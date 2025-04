Dolar bilježi rekordni pad, burzovne robe pod pritiskom rizika

Trump mora početi proizvoditi čvrste dokaze da njegova strategija funkcionira, a Xi mora sačuvati svoje gospodarstvo od kolapsa

Bliži se kraj vrlo volatilnog mjeseca. Uz sve to, prošli i ovaj tjedan su skraćeni tjedni zbog blagdana i praznika. Generalno, nema puno novih stvari, ali nije da ih i zagovaramo, podosta je već postojećih faktora koji utječu na burzovne robe. Red Trumpa i carina, red ratova i geopolitike, red negativnih i pesimističkih očekivanja za bližu budućnost, a sve skupa omotano gubitkom kupovne moći FIAT valuta. Zato i ne čudi kretanje cijene zlata, srebra i Bitcoina, novih sigurnosnih utočišta za valute. Generalno, fokus tržišta je na vremenske prognoze, trgovinske pregovore SAD-a i Kine, informacije oko potencijalnih pregovora Rusije i Ukrajine i smjer američkog dolara uoči svibnja.

Indeks američkog dolara pao je gotovo devet posto od početka godine. To je njegov najgori početak godine od 1973., kada su valute odvojene od zlatnog standarda. Bilo je to posljednje veliko monetarno resetiranje, čeka li nas novo krajem ove godine?

Kinesko gospodarstvo temelji se na izvozu, dok se gospodarstvo SAD-a temelji na potrošačima. Kina pokušava prebaciti svoje gospodarstvo na gospodarstvo koje se više temelji na potrošačima, ali ima problema u tome sada kada je raspoloženje potrošača blizu rekordno niskih razina, a razina vlastitog duga ubrzano eskalira jer Trumpove carine dramatično smanjuju izvoz, zahtijevajući više državnog financiranja za projekte poticaja.

Kineski fiskalni prihod je pao, dok su fiskalni rashodi porasli, što je dovelo do povećanja fiskalnog deficita. Sve to u trenutku kada se Kina nastavlja boriti u ovom trgovinskom ratu sa sve većim razinama fiskalnih poticaja. Na kraju se svodi na to tko prvi izgubi najviše političkog kapitala, Kina ili SAD? Nema pritiska nadolazećih izbora. Xi je predsjednik koliko god želi, a Trump je u svom posljednjem mandatu. Kao takav, Xi se mora brinuti da ne izgubi povjerenje svojih ljudi, a Trump mora zadržati potporu svoje stranke.

Trump ublažio retoriku

Sa svoje strane, Trump mora početi proizvoditi čvrste dokaze da njegova strategija funkcionira. Xi mora sačuvati svoje gospodarstvo od kolapsa. Sadašnji zastoj je neodrživ. I jednima i drugima je potreban "izlaz" koji im omogućuje da izgledaju snažno pred svojim biračima. Čini se da taj “izlaz” polako pronalaze kroz neformalne razgovore koji se vode iza kulisa. To neće dovesti do trgovinskog sporazuma, ali bi moglo ublažiti napetosti dovoljno da dopusti početak tih službenih razgovora.

Cijena nafte na razini tjedna manje-više nepromjenjene, ispod razine od 67 $/bbl. Glavni faktor je neizvjesnost oko globalne trgovine općenito. Iako ostaje nejasno jesu li službeni trgovinski pregovori između SAD-a i Kine započeli, Trump je ublažio je svoju retoriku prošli tjedan, a Peking je neke uvozne proizvode iz SAD-a izuzeo iz svojih carina od 125 posto. Međutim, potencijalni rast cijene nafte ograničen je zabrinutošću zbog prevelike ponude. Napredak u pregovorima SAD-a i Irana o nuklearnom programu Teherana povećao je mogućnost povećanja izvoza iranske nafte ako se sankcije ukinu. Osim toga, potencijal da OPEC+ poveća proizvodnju drugi mjesec zaredom dodatno je pridonio bearish raspoloženju.

