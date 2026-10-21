Za izgradnju golf-resorta Prukljan Vlada produljila rok na 10 godina

Projekt kod Skradina, ranije procijenjen na 300–400 milijuna eura, čeka rješavanje infrastrukture i procjenu utjecaja na okoliš

Gotovo pet godina nakon sklapanja ugovora o realizaciji turističko-golfskog kompleksa Prukljan kod Skradina, investitor bi trebao dobiti novi rok od deset godina za završetak projekta. Prema prijedlogu aneksa ugovora, koji je Vlada usvojila na sjednici u srijedu, rok bi počeo teći od njegova sklapanja, što znači da bi, bude li potpisan ove godine, kompleks morao biti u funkciji do 2036. godine.

Riječ je o projektu uz Prukljansko jezero čija se vrijednost ranije procjenjivala na 300 do 400 milijuna eura. Aktualni Vladin materijal ne donosi novu procjenu ulaganja, ali otkriva što još priječi realizaciju: neriješena infrastruktura, potrebna prostornoplanska dokumentacija i postupci kojima tek treba utvrditi prihvatljivost zahvata za okoliš i ekološku mrežu.

Planirani kompleks obuhvaća 195 hektara. Za golf igralište i turističke vile predviđeno je 160 hektara, a za hotel i/ili turističko naselje 30 hektara. Preostalih 5,5 hektara odnosi se na pomorski dio, na kojem se planiraju dvije plaže i privezište. Prema Prostornom planu Grada Skradina, prvo je potrebno staviti u funkciju golf igralište.

Investitor je splitska tvrtka Dalmatian Golf and Health Resort, koju u aktualnoj dokumentaciji zastupa član uprave Peter Conrad Unwin. Projekt se u ranijim objavama povezivao s britansko-iranskim poduzetnikom Alijem Parsom, koji je preko svojih tvrtki nastupao kao jamac.

Ugovor o realizaciji projekta s državom sklopljen je 28. prosinca 2021., a mjesec dana poslije, 27. siječnja 2022., investitor je kupio 30 hektara državnog zemljišta namijenjenog hotelu i/ili turističkom naselju za 3,85 milijuna eura. Prema Vladinu obrazloženju, platio je i nešto više od milijun eura naknade za ograničena prava na šumi ili šumskom zemljištu.

Međutim, dio ključnih ugovora još nije sklopljen. Predstoje ugovor o osnivanju prava građenja za golf igralište, kupoprodaja zemljišta za turističke vile te ugovor o koncesiji na pomorskom dobru. Investitor je obvezan financirati i izradu urbanističkog plana uređenja te infrastrukturu potrebnu za realizaciju kompleksa, uključujući projektnu dokumentaciju, dozvole i rješavanje imovinskopravnih odnosa s trećim osobama.

Zahtjev za produljenje roka podnio je još 16. studenoga 2023., upozoravajući Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine da je za realizaciju priključaka vode i struje potrebno vrijeme koje se mjeri godinama. Uz te priključke treba definirati odvodnju, elektroenergetske objekte i pristupne ceste. Njihovi utjecaji moraju biti obuhvaćeni studijom utjecaja na okoliš, zbog čega su priprema infrastrukture, prostorni planovi i okolišni postupak međusobno povezani.

Jedno od osjetljivijih pitanja jest navodnjavanje golf igrališta. Investitor je predvidio korištenje vode iz Krke, pri čemu bi, prema njegovu prijedlogu opisanom u Vladinu obrazloženju, u vrijeme niskog vodostaja zahvaćao dva promila dnevnog protoka. Za takvo rješenje potrebno je provesti odgovarajuće postupke, uključujući ishođenje koncesije na pomorskom dobru i izmjene prostornih planova Županije i Grada Skradina.

Otvoreno je i pitanje može li se projekt u planiranom obliku uklopiti u osjetljivo područje Prukljanskog jezera. U lipnju 2025. nadležno ministarstvo utvrdilo je da se ne može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost ekološke mreže, zbog čega je obvezna provedba glavne ocjene prihvatljivosti.

U rujnu ove godine Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije odredilo je sadržaj buduće studije utjecaja na okoliš. Među pitanjima koja treba obraditi su potrošnja vode, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, utjecaj na bioraznolikost i krajobraz te mogućnost dodatnog opterećenja jezera hranjivim tvarima i prijenosa onečišćenja prema nizvodnim uzgajalištima. Ta uputa predstavlja korak u pripremi dokumentacije, ali ne znači da je projekt dobio okolišno odobrenje.

Upravo zbog neizvjesnog ishoda tih postupaka aneks, uz novi rok, uvodi mogućnost izmjene ili sporazumnog raskida ugovora. Takvo bi se rješenje moglo primijeniti ako okolišna procjena onemogući projekt ili zahtijeva njegove znatne promjene. U slučaju raskida iz tog razloga ne bi se primjenjivale ugovorne odredbe o naplati bankarske garancije predviđene za raskid zbog krivnje investitora.

Prema Vladinu obrazloženju, investitor održava valjanom jamstvenu garanciju od 2,65 milijuna eura, a pri sklapanju ugovora o pravu građenja za golf igralište mora dostaviti garanciju za realizaciju projekta od 13,27 milijuna eura.

Novi desetogodišnji rok obuhvaćao bi završetak projekta, ishođenje potrebnih uporabnih dozvola i kategorizacije te stavljanje sadržaja u gospodarsku funkciju. Prije početka gradnje treba riješiti infrastrukturu, preostale ugovorne odnose i, prije svega, uvjete pod kojima bi kompleks bio prihvatljiv za okoliš.