako bi osigurala da svi budu uključeni i angažirani.

Chesky je u svojem intervjuu istaknuo i da postoje nedostaci u uobičajenom hibridnom modelu rada kakav primjerice koriste Googlea i Applea i po kojem zaposlenici rade iz ureda tri dana u tjednu. Airbnb-ova alternativa ovom modelu je da se zaposlenici osobno sastaju otprilike jedan tjedan u tromjesečju, a složio se i da bi se u suprotnom zaposlenici mogli osjećati otuđeno.

Ured mora nešto nuditi

A upravo je otuđenost, slabija angažiranost i povezanost među zaposlenicima jedan od osnovnih razloga zašto neki ne preferiraju rad od kuće. I to nije sve. Neki se žale da kod kuće imaju više distrakcija, da imaju dojam da im tako posao 'ulazi' u privatan prostor te da su stalno dostupni – čak i van radnog vremena.

Zato je rad na daljinu, izgleda, prirodniji i manje naporan (zapravo i poželjan) mlađim zaposlenicima koji su odrasli uz tehnologiju. To i ne čudi jer su digitalan način komuniciranja i sve prednosti tehnologije su 'usađeni' u mlađe ljude i kroz školovanje i kroz razne hobije, navodi CNBC.

Zanimljivo je i da je uvođenje rada na daljinu postalo standard na Zapadu, više no što je kod nas pa je nedavna Liderova anketa provedena među domaćim tvrtkama pokazala da su jedini koji u Hrvatskoj još uvijek imaju mogućnost stalnog od kuće IT-ovci i drugi zaposlenici tako zvane 'digitalne industrije'.

No, Chesky-evo razmišljanje nije toliko daleko od toga. Naime, i on je priznao da će uredi i dalje postojati i biti potrebni, no za one koji ne mogu bez njih ili za situacije kada 'ured može učiniti nešto što dom ne može'. To bi zapravo značilo da je rad u redu zapravo zaista potreban onima kojima opis posla ne dopušta da rade od kuda žele, a da je ostale zaposlenike potrebno motivirati za dolazak na mjesto koje je nekada nudilo ono što doma nismo mogli imati - tehnologiju koja nam omogućava rad.

- Ljudi će i dalje odlaziti u urede, ali kao u prostore za suradnju – zaključio je Chesky.