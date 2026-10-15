Biznis i politika
Vlada popustila oko sidrenih cijena, ali mali poduzetnici traže više
15. listopada 2026.
foto Ratko Mavar
Novi pravilnici donose iznimke za dinamičke cijene i jednostavnije cjenike, no UGP i HOK upozoravaju na dodatne troškove i administraciju
Ministarstvo gospodarstva ublažilo je dio pravila o sidrenim cijenama, ali time nije završio spor s malim poduzetnicima i obrtnicima. Iako novi prijedlozi pravilnika donose iznimke za personalizirane i dinamički formirane cijene te pojednostavljuju obveze vezane uz cjenike, ključni zahtjev poduzetnika ostao je neispunjen - izuzeće obrtnika te mikro, malih i srednjih poduzeća od obveze isticanja baznih cijena.
Udruga Glas poduzetnika (UGP) zato pozdravlja ustupke Ministarstva, ali poručuje da oni ne rješavaju temeljni problem: ista administrativna pravila ne opterećuju jednako velike trgovačke sustave i male obrte.
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