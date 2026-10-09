Zbog ilegalnog otpada uhićen Paško Dodić, na meti i Pripuzov CE-ZA-R

CE-ZA-R je s partnerima dobio posao sanacije otpada u Gospiću vrijedan gotovo 11 milijuna eura, a sada je obuhvaćen akcijom USKOK-a.

Poznati zagrebački zlatar i poduzetnik Paško Dodić uhićen je u petak ujutro u nastavku USKOK-ove istrage o nezakonitom odlaganju i zakapanju otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, neslužbeno doznaju hrvatski mediji. Među uhićenima je i Željko Teufel, član uprave tvrtke CE-ZA-R, koja posluje u sastavu C.I.O.S. grupacije poduzetnika Petra Pripuza.

USKOK je službeno potvrdio da policija provodi uhićenja na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca zbog sumnje na teška kaznena djela protiv okoliša počinjena u sastavu zločinačkog udruženja. Identiteti uhićenih zasad nisu službeno objavljeni.

Nova akcija nastavak je istrage pokrenute u veljači 2025., u čijem su središtu poduzetnik Josip Šincek, njegova supruga Monika i tvrtka Tipos Resurs. Prema neslužbenim informacijama, istraga se proširuje i na CE-ZA-R kao pravnu osobu.

Istražitelji sumnjaju da je otpad koji je trebao biti propisno obrađen završavao na nezakonitim odlagalištima. Prema dosad objavljenim informacijama, CE-ZA-R je Šincekovoj tvrtki predavao velike količine otpadne plastike i drugih materijala, od kojih je dio završio u bivšem kamenolomu kod Benkovca.

Na zemljištu Paška Dodića u Benkovačkom Selu zakopano je, prema objavljenim nalazima, gotovo 6500 tona otpada. Njegova supruga Franciska Dodić obuhvaćena je istragom još u veljači prošle godine. Obitelj Dodić javnosti je poznata po Zlatarnama Dodić, čije poslovanje danas vode Paškovi sinovi Franjo i Filip.

Zanimljivo je da je upravo CE-ZA-R među tvrtkama koje je Fond za zaštitu okoliša prije manje od tri tjedna odabrao za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Zajednica ponuditelja koju čine CE-ZA-R, C.I.A.K., Saubermacher-TS, Kemis-Termoclean i Kemokop dobila je posao uklanjanja oko 4500 tona opasnog otpada uz bivši PPK Velebit, vrijedan gotovo 11 milijuna eura s PDV-om. Ukupna vrijednost planirane sanacije u Gospiću procijenjena je na 55,5 milijuna eura.

Prema neslužbenim informacijama, aktualna uhićenja odnose se na ranije poslove povezane s prijevozom i nezakonitim odlaganjem otpada. USKOK je najavio da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju i o tome obavijestiti javnost.