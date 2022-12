Jurica Protić (Zvona catering): Jedini je put opstanka tražiti nova rješenja, pratiti trendove, inovirati

Mi u ugostiteljstvu smo posebno bili na udaru u koronakrizi, a sada imamo inflaciju i energetsku krizu te nedostatak radne snage. Mnogo je izazova, ali na ovim prostorima uvijek smo bili u nekoj vrsti krize tako da smo naučeni na to. Siguran sam da smo postali prilagodljivi, pa ćemo se prilagoditi i na ove okolnosti

Smjenu generacija na čelu Zvona cateringa iz Zagreba nije mogla omesti ni koronakriza. Direktori Lorenka Copić i Jurica Protić uspješno su vodili tvrtku u posebnim okolnostima uza savjete roditelja Đurđice i Ivana Protića koji, iako su manje operativno prisutni, zbog dugogodišnjeg iskustva u poslu i vođenju tvrtke, kaže Jurica Protić, daju siguran oslonac i dodatnu zaštitu. To će biti njihov recept i za nove gospodarske izazove, koji su ipak sada malo povoljniji budući sa nema zaustavljanja poslovanja kao u jeku koronakrize.

Koliko je bilo izazovno naći se na čelu tvrtke usred jedne od najgorih kriza?

– Imali smo sreću da smo uopće uspješno smijenili generacije. Zapravo smo koronakrizu dočekali nakon završetka smjene tako da smo imali potrebne alate, znanja i vještine kako bismo dočekali krizu bez presedana. Zahvaljujući tom iskustvu bilo nam je lakše dočekati spremno sve što nas čeka. Osim toga, sestra i ja se odlično nadopunjujemo. Ja sam zadužen za prodaju, organizaciju poslovanja i kupce, a sestra za nabavu, financije te kreativni proces.

Upravo se vašim prostorom za prehranu u Ericssonu Nikoli Tesli koristio njegov zaposlenik koji je postao prvi zabilježen slučaj koronavirusa u Hrvatskoj.

– Da, često u šali kažem da smo mi prve korporativne žrtve koronavirusa u Hrvatskoj. Već smo u veljači bili u prisilnom zaključavanju i u tom nam se trenutku to zaista činilo kao smak svijeta, a zapravo nismo ni bili svjesni što nas sve čeka. Možda nas je spasilo to da smo na početku ocijenili da kriza neće trajati kratko, već godinama, pa smo tako i donosili odluke. Zajednički smo se pripremali za najgoru moguću opciju, srećom to se nije ostvarilo, ali, nažalost, nije bilo ni tako daleko da se zamalo ne ostvari. Imali smo sreću da su roditelji i danas uključeni u posao i da se s njima možemo savjetovati u vezi s bitnim odlukama. Ali, svakako da je sestrina i moja riječ bila zadnja kod odlučivanja.

Kako se snalazite sada u uvjetima inflacije i energetske krize?

– Ovo što se sada događa nije dobro, no u usporedbi s koronakrizom ipak smijemo raditi. Tada smo bili prisilno zatvarani te je na neki način naše ustavno pravno na rad bilo narušeno. Morali smo biti vrlo kreativni u nalaženju rješenja kako opstati, isplatiti plaće i planirati budućnost. Prihodovno gledajući, trenutačno smo zadovoljni s ostvarenim projekcijama, ali brine nas narušena profitabilnost. Naravno, nitko nije očekivao ovakvu inflaciju, službeno 13,2 posto, iako su nama brojevi u stvarnosti daleko veći te za iduću godinu imamo pomalo konzervativne poslovne planove. Dolazak recesije znatno će utjecati na naš posao jer se uvijek najprije reže naš dio tržišta. Djelatnost cateringa je trošak tvrtkama bez kojeg mogu.

Sve to je dodatni izazov poduzetnicima u Hrvatskoj.

– Biti poduzetnik u Hrvatskoj je zahtjevno zbog raznih poreznih opterećenja i poslovnog okružja koje nam često nije najnaklonjenije. Mi u ugostiteljstvu smo posebno bili na udaru u koronakrizi, a sada imamo inflaciju i energetsku krizu te nedostatak radne snage. Mnogo je izazova, ali gledajući samo moj poslovni vijek, uvijek smo bili u nekoj vrsti krize tako da smo svi verzirani i naučeni na to. Siguran sam da smo postali prilagodljivi, pa ćemo se prilagoditi i na ove okolnosti. Bitno je da se mi poduzetnici ne opustimo, da tražimo nova rješenja, pratimo trendove i inoviramo, jer je to jedini put opstanka. Onaj tko se ne prilagodi osuđen je dugoročno na nestanak. Moja je poruka poduzetnicima da ne odustaju i da budu optimistični. Samo tako ćemo svi napredovati i ostvariti ciljeve.

Koji dio poslovanja donosi većinu vaših prihoda?

