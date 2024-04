Poduzetnici: Plenkovićeva vlada je dobila pozitivnu ocjenu, ali buduća definitivno mora ići u reforme!

Budući premijer, ma tko to bio, morat će ozbiljno poraditi na kvalitetnijem izboru ministara u svojoj vladi, ali i ozbiljnije se uhvatiti reforme pravosuđe. Rekao je to Lideru vlasnik Orbico grupe Branko Roglić nakon što su objavljeni rezultati parlamentarnih izbora u Hrvatskoj.

Roglić najviše zamjera dosadašnjoj vladajućoj koaliciji s HDZ-om na čelu što je kadrovska politika Vlade bila loša, a pravosuđe se nije maklo od dosadašnjih problema. Ipak, općenito gledano, smatra da se Plenkovićeva vlada dosta dobro nosila s izazovima s kakvima se nije suočila niti jedna druga do sada, podsjetivši na aferu Agrokor, potres te koronu i rat u Ukrajini koji su izazvali velike krize u zemlji i svijetu.

Roglić je želio prokomentirati i rezultate izbora rekavši da su očekivani i da HDZ-u treba čestitati, a da je manjinska vlada na čelu sa SDP-om čista iluzija, odnosno iluzija je očekivati da će takva vlada dugo opstati, a kamo li ostvariti nekakav uspjeh. Naime, formiranje manjinske lijeve vlade uz podršku dijela desnice neće polučiti uspjeh te treba pružiti priliku onim opcijama koje mogu ponuditi stabilniju vladu.

Restrukturirati javnu upravu i pravosuđe

Vlasnik Kamgrada Dragutin Kamenski smatra da je problem kadrova generalno velik, ne samo u javnom, nego i u privatnom sektoru. Hrvatska, kao što znamo, nije konkurentna u tom smislu, kvalitetnijih kadrova svima nedostaje, od menadžmenta do stručnjaka i u tom će smislu buduća vlada morati poraditi kako bi na čelna mjesta ministarstava dovela kvalitetne ljude. Kao dobar primjer istaknuo je aktualnog ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branka Bačića. Naime, do njegovog dolaska na čelo Ministarstva obnova je tekla jako sporo, no upravo njegovim potezima uklonjene su brojne prepreke nakon čega je obnova ubrzana.

Kamenski smatra da javnu upravu treba restrukturirati, kao i pravosuđe, jer je to ono što Plenkovićeva vlada nije uspjela napraviti. Kaže da je Vlada (koja je sada u tehničkom mandatu) zapravo bila vrlo uspješna, a taj stav temelji, kako navodi, na pokazateljima koji su dosta dobri unatoč svim izazovima s kojima se suočavala u svom mandatu, praktično ponovivši ono što je rekao i Roglić.

Kamenski stoga očekuje da i buduća vlada, bez obzira tko je formirao, zadrži kontinuitet te pronađe modalitete kojima će otkloniti dosadašnje nedostatke i unaprijediti gospodarsko okruženje.

Hrabrije u reforme

Ništa drukčije ne razmišlja ni vlasnik Ricarda Milan Vrdoljak koji hvali dosadašnji angažman Plenkovićeve vlade. Žali zbog nedostatka hrabrosti da se Vlada uhvati u koštac te pokrene reforme u javnoj upravi i pravosuđu te i u ostalim segmentima djelovanja koji utječu na gospodarstvo. Uzimajući u obzir izazove s kojima je bila suočena, a nadajući se da ih neće biti u mandatu nove vlade, Vrdoljak se nada da će novi/stari premijer i ministri biti hrabriji i krenuti u reforme.

Bilo je i kritičnijih poduzetnika koji nisu htjeli da ih se spominje u tekstu. Primjerice, kad je riječ o poljoprivredi neki poduzetnici nisu htjeli ništa komentirati, iako kažu da bi imali dosta toga za prigovoriti Plenkovićevoj vladi. Da poduzetnici u poljoprivredi nerado komentiraju Vladine poteze potvrdili su nam i poljoprivredni stručnjaci obrazlažući to njihovom ovisnošću o poticajima.

