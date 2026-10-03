Tvrtke i tržišta

Nova EU pravila o ambalaži udaraju na male izvoznike

3. listopada 2026.
Kartonska ambalaža
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Luka Kasalo
Luka Kasalo
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Nova pravila više ne obuhvaćaju samo B2C prodaju na daljinu, nego mogu zahvatiti i izravne isporuke hotelima, restoranima i tvornicama

Za hrvatski webshop koji u neku europsku državu pošalje nekoliko desetaka paketa godišnje nova pravila o ambalaži mogu otvoriti pomalo apsurdnu računicu: trošak ulaska na tržište može biti veći od zarade koju na njemu ostvaruje. Problem nije samo u naknadama za ambalažu, nego u tome što u pojedinim državama treba imati lokalnog ovlaštenog predstavnika, a ta obveza ne ovisi o veličini poduzetnika ni količini prodane robe.

Nova Uredba EU-a o ambalaži i ambalažnom otpadu (PPWR) primjenjuje se od 12. kolovoza 2026., a među odredbama koje izazivaju otpor malih poduzetnika upravo je ona o proširenoj odgovornosti proizvođača (EPR). Njome se krug prekograničnih situacija u kojima strani prodavatelj mora imenovati predstavnika dodatno širi. Uredba je stupila na snagu 11. veljače 2025., a primjenjuje se od 12. kolovoza 2026., no ne u cijelosti. Potpuna provedba bit će moguća uz službeno tumačenje Uredbe od strane Europske komisije i resornog Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, kao i nakon što Komisija izradi još tridesetak delegiranih i provedbenih akata. Puna primjena trebala bi krenuti od 2030. godine.

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#Webshop#Europska Unija#Ambalaža#E-trgovina#Mali Poduzetnici#Ppwr#Epr#Izvoz#Troškovi#Regulativa
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