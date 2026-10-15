CE-ZA-R se zbog istrage povlači iz posla sanacije otpada u Gospiću

Odluka je donesena nakon što je otvorena istraga protiv CE-ZA-R-a zbog sumnji s odvozom neopasnog otpada u Benkovac umjesto u Gospić

Tvrtka CE-ZA-R, članica C.I.O.S. Grupe, povlači se iz zajednice ponuditelja odabrane za sanaciju otpada u Gospiću kako bi se omogućila nesmetana provedba radova, priopćeno je u četvrtak iz C.I.O.S. Grupe koja odbacuje odgovornost svoje članice za dovoženje otpada na lokaciju koja je predmet sanacije.

Odluka je donesena nakon što je, prema navodima iz priopćenja, otvorena istraga protiv CE-ZA-R-a zbog sumnji povezanih s odvozom neopasnog otpada na lokaciju u Benkovcu umjesto u Gospić.

- U takvim okolnostima, vodeći se odgovornošću prema javnom interesu i potrebom da se sanacija otpada u Gospiću provede bez dodatnih zastoja, naša je članica odlučila povući se iz zajednice ponuditelja, na način koji je pravno i ugovorno moguć, kako bi preostali članovi zajednice mogli nastaviti s postupkom ugovaranja i realizacije sanacije - navodi se u priopćenju koje potpisuje Raphael Clemens Barth, predsjednik uprave C.I.O.S. Grupe.

- Time želimo omogućiti da se posao sanacije provede što prije, bez dodatnih prepreka i nepotrebnih prijepora. Ne želimo da sudjelovanje CE-ZA-R-a u postupku sanacije bude razlog za bilo kakvo odgađanje radova koji su od iznimne važnosti za lokalnu zajednicu i zaštitu okoliša niti predmet političkih prepucavanja - dodaje se.

C.I.O.S. Grupa navodi da njihova članica CE-ZA-R nije dovezla otpad na lokaciju u Gospiću koja je predmet ove sanacije te smatra neprihvatljivim da se njihovu članicu u javnosti povezuje s onečišćenjem Gospića bez konkretnih i provjerenih činjenica koje bi takve tvrdnje potvrdile.

Odluka CE-ZA-R-a o povlačenju iz zajednice ponuditelja, poručuju, nije odustajanje od odgovornog pristupa, već nastojanje da se ukloni iz okolnosti koje bi mogle dodatno opterećivati provedbu sanacije i istodobno zaštiti od neutemeljenog povezivanja s nastankom predmetnog onečišćenja u Gospiću.

- Sanacija otpada u Gospiću mora biti prioritet. Naše očekivanje, kao i većine dobronamjernih građana Republike Hrvatske, jest da se taj posao provede zakonito, stručno, brzo i bez nepotrebnih odgađanja, uz jasno utvrđivanje odgovornosti svih sudionika na temelju relevantnih dokaza - ističe C.I.O.S. Grupa uz poruku da podrža provedbu sanacije i ne žele biti prepreka njezinoj realizaciji.

- Ali jednako tako naglašavamo da nećemo prihvatiti da se našoj članici pripisuje odgovornost za otpad koji nije dovezla na lokaciju u Gospiću - dodaju i izražavaju očekivanja da se u interesu građana Gospića, zaštite okoliša i transparentnog postupanja utvrde činjenice, odgovornost jasno razgraniči, a sanacija provede bez daljnjih nepotrebnih zastoja.