U međuvremenu, Trumpova administracija pozvala je Rusiju i Ukrajinu da unaprijede mirovne pregovore nakon sastanka jedan na jedan između Trumpa i Zelenskog. Je li na vidiku mir? Ako i je, po kojim (komercijalnim) uvjetima? Europska unija postupno smanjuje svoju energetsku ovisnost o Rusiji, ali još uvijek mora raditi kako bi se potpuno odviknula od fosilnih goriva. Smanjili smo uvoz ruskog plina sa 45 posto na 18 posto. Prešli smo s jednog barela nafte na svakih pet kupljenih, na jedan barel nafte na svakih pedeset kupljenih; dakle deset puta manje. I više ne uvozimo ugljen iz Rusije. Time se pohvalila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Pitanje je samo koju smo cijenu (ekonomski i gospodarski) platili za ovo postignuće.

Pune se europska skladišta plina

Terminske cijene europskog prirodnog plina TTF stabilizirale su se ispod razine od 33 €/MWh, blizu najniže razine u zadnjih devet mjeseci, jer je opskrba ostala stabilna, a toplo vrijeme smanjilo potražnju. Očekuje se da će temperature diljem sjeverozapadne Europe ostati iznad prosjeka do sljedećeg tjedna. Osim toga, očekuje se da će opskrba ostati stabilna. Europska skladišta plina polako se pune nakon zime, trenutno je popunjenost na 38 posto (značajno manje nego u ovo doba prošle godine). SAD je već sada postao najveći dobavljač LNG-a za EU i smatra se očitom alternativom ruskom plinu. Za razliku od ruskog ugljena, plin ne podliježe zabrani uvoza. EU je već zabranila 90 posto uvoza ruske nafte, a ukupne isporuke plina iz Rusije u EU su trenutno najniže od 2022.

Posljednjih deset dana nema značajnijih pomaka na terminskim tržištima žitarica, a nema niti na tržištu fizičkom robom. Generalan osjećaj je bearish. Glavni driver je američki dolar. Vrijeme ostaje povoljno za gotovo sve usjeve na globalnoj razini. Vrijeme u SAD-u izgleda obečavajuće kako ulazimo dublje u ključne tjedne za sjetvu. Ove bolje vremenske prognoze opterećuju cijene agri roba na burzama. Pojednostavljena logika kaže bolje vrijeme znači veći urod i posljedično niže cijene.

Top 10 poljoprivrednih proizvoda

Zanimljivo je pogledati ‘top 10‘ poljoprivrednih burzovnih proizvoda prema globalnoj količini proizvodnje. Oni pokreću globalnu sigurnost hrane, industrijske sirovine i međunarodne trgovinske tokove. Šećerna trska (1,9 miljardi tona) je poljoprivredni proizvod koji se najviše proizvodi u svijetu, a potaknut je procvatom industrije šećera i biogoriva. Drugi najveći je kukuruz (1,2 miljarde tona) koji pokreće i opskrbu hranom za ljude i tržišta hrane za stoku, što je ključno za globalnu sigurnost hrane. Pšenica (800 milijuna tona), riža (550 milijuna tona), krumpir (370 milijuna tona) i rajčica (190 milijuna tona) ostaju neizostavne osnovne namirnice za milijarde ljudi diljem svijeta. Mlijeko (620 milijuna tona) je jedini životinjski proizvod u top 10, što naglašava važnost prehrane mliječnim proizvodima na globalnoj razini. Plod uljnih palmi (420 milijuna tona) i i soja (370 milijuna tona) dominiraju svjetskim tržištima biljnih ulja i proteina, a ječam (150 milijuna tona) zadržava svoju vitalnu ulogu u proizvodnji piva i stočnoj hrani.

Terminske cijene bakra kreću su na razini od 4,82, no bez promjene na razini tjedna, nakon što je najveći potrošač Kina izrazila uvjerenje da će ispuniti svoj godišnji cilj rasta od oko pet posto, ali se suzdržala od uvođenja neposrednih poticajnih mjera. Umjesto toga, kineske vlasti obećale su uvesti nove politike za rast u drugom kvartalu, signalizirajući da preferiraju prvo procijeniti vrijeme i ozbiljnost trgovinskih šokova prije nego što se obvežu na agresivnu akciju. Neizvjesnost se zadržala oko toga može li bakar biti meta budućih američkih trgovinskih barijera, dodajući dodatnu volatilnost tržištu.