Project 3 Mobility kreće s prvom fazom testiranja na prometnicama

Hrvatska kompanija Project 3 Mobility koja želi da autonomna vozila jurcaju Zagrebom danas je pokrenula prvu u nizu faza testiranja sustava autonomne vožnje u Gradu Zagrebu. Prva aktivnost u toj fazi je prikupljanje prometnih podataka a za tu svrhu će se koristit standardna komercijalna vozila opremljena naprednom tehnologijom potrebnom za mapiranje prometnica, kažu iz tvrtke.

Prometni podaci poput širine prometnih traka, kolnika, prometnih znakova i drugih oznaka nužni su za validaciju sustava autonomne vožnje i kalibraciju senzora na prometno okruženje u Zagrebu. Iz tvrtke dodaju kako će u nadolazećim mjesecima provesti brojne aktivnosti i faze testiranja buduće P3 usluge. Kroz te faze koristit će se različita testna vozila koja neće izgledati kao finalno vozilo koje P3 razvija. Za prikupljanje podataka koristit će se vozila opremljena naprednim senzorima i tehnologijom kompanije Mobileye, partnera Project 3 Mobilityja i globalnog lidera u rješenjima za autonomnu vožnju.

- U P3 smo potpuno fokusirani na pokretanje usluge urbane mobilnosti koju razvijamo i to u Zagrebu kao prvom gradu. Kako bismo to ostvarili, u iduće dvije godine provest ćemo različita testiranja tehnologije i naše buduće usluge na zagrebačkim cestama, uvijek na vrlo siguran i kontroliran način. To je kompleksan i zahtjevan proces koji se sastoji od više faza. Prikupljanje podataka i mapiranje ulica je samo jedna od njih. Sve te aktivnosti su uobičajene i potrebne kako bi naša usluga urbane mobilnosti bila sigurna za buduće korisnike i sve građane. U ovoj fazi testiranja vozila neće prometovati autonomno niti je to njihov cilj. Vozila su namijenjena isključivo za prikupljanje podataka o prometnom okruženju i infrastrukturi, uz poštivanje najviših standarda zaštite privatnosti sudionika u prometu - izjavio je Marko Pejković, glavni izvršni direktor Project 3 Mobilityja.

U fazi prikupljanja podataka vozilima će upravljati kvalificirani testni vozači koje je angažirao Project 3 Mobility.

- Naš je zadatak vrlo jasan. Upravljamo vozilom za prikupljanje podataka kao i svakim drugim vozilom na našim cestama. Sustav se koristi isključivo za potrebe sakupljanja podataka - kaže Dario Šamec, jedan od kvalificiranih testnih vozača i inženjera za prikupljanje podataka.

Vozila će prometovati zagrebačkim ulicama po unaprijed definiranim zonama. Prve aktivnosti započet će na području Novog Zagreba. Nakon što vozila prijeđu prvu definiranu zonu, prelaze na iduću, sve dok se ne obrade prometnice u svim definiranim zonama. Odabrano područje pokriva cijeli Zagreb - od Podsljemena do Novog Zagreba, od Podsuseda - Vrapča do Dubrave.

Nakon ove aktivnosti, Project 3 Mobility pokrenut će još jednu aktivnost u ovoj fazi testiranja tehnologije autonomne vožnje. Za to će se koristiti drugačija testna vozila od onih za mapiranje te će i njima upravljati vozači, a cilj je demonstracija i testiranje sustava autonomne vožnje na ulicama. Project 3 Mobility posebno će najaviti tu aktivnost u narednim mjesecima.

Velika kašnjenja

Podsjetimo, Rimac je prvotno najavio robotaksije za kraj 2024. godine, a sad vidimo da će samo mapiaranje trajati barem iduće dvije godine, pa velika najava Mate očito nema nikakvog pokrića. A kako to zna biti s sličnim projektima, mapiranje i testiranje će trajati i duže od navedene dvije godine. Također, neddavno je Project 3 Mobility s izraelskom tvrtkom Mobileye koja razvija rješenjima za autonomnu vožnju poput kamera, računalnih čipova i softvera. Zanimljivo je to što je Telsa, s ovom tvrtkom prekinula suradnju nakon prometne nesreće, pa se samo možemo nadati da se tako nešto neće ponoviti i tijekom testiranja po Zagebu.

Lova kapa

Osim što je tvrtka dobila 180 milijuna eura iz NPOO-a, nedavno je u ttvrtku uložio i jedan od najvećih investicijskih fondova na svijetu – Public Investment Fund (PIF) iz Saudijske Arabije, kojem je ovo prva investicija u Hrvatskoj. Saudijski državni investicijski fond je, kako smo nedavno pisali u Lideru, lani činio približno četvrtinu ukupnih ulaganja državnih stabilizacijskih fondova diljem svijeta, koja su se približila razini od 124 milijarde dolara, od čega je PIF uložio čak 31,5 milijardi dolara. Fond je to koji je prošle godine izdašno uložio u nogomet i golf te je preuzeo većinski vlasnički udio u četiri najbolja nogometna kluba u toj zemlji, uključujući Al Nassr u kojemu od prošle godine igra Cristiano Ronaldo.

U vlasničku strukturu Project 3 Mobilityja PIF je ušao kroz svoju investicijsku kompaniju TASARU Mobility Investments, koja ulaže u pametna i održiva rješenja mobilnosti.

Ranije je u Project 3 Mobility uložio i jedan od najvećih južnokorejskih proizvođača automobila – Kia. Osim toga, u Project 3 Mobility je također investirala vodeća bugarska softverska tvrtka SiteGround, hrvatska IT kompanija Infinum, Rimac Grupa te drugi ključni investitori poput investicijske kompanije specijalizirane za napredne tehnologije – Neurone i katarske kompanije Elaf Auto.

Potreban zakon

Također, kao što smo već pisali u Lideru, još uvijek ne postoji Zakon koji bi dozvolio autonomnim vozilima izlazak na ceste. Naime, neki zakoni samo ‘prepoznaju‘ postojanje vozila bez vozača, ali ne definiraju pravila prema kojima se ona mogu kretati cestama. To bi trebao riješiti Nacrt prijedloga zakona o prijevozu u cestovnom prometu koji priprema Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Bit će stoga zanimljivo vidjeti tko će prije, robotaksiji u Zagrebu ili hrvatska administracija.