Digitalizacija korisničkog iskustva nije rezervirana samo za privatne korisnike

A1 Hrvatska pokrenula je A1 Biz Shop, koji malim i mikropoduzetnicima omogućuje online ugovaranje mobilnih usluga u nekoliko klikova.

Korisničko iskustvo donosi vrijednost tvrtkama i korisnicima. Tvrtke brigom o korisnicima pokazuju da im je stalo i da ih razumiju te tako povećavaju vjernost, čak poboljšavaju poslovanje. Korisnicima se pak olakšava traženje podataka o proizvodima, štedi vrijeme i omogućuje brže odlučivanje o kupnji.

Pozitivno korisničko iskustvo zadržava kupce, pa i privlači nove zato što će zadovoljni kupci preporučiti tvrtku i njezinu ponudu drugim mogućim korisnicima. No digitalizacija korisničkog iskustva nije namijenjena samo privatnim korisnicima, već i poslovnima. Poput privatnih korisnika, i mali poduzetnici žele ugovoriti digitalnu uslugu brzo, lako, bez čekanja i nepotrebne administracije te neovisno o radnom vremenu prodajnih kanala.

Ušteda vremena i jednostavnost

Budući da mali poduzetnici i mikropoduzetnici također trebaju ponudu prilagođenu svojim poslovnim potrebama, tvrtka A1 Hrvatska digitalizirala je odgovarajuću poslovnu ponudu i prodaju pokretanjem A1 Biz Shopa. Veći dio ugovaranja i pokretanja mobilnih usluga tako je moguće obaviti online, u bilo koje vrijeme i sa što manje klikova.

A1 Biz Shop pokrenut je upravo zbog automatizacije inače složenih poslovnih prodajnih procesa te smanjenja administracije, no nije riječ o još jednoj internetskoj trgovini. Cilj je da s vremenom postane digitalna platforma za poslovne korisnike i obuhvati i fiksne usluge, usluge informacijsko-komunikacijske tehnologije (ICT) te nove self-service usluge.

Iza A1 Biz Shopa stoji tim A1 Hrvatske koji je osmislio rješenje od početne zamisli, razvoja, primjene do integracije s ključnim poslovnim sustavima. A1 Biz Shop nastao je i zbog većeg okretanja malih i srednjih poduzetnika prema digitalnim uslugama te povezivanja digitalnih prodajnih kanala sa sustavom upravljanja odnosima s klijentima.

– Za male poduzetnike najveća je vrijednost prije svega u jednostavnosti i uštedi vremena. Kanal je dostupan 24 sata na dan, sedam dana u tjednu, a korisnik velik dio procesa može obaviti bez dodatnih kontakata i čekanja. Za A1 Hrvatska platforma otvara novi digitalni prodajni kanal, omogućuje veći tržišni dohvat te smanjuje broj ručnih koraka u prodajnom i postprodajnom procesu. Istodobno stvara tehnološku osnovu za daljnju automatizaciju i razvoj novih digitalnih funkcionalnosti – istaknuli su u A1 Hrvatska.

Od kanala do platforme

Poslovnim korisnicima A1 Biz Shop omogućuje da postanu novi A1 korisnik, aktiviraju novu mobilnu liniju, prenesu broj iz druge mreže ili prijeđu s bonova na pretplatu. Moguće je također produljiti postojeće linije, kupiti uređaj uz tarifu te aktivirati eSIM.

U pozadini se usporedno odrađuju procesi za koje sada treba manje koraka, poput kreiranja korisnika u sustavu za upravljanje odnosima s klijentima, provjere kreditne sposobnosti i obrade ponude. Tako se dio klasičnoga prodajnog procesa automatizira, naglasili su u A1 Hrvatska i dodali da se korisniku omogućuje veća samostalnost, a prodajni timovi mogu se više usmjeriti na složenije potrebe i savjetovanje korisnika.

– Ambicija je A1 Biz Shopa postupno se razvijati od digitalnoga prodajnog kanala u širu platformu za poslovne korisnike. Planirano je uključivanje fiksnih i ICT usluga, a jedan od važnijih smjerova razvoja jest iskustvo kupnje podržano umjetnom inteligencijom. Ona bi u budućnosti mogla pomoći korisniku u razumijevanju potreba, usporedbi opcija i odabiru odgovarajućeg rješenja, što bi dodatno smanjilo broj koraka između poslovne potrebe i aktivacije usluge – očekuju u A1 Hrvatska.

* Sadržaj nastao u suradnji s A1 Hrvatska