Hrvatski vlak krenuo okolnim putem do Srbije – i stigao dan ranije

Na Tovarniku i Šidu teretni vlakovi čekaju i tri dana. Log Rail zato testira dulju, ali čini se i bržu rutu preko Bosne i Hercegovine

Teretni željeznički promet iz Hrvatske prema Srbiji i u suprotnom smjeru toliko je zagušen da vlakovi puni tereta na granici nerijetko čekaju i po dva do tri dana. Najveće usko grlo je željeznički prijelaz Tovarnik – Šid, gdje višednevna zadržavanja prijevoznicima stvaraju ozbiljan poslovni problem: dok vlak čeka prolazak granice, stoje lokomotiva, vagoni i roba, rastu troškovi, a ista kompozicija ne može se koristiti za novi prijevoz.

Upravo je višednevno stajanje kompozicija hrvatskog privatnog željezničkog prijevoznika Log Rail potaknulo da potraži alternativni pravac prema Srbiji i pronašao ga je na naizgled nelogičnom mjestu – umjesto iz Hrvatske izravno prema Srbiji, Log Rail vlakove šalje duljim putem, preko Bosne i Hercegovine.