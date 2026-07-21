Zagreb dobiva prvi Health Week: pet dana besplatnih aktivnosti za građane usmjerenih na prevenciju zdravlja

Od 1. do 4. rujna građane očekuju besplatni treninzi, radionice i edukacije u partnerskim studijima diljem Zagreba, a završnica programa održat će se 5. rujna u paviljonu 7 Zagrebačkog velesajma uz cjelodnevni besplatni program posvećen prevenciji zdravlja i kvaliteti života

Zagreb će od 1. do 5. rujna po prvi put postati domaćin projekta Zagreb Health Week powered by Lilly, nove gradske manifestacije koja kroz pet dana besplatnih aktivnosti želi građanima približiti zdraviji način života.

Program počinje 1. rujna radionicama, treninzima i edukacijama u prostorima partnera diljem grada, a završava 5. rujna velikim događanjem u paviljonu 7 Zagrebačkog velesajma, gdje će se na jednom mjestu okupiti vodeći stručnjaci, zdravstvene institucije, sportska zajednica i brojni partneri.

Završni dan projekta donosi cjelodnevni program namijenjen svim generacijama. Posjetitelje očekuju panel rasprave i predavanja vodećih stručnjaka, razgovori o aktualnim zdravstvenim temama, savjetovanja, demonstracije suvremenih zdravstvenih i sportskih rješenja te bogata izložbena zona u kojoj će građani moći uživati u raznovrsnom sadržaju koji je za njih pripremljen i potpuno besplatan.

Generalni partner projekta je inovativna farmaceutska kompanija Lilly koja pretvara znanost u liječenje kako bi ljudima diljem svijeta omogućila bolji život. S tradicijom dugom 150 godina, kompanija predvodi u otkrićima koja mijenjaju živote na bolje s ciljem rješavanja nekih od najznačajnijih svjetskih zdravstvenih izazova kao što su dijabetes, debljina, Alzheimerova bolest, imunološke, onkološke i brojne druge bolesti.

- Zagreb Health Week powered by Lilly pokrenuli smo kako bismo građanima omogućili jednostavan pristup provjerenim informacijama, stručnjacima i aktivnostima koje mogu postati dio njihove svakodnevice. Posebno nas veseli što događanje ne traje samo jedan dan, već se kroz besplatne radionice i treninge seli u različite dijelove grada te zdravlje čini dostupnijim svima. Vjerujemo da svatko može pronaći nešto za sebe, zato pozivam sve građane da nam se 5. rujna pridruže na Zagrebačkom velesajmu, upoznaju inspirativne ljude i stručnjake te iskoriste priliku da naprave nešto dobro za svoje zdravlje - poručila je Manuela Šola, začetnica projekta i direktorica Komunikacijskog laboratorija.

Program od 1. do 4. rujna

Program će se tijekom prva četiri dana projekta provoditi u raznim dijelovima grada. Partnerski studiji otvorit će svoja vrata građanima i ponuditi niz besplatnih treninga, radionica i edukativnih sadržaja – od joge, pilatesa i funkcionalnih treninga do aktivnosti usmjerenih na pravilnu prehranu, mentalno zdravlje i cjelokupnu dobrobit.

Cilj je građanima omogućiti da bez ikakvih troškova isprobaju različite programe i pronađu ono što najbolje odgovara njihovim potrebama i životnom stilu.

Građanima će vrata otvoriti brojni partnerski studiji, među kojima su Andrea's Room Boutique Gym, Atletski klub Agram, Boulder Zona Prečko, Dharmaway Yoga Centar, Doma Reformer Zagreb, JJK Arrow, Makronova, MAREspira Pilates and Fitness Studio, Padel Embassy, Pilates Reformer Agram, Pink Elephant, Plesni centar Zagreb by Nicolas, Re-Form by Saša, Salsa Fusion by Nataša, Simba Play Fit, Studio Petersen, Tenis klub Zagreb i WOB Reformer Pilates.

Zagreb Health Week okupio je i brojne partnere iz područja zdravstva, sporta, prehrane, tehnologije i lifestylea koji su prepoznali važnost promicanja zdravijih životnih navika, kao što su Answear, DoNatural, Farmacia KRENI sportsko savjetovalište, Kaufland, Materia, PelviCore Institute (Humed Pharma), Philips, Planetopija, Technogym, Shape & Tone i Vell centar za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju.

Važnost projekta Zagreb Health Week powered by Lilly prepoznale su i ključne javne institucije koje su projektu pružile pokroviteljstvo. Projekt se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva, Ministarstva turizma i sporta, Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), potvrđujući važnost zajedničkog djelovanja javnog i privatnog sektora u promicanju zdravlja i prevencije.

Ulaz na Zagreb Health Week powered by Lilly je besplatan, a detaljan program i informacije o prijavama će biti objavljene na službenoj web stranici manifestacije.