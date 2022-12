Primorac: Proračun je dobro izbalansiran, očekuje se daljnje smanjenje javnog duga

Ulazak u šengensko područje, uvođenje eura, povlačenje sredstava u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti te na kraju krajeva i potpisivanje ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Hrvatske i SAD-a glavne su teme ovih dana kada se Vlada hvali o ovogodišnjim postignućima. Tu je naravno i uvođenje mjera za suzbijanje inflacije baš kao i uvođenje dodatnog poreza na dodanu vrijednost.

– U ovako kriznim situacijama intervencija je države ne samo opravdana nego i nužna – izjavio je ministar financija Marko Primorac na božićnom domjenku u organizaciji Američke gospodarske komore u Hrvatskoj i tvrtke Japan Tobacco International.

Ministar je u svom govoru iznio pregled 2022. godine, a izjavio je i da očekuje stopu rasta od 5,7 posto te inflaciju od 10,4 posto do kraja ove godine. Sljedeće se godine, prema riječima ministra, očekuje stopa inflacije od 5,7 posto.

Naglašavajući snažnu koordinaciju i suradnju između monetarne i fiskalne politike ministar je izjavio i da je proračun dobro izbalansiran te da se nikako ne ide u prekomjernu potrošnju, a kako je rekao, očekuje se i daljnje smanjenje javnog duga po prosječnoj stopi od 2,2 postotna boda.

Hrvatsku prepoznale i rejting agencije

Osvrnuvši se na ulazak u eurozonu, Primorac je rekao da su Hrvatsku prepoznale i rejting agencije te su povećale kreditni rejting na povijesno visoku razinu, a naglasio je i da će uvođenje eura kao nacionalne valute donijeti i veću mogućnost i obujam financiranja na tržištu kapitala te da će nestati valutni rizik.

Kako je jučer izjavio predsjednik Vlade Andrej Plenković, nikada se do sada nije dogodilo da jedna država na isti dan ulazi i u eurozonu i u šengensko područje o kojemu je govorio i Primorac. Kako je naglasio, Schengen će hrvatskom gospodarstvu donijeti dodatni stimulans i to posebno u turizmu.

Važna je tema bila i prošlotjedno potpisivanje ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Hrvatske i SAD-a, a Primorac ga je ocijenio jednim od mnogih pozitivnih koraka u odnosima dvije države.

– Postići će se brojne olakšice pri oporezivanju svih vrsta dobiti i dohotka kao i poboljšanje uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga – rekao je Primorac.

Uvodni je govor održala i izvršna direktorica Američke gospodarske komore u Hrvatskoj Andrea Doko Jelušić isto tako spominjući izazove s kojima se Hrvatska, baš kao i ostatak svijeta, suočila u posljednje tri godine.

– Ima i stvari koje treba pohvaliti, koje su bile uistinu dobre, pa se tako svakako radujemo ulaskom u schengenski prostor i u eurozonu, a treba spomenuti i izbjegavanje dvostrukog oporezivanja između Hrvatske i SAD-a – rekla je Doko Jelušić.

Ugovor je prokomentirao i Dražen Oreščanin iz Udruge Glas poduzetnika rekavši da on itekako olakšava izvoz pogotovo IT kompanijama, a za uvođenje eura jerekao da će im to svakako pojednostaviti poslovanje.

- 2023. će nedvojbeno biti vrlo zahtjevna godina, ali imamo povjerenje u institucije da će se uspješno nositi sa svim izazovima koji su pred nama i zaobići sve prepreke koje bi mogle utjecati na stabilnost gospodarstva. Moramo naglasiti da su za sve tvrtke, pa tako i za našu, ključne stabilnost i predvidljivost - naglasio je Andrei Poliakov, direktor za Hrvatsku i Sloveniju u kompaniji JTI.