Dosta više ispraznog spominjanja produktivnosti!

Iako se produktivnost ističe kao ključ razvoja, Hrvatska i dalje nema funkcionalno tijelo za njezino unapređenje

Godinama su, čast iznimkama, profesori, analitičari, konzultanti i političari, kad bi ih se pitalo kako ubrzati rast BDP-a, mudro odgovarali: 'Treba povećati konkurentnost!' Dalje nisu išli jer nisu znali više od te opće fraze. Ove godine pojam konkurentnosti izašao je iz mode. Ekonomski gurui imaju novi recept: 'Treba povećati produktivnost.' I tu većina mudro zašuti. Jer, što se tu ima više reći? Dio ipak kaže: 'Ukupna produktivnost Hrvatske samo je 69 posto prosjeka EU-a. Poseban je problem prerađivačka industrija, koja je na samo 40 posto prosjeka EU-a.'

Uglavnom, produktivnost zadovoljava sve elemente da bude pobjednik za poštapalicu 2026. Masovno se eksploatira da bi se impresionirala publika. Ne ide se u dubinu. Već je na granici da postane još jedna prazna fraza.