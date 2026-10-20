Petrokemija ponovno pokreće proizvodnju, čeka 100 milijuna eura

Nakon četiri mjeseca stanke pogoni u Kutini ponovno se pokreću. Država planira uložiti 25 milijuna eura, a turski Yildirim još 75 milijuna

U Petrokemiji je u utorak pokrenuta proizvodnja nakon četveromjesečne stanke i remonta postrojenja, a do kraja godine očekuje se i dokapitalizacija vrijedna ukupno 100 milijuna eura u kojoj bi država sudjelovala s 25 milijuna, a većinski suvlasnik, turska grupacija Yildirim, sa 75 milijuna eura.

Iz Petrokemije su najavili da će od 20. do 23. listopada provoditi aktivnosti pokretanja proizvodnih postrojenja za proizvodnju gnojiva.

Tijekom pokretanja postrojenja moguće je kratkotrajno povećanje emisija otpadnih plinova u zrak i razine buke, izvijestila je tvrtka. Iako se ne očekuje prekoračenje graničnih vrijednosti, kvaliteta zraka bit će pojačano nadzirana mjerenjima na postajama lokalne mjerne mreže i državnoj mjernoj postaji Kutina 1.

Na prošlotjednoj sjednici Nadzornog odbora potvrđeno je da će država u dokapitalizaciji sudjelovati s 25 milijuna eura, dok bi turska grupacija Yildirim trebala uložiti 75 milijuna eura.

Nakon dokapitalizacije država bi zadržala kontrolni paket od 25 posto plus jedne dionice kutinske tvornice. Za provedbu dokapitalizacije potrebno je još odobrenje glavne skupštine Petrokemije.

Vlasnički odnosi u Yildirimu koče dokapitalizaciju

Prema dostupnim informacijama, realizacija dokapitalizacije ovisi i o rješavanju vlasničkih odnosa unutar turske grupacije Yildirim, odnosno podjeli između suvlasnika, braće Roberta Yuksela i Ali Rize Yildirima.

Vlasnički odnosi trenutačno usporavaju donošenje važnijih poslovnih odluka u grupaciji, uključujući odluku o novom kapitalnom ulaganju u Petrokemiju. Pravne nejasnoće trebale bi biti riješene u kratkom roku, nakon čega bi se stekli uvjeti za sazivanje skupštine i formalno dovršenje dokapitalizacije, koja se očekuje krajem godine.

Najveći dio planiranog kapitala trebao bi biti usmjeren na sanaciju oslabljene bilance Petrokemije, a ne na izgradnju novih proizvodnih kapaciteta ili tehnološku modernizaciju.

O financijskom oporavku i budućnosti kutinske tvornice za Lider je još u ožujku govorio Miroslav Skalicki, član Uprave Petrokemije i predstavnik države, koji je tada najavio dokapitalizaciju tijekom srpnja ili kolovoza. U intervjuu za Lider upozorio je i na visoke cijene plina te troškove emisija CO₂, koji i dalje ozbiljno opterećuju poslovanje. Iako je kompanija povećala proizvodnju i prihode, financijska stabilizacija ostaje ključan preduvjet njezina dugoročnog oporavka.

Planirana dokapitalizacija od 100 milijuna eura tako bi trebala ojačati financijsku poziciju kutinske tvornice, dok će odluke o dodatnim ulaganjima u proizvodnju i modernizaciju ovisiti i o razrješenju vlasničkih pitanja unutar većinskog suvlasnika.

Petrokemija, jedan od ključnih hrvatskih proizvođača mineralnih gnojiva, nakon četveromjesečne stanke sada ponovno pokreće proizvodnju, dok bi dokapitalizacija do kraja godine trebala osigurati dodatnu financijsku stabilnost kompanije.

Podsjetimo, Yildirim je preuzeo većinski udio u Petrokemiji 28. travnja 2023., nakon što je u studenome 2022. potpisao kupoprodajni ugovor s Inom i PPD-om. Kupnjom njihova zajedničkog društva Terra mineralna gnojiva stekao je kontrolu nad 54,52 posto dionica kutinske tvornice.

Ina i PPD taj su udio stekli dokapitalizacijom 2018., uloživši ukupno 300 milijuna kuna, dok je država tada podmirila 450 mlijuna kuna dugova, čime je izbjegnut stečaj kutinske tvornice. U spornoj dokapitalizaciji Petrokemije 2024. državni je udio zbog veće Yildirimove uplate pao na oko 20 posto, no nakon pregovora i povlačenja dijela turskog kapitala državi je vraćen paket od 25 posto plus jedne dionice.