Biznis i politika

Hoće li uskoro biti manje EU poticaja? Hrvatska se protivi rezovima

13. listopada 2026.
Euro currency in 2027 year. Financial business concept. Money and calculator with date 2027. Market analysis Eurozone. exchange rate. Economic background. closeup
foto Shutterstock
Ksenija Puškarić
Ksenija Puškarić
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Irska predlaže manji proračun od 2028. Hrvatska brani 16,8 milijardi eura, a iznosi za buduće natječaje još nisu određeni

Građaninu koji planira postaviti solare na krov, poduzetniku koji želi modernizirati proizvodnju ili gradu koji priprema obnovu bolnice ili neke druge zgrade javne namijene rasprava o europskom proračunu zvuči prilično udaljeno, premda se iza pregovora o stotinama milijardi eura krije pitanje koje ih sve izravno zanima: koliko će u sljedećim godinama biti novca za njihove projekte i koliko će ulaganja morati financirati sami.

A ti pregovori upravo traju i dosta su neizvjesni. Naime, Europska komisija predstavila je još prošče godine nacrt proračuna za razdoblje 2028.–2034. vrijedan gotovo 2.000 milijardi eura, otvorivši tako pregovore o njegovoj veličini, raspodjeli novca i novim izvorima prihoda.

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