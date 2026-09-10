Otpad iz Gospića zbrinut će se u betonarama u Istri i Slavoniji

Odlukom Vlade, tvrtke Holcim Hrvatska iz Koromačnog i Nexe iz Našica određene su za žurno preuzimanje, uklanjanje, transport te oporabu

Nakon što je Tabak grupa povukla ponudu, Vlada je na sjednici u četvrtak donijela odluku kojom je posao žurnog zbrinjavanja neopasnog otpada u vrećama na lokaciji PPK Velebit u Gospiću dodijelila domaćim cementarama Holcim Hrvatska te Nexe sa zadanim rokom njegova uklanjanja od 45 dana.

Odlukom Vlade, tvrtke Holcim Hrvatska iz Koromačnog i Nexe iz Našica određene su za žurno preuzimanje, uklanjanje, transport te oporaba i/ili drugi odgovarajući postupak gospodarenja neopasnim otpadom koji je na lokaciji PPK Velebit u Gospiću uskladišten u velikim vrećama.

S poslom moraju započeti bez odgode, a otpad zbrinuti u roku 45 dana.

Riječ je o otpadnoj plastici, plastici i gumama te ostalom otpadu od mehaničke obrade otpada, a kako ističu iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, neopasna svojstva potvrđena su kroz više međusobno neovisnih analiza i ispitivanja.

Ova je odluka uslijedila nakon što je Tabak grupa, kao odabrani ponuditelj u prethodno provedenom postupku javne nabave, 9. rujna odustala od izvršenja predmetnih poslova, a nakon čega su, navode iz Ministarstva, kontaktirane tvrtke iz cementne industrije koje imaju odgovarajuće važeće dozvole za prihvat i energetsku oporabu predmetnog neopasnog otpada kao zamjenskog goriva.

- Budući da bi pokretanje novog postupka nabave dovelo do novog odgađanja i neizvjesnosti, potrebno je bez odgode osigurati drugo, zakonito, provedivo i financijsko kontrolivo rješenje za uklanjanje otpada s lokacije - istaknula je ministrica Marija Vučković.

Prije početka preuzimanja utvrdit će se stvarna količina otpada na lokaciji i prema tome se odrediti količina koju preuzima pojedini izvršitelj.

U provedbi poslova, navodi se u odluci, mogu sudjelovati i društva koja su povezana s ovim tvrtkama, ali pod uvjetom da svako takvo društvo samostalno ispunjava sve zakonom propisane uvjete: da posjeduje važeću dozvolu za gospodarenje otpadom koja obuhvaća konkretnu vrstu i količinu otpada te konkretni postupak gospodarenja otpadom koji će se provoditi.

Ukupna vrijednost zbrinjavanja ove vrste otpada ograničava se na najviše do 375.000 eura bez PDV-a, što odgovara vrijednosti odabrane ponude u prethodno provedenom postupku javne nabave.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurat će financijska sredstva i poduzeti potrebne radnje ugovaranja poslova dok se Ministarstvo zadužuje za koordinaciju provedbe ove odluke te za praćenje izvršenja poslova preuzimanja, uklanjanja, transporta i oporabe i/ili drugog odgovarajućeg postupka gospodarenja otpadom.

- Svi poslovi preuzimanja, transporta, oporabe i/ili drugog postupka gospodarenja otpadom moraju se provoditi uz osiguravanje potpune sljedivosti otpada, od njegova preuzimanja na lokaciji PPK Velebit do konačnog postupanja s otpadom. Društva koja sudjeluju u provedbi ove odluke dužna su voditi i dostavljati odgovarajuću dokumentaciju o preuzetim količinama, vrstama otpada, prijevozu te provedenim postupcima oporabe i/ili drugim postupcima gospodarenja otpadom, sukladno propisima - naglašava se u odluci.