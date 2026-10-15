Općina Raša traži uklanjanje Holcimova projekta sa strateške liste

Projekt u Koromačnu od 237 milijuna eura uključuje 117 milijuna eura iz EU fondova, a trebao bi godišnje skladištiti 366 tisuća tona CO₂

Općinsko vijeće Raše 14. listopada jednoglasno je zatražilo da projekt KOdeCO Net Zero Vlada hitno ukloni s liste strateških investicijskih projekata i državnih prioritetnih planova. Projekt u Koromačnu vrijedi 237 milijuna eura, uključuje 116,9 milijuna eura iz EU Inovacijskog fonda i trebao bi godišnje hvatati oko 366 tisuća tona CO₂; peticiju protiv projekta potpisale su 7.152 osobe, od kojih 897 s područja Raše.

KOdeCO Net Zero projekt je Holcima Hrvatska kojim se cementara u Koromačnu u Istri planira opremiti sustavom za hvatanje i trajno skladištenje ugljikova dioksida. Cilj je proizvodnja cementa s neto nultim emisijama CO₂.

Projekt obuhvaća i rekonstrukciju luke s novom operativnom obalom, postrojenja za desalinizaciju i obradu otpadnih voda, podmorski ispust te prateću prometnu i elektroenergetsku infrastrukturu te je riječ o znatno širem zahvatu od samog postavljanja uređaja za hvatanje emisija CO₂. Iako se u početku najavljivala realizacija do kraja 2028. godine, Holcimova aktualna međunarodna stranica navodi cilj neto nulte proizvodnje do 2030. godine.

Službeni poziv za sjednicu Općinskog vijeća Raše potvrđuje da je sjednica bila sazvana upravo zbog KOdeCO-a i da je prvotni postupak procjene utjecaja na okoliš obustavljen rješenjem Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije od 28. kolovoza. Razlog je što je Holcim istoga dana povukao zahtjev za procjenu utjecaja na okoliš, čime je prekinuta i javna rasprava te otkazano javno izlaganje koje je bilo zakazano za 3. rujna.

Prema Holcimovu objašnjenju, zahtjev je povučen radi promjene lokacije planirane luke i usklađivanja studije s izmjenama Prostornog plana Općine Raša. Tvrtka navodi da je prihvatila prijedlog lokalne zajednice da se nova luka izgradi na jugoistočnoj strani tvornice.

Načelnik Raše Leo Knapić početkom rujna objasnio je da je lokalna zajednica tražila izmještanje projekta i luke „na drugu stranu brda”, dalje od kuća, obiteljskih sadržaja i plaža. Prema njegovu priopćenju, Holcim je taj prijedlog prihvatio, a Općina pokrenula izmjene prostornog plana. Holcim je najavio da će ažuriranu studiju uputiti u daljnji postupak nakon usvajanja izmjena prostornog plana koje omogućuju novu lokaciju.

Zaključak Općinskog vijeća Raše politički i planski otežava projekt, ali sam po sebi ne ukida strateški status niti EU financiranje, za što će biti potrebne odluke državnih tijela i eventualno Europske komisije.