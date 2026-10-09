Spajanjem znanosti i gospodarstva do zlatne medalje za inovaciju

MOVE model predstavlja inovativni konceptualni i tehnički model za formalnu reprezentaciju, evaluaciju i interpretaciju ljudskog pokreta

Jubilarna 50. međunarodna izložba inovacija INOVA 2026, održana od 1. do 3. listopada u Zagrebu, okupila je izlagače iz 23 države sa čak 509 izložaka, potvrdivši svoj status druge najstarije izložbe na svijetu i druge najveće u Europi. Na ovoj smotri, inovacija „MOVE (Motion Observation and Validation Engine) Model - konceptualni i tehnički model za evaluaciju, interpretaciju i unapređenje ljudskog pokreta” ostvarila je izniman uspjeh osvojivši tri vrijedna međunarodna priznanja. Uz zlatnu medalju same izložbe INOVA 2026, inovaciji je dodijeljena posebna nagrada (Special Award) od strane Universitatea Stefan cel Mare din Suceava, kao i nagrada za izvrsnost (Excellence Award) koju je dodijelilo Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy Iasi.

MOVE model predstavlja inovativni konceptualni i tehnički model za formalnu reprezentaciju, evaluaciju i interpretaciju ljudskog pokreta. Model definira višerazinsku hijerarhiju sastavljenu od entiteta Model, Faza (Phase) i Poza (Pose), pri čemu svaka razina sadrži vlastite skupove pravila detekcije, graničnih uvjeta, indikatora, interpretacija, prijedloga poboljšanja i rezultata ocjenjivanja.

Model koristi standardiziranu reprezentaciju ljudskog tijela temeljenu na anatomskim referentnim točkama, spojnim linijama, apsolutnim i relativnim kutovima te kinetičkim lancima različitih složenosti. Na temelju tih elemenata definiraju se višedimenzionalni indikatori s pripadajućim prihvatljivim, optimalnim i referentnim rasponima vrijednosti, čime se omogućuje objektivno i personalizirano vrednovanje izvedbe pokreta. Posebna inovativnost modela proizlazi iz integriranog sustava interpretacijskih pravila (Interpretation Rules) i pravila za unaprjeđenje (Improvement Rules) koji omogućuje semantičku interpretaciju odstupanja između promatranog i referentnog modela pokreta. Umjesto jednostavnog prepoznavanja pogreške, sustav određuje značenje odstupanja, generira objašnjenja i predlaže aktivnosti za unapređenje izvedbe. Takav pristup omogućuje razvoj inteligentnih sustava sposobnih za razumijevanje, ocjenjivanje i kontinuirano poboljšavanje ljudskog pokreta u području sporta, rehabilitacije, medicine i procjene fizičke spremnosti.

- Zlatnu medalju za MOVE model na INOVA-i 2026. doživljavam kao priznanje cijelom projektnom timu — kolegicama i kolegama s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Kineziološkog fakulteta i iz tvrtke CITUS. Ona potvrđuje vrijednost naše interdisciplinarne suradnje i potiče nas na daljnji razvoj i znanstvenu provjeru modela za analizu i unapređenje ljudskog pokreta. Visokoobrazovne ustanove u području društvenih znanosti često se povezuju ponajprije sa socijalnim inovacijama, a ovo priznanje pokazuje da znanja iz edukacijsko-rehabilitacijskog i kineziološkog područja mogu biti važan temelj i za razvoj tehnoloških inovacija. Za Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, kao nositelja projekta, i Sveučilište u Zagrebu to je potvrda vrijednosti povezivanja znanstvenih područja i suradnje s gospodarstvom u stvaranju rješenja usmjerenih na potrebe čovjeka - rekla doc. dr. sc. Ana Katušić Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i voditeljica KZI projekta na ERF-u.

Ovo rješenje rezultat je rada interdisciplinarnog konzorcija predvođenog Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i partnera: Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i tvrtke CITUS koji surađuju na projektu kolaborativnih znanstvenih istraživanja (KZI) pod nazivom „Modeliranje i analiza personaliziranih i optimalnih obrazaca pokreta u rehabilitaciji, sportu i fitnessu korištenjem umjetne inteligencije (UI)“. Razvoj MOVE modela je prvi korak i odličan početak u daljnjem radu na projektu i istraživanju. Predstavlja jedan od prvih ključnih rezultata projekta te važnu metodološku i tehnološku osnovu za nastavak istraživanja. Osvojena međunarodna priznanja potvrđuju potencijal razvijenog pristupa i vrijednost povezivanja različitih znanstvenih disciplina s tehnološkim znanjem i poticaj su za njegovu daljnju znanstvenu validaciju, tehnološku nadogradnju i razvoj primjenjivih rješenja u području personalizirane analize i unaprjeđenja ljudskog pokreta.

- Međunarodno priznanje dodijeljeno inovaciji MOVE (Motion Observation and Validation Engine) Model predstavlja važnu potvrdu kvalitete, inovativnosti i znanstvene utemeljenosti rada timova s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Kineziološkog fakulteta i tvrtke CITUS u području analize ljudskog pokreta. Ovo priznanje dodatno potvrđuje kako interdisciplinarni pristup koji integrira spoznaje edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, kineziologije i suvremenih informacijskih tehnologija može rezultirati razvojem rješenja koja odgovaraju na stvarne potrebe stručnjaka i krajnjih korisnika. Osvojena zlatna medalja i međunarodne nagrade imaju posebno značenje jer predstavljaju međunarodnu potvrdu znanstvene i stručne vrijednosti razvijenog koncepta, ali i potvrdu konkurentnosti hrvatskih istraživačkih i razvojnih timova na globalnoj inovacijskoj sceni - rekao je doc. dr. sc. Darko Katović voditelj projekta ispred Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta.

Tomislav Bronzin, vlasnik tvrtke CITUS, dodao je: 'Izuzetno smo ponosni da je naš rad prepoznat na međunarodnom nivou i ove nagrade su nam poticaj za nastavak razvoja i znanstvene validacije modela. Ne samo da je model prepoznat u tehnološkom segmentu nego je prepoznat i u medicinskom te su već sada dobili upite za dostupnost modela. MOVE Model je važan prvi korak u razvoju sustava koji bi u budućnosti mogli omogućiti precizniju i personaliziranu analizu te kontinuirano unaprjeđenje ljudskog pokreta'