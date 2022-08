USKOK se oglasio o uhićenjima i pljački Ine, šteta veća od milijarde kuna

USKOK je na temelju kaznenih prijava PNUSKOK-a i Samostalnog sektora za financijske istrage Porezne uprave, te rezultata suradnje s Uredom za sprječavanje pranja novca, donio rješenje o provođenju istrage protiv petero hrvatskih državljana (1975., 1978., 1969., 1963., 1947.) i jednog trgovačkog društva zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju u sastavu zločinačkog udruženja, pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju u sastavu zločinačkog udruženja te pranja novca, navode u priopćenju.

Podsjećamo, u jučerašnjoj akciji USKOK-a i policije uhićeni su direktor Službe trgovine prirodnim plinom u Ini Damir Škugor, predsjednik Hrvatske odvjetničke komore Josip Šurjak, njegov poslovni partner Goran Husić s kojim je suvlasnik tvrtke OMS Upravljanje, Škugorov otac Dane te predsjednica uprave tvrtke Plinara istočne Slavonije Marija Ratkić. Istraga USKOK-a nastavljena je i danas, a ministar Filipović za sutra je sazvao hitan sastanak u Ini.

Naime, kako prenosi Index, kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je 47-godišnjak, u svojstvu odgovorne osobe naftne kompanije, potom trgovačkog društva za opskrbu plinom te nadzornog odbora trgovačkog društva za distribuciju i opskrbu plinom, od lipnja 2020. do kraja kolovoza 2022., u dogovoru sa 44-godišnjakom kao članom i direktorom privatnog trgovačkog društva za trgovanje prirodnim plinom i 53-godišnjakom kao članom tog trgovačkog društva za trgovanje prirodnim plinom te 59-godišnjakinjom kao direktoricom trgovačkog društva za opskrbu plinom i 75-godišnjakom, pribavljao značajnu nepripadnu imovinsku korist za sebe i druge, time oštetivši naftnu kompaniju na razlici cijene prirodnog plina.

Sumnja se da je 44-godišnjak, sukladno prethodnom dogovoru s 47-godišnjakom, u ime trgovačkog društva za trgovanje prirodnim plinom ishodio dozvolu neovisne pravne osobe s javnim ovlastima za regulaciju energetskih djelatnosti za obavljanje energetske djelatnosti trgovine plinom.

Potom su 47-godišnjak, kao odgovorna osoba naftne kompanije i 59-godišnjakinja, kao direktorica trgovačkog društva za opskrbu plinom, u ime svojih društava osigurali prodaju plina kupcu – trgovačkom društvu za trgovanje prirodnim plinom 44-godišnjaka po povlaštenoj cijeni neovisno o promjenama cijene plina na energetskom tržištu.

– Tako kupljeni plin su putem društva 44-godišnjaka kontinuirano prodavali inozemnom kupcu na relevantnim platformama za trgovinu plinom i to po tržišnim cijenama, u rasponu do 210,26 eura/MWh, na koji način je društvo 44-godišnjaka ostvarilo priljeve od prodaje plina od ukupno najmanje 171.251.224,78 eura, odnosno 1.288.602.827,61 kuna. S obzirom na to da su troškovi društva 44-godišnjaka za tako kupljeni plin u 2021. i 2022. iznosili 242.140.032,09 kuna, kumulirana razlika nabavne i prodajne cijene plina iznosila je ukupno najmanje 1.046.462.795,52 kuna – stoji u priopćenju USKOK-a.

Ina je, dakle, oštećena za najmanje 1.046.462.795,52 kuna, a okrivljenici i okrivljeno društvo su ostvarili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 848.053.098,12 kuna, dodaje se u priopćenju.

– Ured za sprječavanja pranja novca je temeljem zahtjeva ovog Ureda izdao naloge za privremenim zaustavljanjem izvršenja sumnjivih transakcija na većem broju računa okrivljenika i s njima povezanih osoba, na koji način su blokirana novčana sredstva u iznosu od 569.119.701,94 kuna i 33.243.285,41 eura. Ured će predložiti sudu donošenje privremenih mjera osiguranja oduzimanja nezakonito pribavljene imovinske koristi. USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv svih okrivljenika – zaključeno je u priopćenju.