No ima i onih koji su kritični prema Plenkovićevoj vladi i van poljoprivrede, a sažetak njihovih izjava je da se unazad trideset godina nismo pomakli s mjesta te da razvijamo samo uslužne djelatnosti nadajući se rastu potrošnje. Jedan je još napomenuo da je sramota da Slovenija, koja ima upola manje stanovnika od Hrvatske, izvozi u vrijednosti više no dvostruko većoj nego što je vrijednost izvoza naše zemlje. Lani je vrijednost hrvatskog robnog izvoza (prema Državnom zavodu za statistiku) iznosila 22,8 milijardi eura.

Što u Udruženju stranih ulagača misle o radu Vlade u proteklom mandatu i što očekuju od buduće odgovorio nam je predsjednik Burak Baykan. On protekli mandat Plenkovićeve vlade vidi ponajprije kao prijelazno razdoblje nakon ulaska u Schengen i Eurozonu. Iako su europski fondovi izdašno iskorišteni, što je pomoglo rastu BDP-a i pomacima u ekonomskim rejtinzima, smatra da ima još mogućnosti kvalitetnijeg iskorištavanje europskih fondova kroz bolju administrativnu koordinaciju. Kad je riječ o radu buduće Vlade, trebalo bi privući više kvalitetnih stranih ulaganja pri čemu misli i na jače korporativne ulagače koji Hrvatskoj mogu donijeti više ulaganja s većom dodanom vrijednošću, gospodarsku diversifikaciju i inovacije, što će biti ključno za kvalitetnija i dugoročno održiva radna mjesta te za stvaranje viših razina zaposlenosti.

- Kako bi privukla više takvih ulagača, Hrvatskoj je potreban koordiniraniji i transparentniji administrativni pristup za privlačenja i podršku tim ulagačima. U više smo slučajeva vidjeli da se potencijalni strani ulagači bore s preprekama na lokalnim razinama koje ponekad uzrokuju dugotrajna kašnjenja, pa čak i neuspjehe ključnih i strateških ulaganja. Vjerujemo u potencijal Hrvatske da privuče sve više ulaganja. To je važno za osiguranje održivog rasta kada se smanji i završi razdoblje financiranja putem EU fondova. Pogotovo jer u svijetu uvijek postoji velika konkurencija za privlačenje snažnog i kvalitetnog kapitala. Stoga svoje potencijale Hrvatska mora sustavno promovirati – rekao je Baykan.

Što se pak tiče izazova zbog rastućih problema nedostatka radne snage i ljudskih resursa, smatra da će se to rješavati godinama s obzirom da jer je riječ o globalnoj prepreci za sva gospodarstva.

U Hrvatskoj obrtničkoj komori, na čijem je čelu Dalibor Kratohvil, smatraju da bi njezini predstavnici trebali biti dio svake radne skupine za donošenje zakona i drugih propisa te mjera za obrtništvo i gospodarstvo, jer do sada to nije bio uvijek slučaj. Podsjećaju da su dosadašnje vlade propustile porezno rasteretiti gospodarstvo u smislu smanjenja PDV-a. Naime, Hrvatska je među četiri zemlje u EU s najvećom stopom PDV-a (Danska i Švedska 25 posto, Mađarska 27 posto). Smatraju da buduća vlada treba pojednostaviti sustav putem povećanja praga za obvezni ulazak u sustav PDV-a, produljenja roka za plaćanje PDV-a na dva mjeseca, smanjenja stope poreza na dohodak koji se plaća u paušalnom iznosu na 10 posto. Također traže za obrtnike priznavanje pretporeza PDV-a iz nabave osobnih vozila te priznavanje reprezentacije kao izdatka u 100 postotnom iznosu, smanjenja osnovice/koeficijenta za obrtnike dobitaše, izjednačavanje PDV-a za sve ugostiteljske djelatnosti, kao i ukidanje poreza na potrošnju te smanjenje trenutne stope poreza na dohodak od 20 posto. No rasterećenje se odnosi zapravo na sve obrtnike.

Buduća bi vlada trebala donijeti kurikulum u obrazovnom sustavu kako bi se nadomjestio nedostatak stručnih ljudi u obrtništvu, ali i da riješi sivu ekonomiju koja je jedan od dugogodišnjih problema s kojima se susreću obrtnici.