– Posao smo podijelili na catering, koji čini oko 55 posto poslovanja i veći dio profitabilnosti, te restorane u korporacijama namijenjene njihovim zaposlenicima. U koronakrizi počeli smo razvijati i nove brendove: slastice N‘oublie, Zvona za doma i poslovne pakete. Ti naši brendovi imaju budućnost s obzirom na ove okolnosti, ostvaruju dobre rezultate, nadmašuju naše projekcije i planiramo ih širiti. Prije koronakrize imali smo više od 2000 cateringa i više od 120.000 posluženih gostiju na godinu. Ove godine te brojeve još nismo dosegnuli, ali nećemo biti ni mnogo ispod toga. Ako se zadrži ovaj trend poslovanja iduće godine mogli bismo premašiti te brojeve. Imamo skoro 50 zaposlenih, što je manje nego prije koronakrize, ali sada tražimo dodatnu radnu snagu.

Kako ste se pokrenuli tvrtku?

– Izvorna ideja 1994. godine kada smo osnovani bila je širenje lanaca pivnica Zlatna zvona, kojima dugujemo postojeći naziv, i bistroa Din Don. Taj smjer poslovanja je trajao do ranih 2000-tih kada smo zbog privatnih i poslovnih razloga okrenuli posao u drugom smjeru. Kod cateringa smo tada prepoznali da je to niša koja će sigurno imati održive stope rasta te da u nju treba ući prije drugih. To smo uspjeli i danas smo prepoznatljivi kao jedan od vrhunskih cateringa u Zagrebu, a time i u Hrvatskoj.

Sagradili ste novi poslovni prostor sa showroomom i modernizirali postojeći.

– Gradnju nove zgrade i rekonstrukciju postojeće pokrenuli smo prije zaključavanja, što je bio dodatni izazov. Vrijednost investicije je oko 5,5 milijuna kuna, a to nam je omogućilo bolju funkcionalnost, unaprjeđenje svih poslovnih procesa, dobivanje na reprezentativnosti i imidžu. Najvažnije je da smo znatno olakšali proizvodnju ponajprije svojim djelatnicima, dobili smo na kvaliteti te ugradnjom toplinskih stanica i na energetskoj učinkovitosti.

Pokrivate svojom ponudom cijelu Hrvatsku, kakvi su planovi za širenje poslovanja?

– Kao catering koji nema vlastiti prostor za organiziranje raznih događaja od početka svog poslovanja bili smo usmjereni na rad u cijeloj Hrvatskoj. Prošli smo Hrvatsku od Dubrovnika do Međimurja i od Istre do Iloka. Radili smo evente i u Sloveniji te nešto sitno u Bosni i Hercegovini. Slovenija, pa i Austrija, posebno su nam zanimljiva tržišta jer cijenom, kvalitetom i raznovrsnošću ponude možemo konkurirati tamošnjim caterinzima. Ulazak Hrvatske u šengenski prostor dodatno će nam omogućiti pozicioniranje na tim tržištima. Sigurno je da ćemo dio svoje promocije usmjeriti na ta tržišta jer imamo prostora za napredak i rast.

Što sve uključuje vaša ponuda?

– Jelovnike mijenjamo sezonski svaka tri mjeseca, sada su u ponudi božićna jela. Svakako da mi u cateringu imamo neka ograničenja poput posluživanja i tu se često ponavljaju neka jela iz godine u godinu. No, inovativnost kao i u svakom poslu je iznimno važna, pa svake godine osim što se moraju nuditi nova jela, potrebno je tražiti nova rješenja za njihovu prezentaciju. Znači, uređenje, stolovi i stolice te način posluživanja je nešto što pratimo i mi i konkurencija. Pratimo trendove izvana, a budući da smo sada u predbožićnom vremenu ponuda je prilagođena tome. Ponuda jela za Božić, osim novosti, mora uključivati klasike kao što su bakalar na bijelo, pašticada, fritule, perad i kuhano vino.

Kako će uvođenje nove informacijsko-komunikacijske tehnologije poboljšati poslovanje?

– Digitalizacija je zahvatila i naše poslovanje, uspjeli smo dobiti sredstva iz Europske unije za vlastito digitalno rješenje. Ono će ujediniti sve procese koje obavljamo sada na zahtjevniji način. Ideja je da se postupak od zaprimanja narudžbe, kontaktiranja kupca, izmjene ponuda, potvrde narudžbe, realizacije, slanja u proizvodnju, postprodajne komunikacije s klijentom i postprodajne analitike ujedini u alat koji će sve to pratiti kvalitetnije, brže i sveobuhvatno. Trenutačno razvijamo projekt i provedbu očekujemo iduće godine. Vjerujemo da ćemo time dobiti mnogo kvalitetnih podataka za analizu s razine koju do sada nismo imali.

Sadržaj nastao u suradnji sa Zvona Catering.