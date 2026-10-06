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Hrvatski vlak krenuo okolnim putem do Srbije – i stigao dan ranije

6. listopada 2026.
Novi Sad, Serbia - March 02. 2021A new railway has been installed in Petrovaradin. Vojvodina, Novi Sad, Serbia.
foto Shutterstock
Ksenija Puškarić
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Na Tovarniku i Šidu teretni vlakovi čekaju i tri dana. Log Rail zato testira dulju, ali čini se i bržu rutu preko Bosne i Hercegovine

Teretni željeznički promet iz Hrvatske prema Srbiji i u suprotnom smjeru toliko je zagušen da vlakovi puni tereta na granici nerijetko čekaju i po dva do tri dana. Najveće usko grlo je željeznički prijelaz Tovarnik – Šid, gdje višednevna zadržavanja prijevoznicima stvaraju ozbiljan poslovni problem: dok vlak čeka prolazak granice, stoje lokomotiva, vagoni i roba, rastu troškovi, a ista kompozicija ne može se koristiti za novi prijevoz.

Upravo je višednevno stajanje kompozicija hrvatskog privatnog željezničkog prijevoznika Log Rail potaknulo da potraži alternativni pravac prema Srbiji i pronašao ga je na naizgled nelogičnom mjestu – umjesto iz Hrvatske izravno prema Srbiji, Log Rail vlakove šalje duljim putem, preko Bosne i Hercegovine.

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#Zlatko Martić#Log Rail#željeznički Promet#Teretni Promet#Alternativne Rute#Luka Rijeka#Hrvatska#Srbija#Bosna I Hercegovina
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