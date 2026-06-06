Reportaža

Zavirili smo u budući dom hrvatskog nogometa

6. lipnja 2026.
HNS kamp u Velikoj Gorici.

Kompleks će imati tri terena s prirodnim travnjakom, od kojih će glavni biti grijan, i jedan teren s umjetnom travom

foto Boris Ščitar
Edis Felić
Edis Felić

HNS-ov kamp u Velikoj Gorici ulazi u završnu fazu gradnje, a sadržavat će stadion, četiri terena i VAR centar

Prve utakmice na Svjetskome nogometnom prvenstvu 2026. očekuju nas već sljedećega tjedna, a s obzirom na to da hrvatska reprezentacija i ovoga puta ima ambiciju ostaviti trag kao i na prethodna dva mundijala, navijačka groznica raste. A gdje je groznica, tu je i temperatura. Kao da se ta metaforička slika preslikala na stvarni život toga svibanjskog dana kad smo došli na gradilište budućega HNS-ova nogometnog kampa u Velikoj Gorici.

Kolega fotograf Boris Ščitar i ja polako gmižemo po toj vrućini razgledavajući pomalo taj kompleks koji je već dobio ozbiljne konture. Naši domaćini, voditeljica HNS-ovih projekata infrastrukture Andrea Dokuš i voditelj gradilišta, Kamgradov inženjer Nikola Čuljak, odmah nam uvaljuju kacige jer je to nužno zbog propisa, a i dobro dođe za zaštitu glave od sunca. Uz njih dvoje dobrodošlicu nam upućuju glavni nadzornik Mladen Strganac i Mario Brinjak, zadužen za građevinski nadzor.

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#Nogomet#Hns#Infrastruktura#Velika Gorica#Kamp#Var#Stadion#Reprezentacija#Sport#Gradnja
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