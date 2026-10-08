Plenković: Hrvatski BDP ove godine prvi put prelazi 100 milijardi eura

Na današnjem vladinom užem kabinetu dogovorit će se zadnji detalji rebalansa državnog proračuna koji bi sutra trebao biti na vladi

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u četvrtak je rekao da ekonomske predikcije pokazuju da će hrvatski BDP u 2026. godini prvi put premašiti 100 milijardi eura.

U izjavi za medije nakon svečane sjednice Hrvatskoga sabora sazvane u povodu Dana Hrvatskoga sabora, premijer je najprije izrazio uvjerenje da će se gospodarski rast Hrvatske kretati oko 2,3 - 2,4 posto.

- A ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026., apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura - rekao je Plenković.

Objasnio je da su spomenute stope rasta još uvijek znatno više od prosječnih za Europsku uniju i eurozonu, što ukazuje na to da Hrvatska nastavlja hvatati korak s razvijenijim europskim državama. Istaknuo je i da će se, prelaskom granice od 100 milijardi eura, BDP udvostručiti u odnosu na 2016. godinu.

- Kada BDP prijeđe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste - kazao je.

Najavio je i da će se na današnjem vladinom užem kabinetu dogovoriti zadnji detalji rebalansa državnog proračuna koji bi sutra trebao biti na dnevnom redu na sjednici vlade. O vladinom prijedlogu rebalansa idućeg tjedna raspravljat će saborski odbori, a tjedan iza toga i zastupnici na plenarnoj sjednici parlamenta.

U vezi s proračunom također se prisjetio 2016. godine i stupanja na dužnost, te je podsjetio da je tad kreditni rejting bio jako nizak, na tzv. junk razini.

- Onda smo odlučili disciplinirati javne financije, trošiti onoliko koliko zarađujemo, uravnotežiti proračun, a onda kad nije u potpunosti uravnotežen, onda je u okviru prihvatljivoga deficita od 3 posto. To je naš cilj - kazao je.

Ranije projekcije koje je u ožujku iznio premijer govorile su da će Hrvatska 2026. završiti s 98 milijardi eura, no Izvješće o napretku u provedbi nacionalnog srednjeročnog fiskalno-strukturnog plana RH za 2025. i 2026. navodi izračun Ministarstva financija da će BDP ove godine iznositi 100,9 milijardi eura.