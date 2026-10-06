EU ostvario suficit u izvozu visokih tehnologija od 32,4 milijarde eura

Europska unija je lani, drugu godinu zaredom zabilježila pozitivan rezultat,nakon četiri uzastopne godine deficita

EU je 2025. izvezao visokotehnološke proizvode vrijedne 566,5 milijardi eura, a uvezao 534,1 milijardu, čime je ostvario trgovinski suficit od 32,4 milijarde eura, dok su SAD i Kina ostali njeni najvažniji trgovinski partneri, objavio je u utorak Eurostat

Podaci Eurostata pokazuju da je Europska unija ostvarila je u 2025. godini trgovinski suficit od 32,4 milijarde eura u razmjeni visokotehnoloških proizvoda s ostatkom svijeta, čime je drugu godinu zaredom zabilježila pozitivan rezultat nakon četiri uzastopne godine deficita.

EU je lani uvezao visokotehnološke proizvode vrijedne 534,1 milijardu eura, dok je vrijednost izvoza dosegnula 566,5 milijardi eura. U odnosu na 2015. godinu, uvoz visokotehnoloških proizvoda povećavao se u prosjeku šest posto godišnje te je u deset godina porastao za 239,9 milijardi eura.

Izvoz je u istom razdoblju rastao prosječnom godišnjom stopom od sedam posto, odnosno povećan je za 265,4 milijarde eura.

Rasla je i proizvodnja visokotehnološke robe u EU. Vrijednost prodane proizvodnje u 2025. iznosila je 532 milijarde eura, dok je 2015. bila 287 milijardi eura. To odgovara prosječnom godišnjem rastu od šest posto.

Više od polovice visokotehnološkog uvoza EU u 2025. stiglo je iz Kine i Sjedinjenih Američkih Država.

Iz Kine je uvezeno robe vrijedne 150,4 milijarde eura, odnosno 28 posto ukupnog uvoza, a iz SAD-a 131,4 milijarde eura ili 25 posto.

Slijedila je Švicarska s 32,6 milijardi eura i udjelom od šest posto.

Gotovo polovicu uvoza iz Kine činili su proizvodi iz skupine elektronike i telekomunikacija, a 31 posto računala i uredski strojevi. Iz SAD-a su se ponajviše uvozili zrakoplovni, s udjelom od 36 posto, te farmaceutski proizvodi, s 33 posto. Farmaceutski proizvodi činili su čak 71 posto visokotehnološkog uvoza iz Švicarske.

SAD je istodobno bio uvjerljivo najveće izvozno tržište za visokotehnološke proizvode iz EU. Vrijednost izvoza dosegnula je 195,1 milijardu eura, odnosno 34 posto ukupnog izvoza. Ujedinjena Kraljevina bila je druga s 52,5 milijardi eura i udjelom od devet posto, a Kina treća s 48,1 milijardu eura, odnosno osam posto.

Farmaceutski proizvodi činili su 62 posto visokotehnološkog izvoza EU u SAD, a zrakoplovni proizvodi 12 posto.

Struktura izvoza u Ujedinjenu Kraljevinu bila je raznovrsnija. Farmaceutski proizvodi činili su 23 posto, zrakoplovni proizvodi te elektronika i telekomunikacije po 19 posto, a znanstveni instrumenti 13 posto izvoza.

U izvozu u Kinu najveći udio, 30 posto, imali su elektronika i telekomunikacije, slijedili su zrakoplovni proizvodi s 27 posto, znanstveni instrumenti s 20 posto te farmaceutski proizvodi s 13 posto.