Banke će povoljnije kreditirati one koji vode zelenu poslovnu politiku

Banke su dobile ulogu da usmjere tvrtke u održivu djelatnost. One to rade povoljnijom ponudom kamata na kredite za one projekte koji vode zelenu poslovnu politiku. Rekla je to Nikolina Kolarić, direktorica Ureda za održivo poslovanje u Hrvatskoj poštanskoj banci, na predavanju održanom tokom 12. međunarodne konferencije o kontrolingu.

Okolišni rizik najveći globalni rizik slijedećih deset godina, zbog čega je EU dala regulatorni okvir kojim želi smanjiti emisije plinova u atmosferu. Održivost treba maknuti iz konteksta politike i usaditi ga u svijest sviju. Primjerice, tvrtka sad može odlučiti da ne želi surađivati s dobavljačem koji zagađuje okoliš.

Hrvatska je u procesu prilagodbe, a trebali bismo biti u procesu primjene, dodala je, zbog čega smo u cajtnotu. Tvrtke bi se u svojoj poslovnoj politici najprije trebale opredijeliti za nultu stopu emisija. Znači, naglasila je, strategija poslovanja više ne može proći bez održivosti.

Ured za održivo poslovanje u HPB je osnovan prije tri godine.

– Identificirali smo 70 novih poslovnih procesa u banci kada smo se opredijelili za tu strategiju. Pravo je pitanje kako organizirati odjele koji će raditi na tim poslovima. U decentraliziranom modelu u svakoj organizacijskoj jedinici imate šefa, a nad njima je koordinator uprave. No tu često dolazi do problema, jer je teško uskladiti potrebe raznih odjela, što usporava rješavanje zadaća. Iz mog iskustva puno je efikasnije centralizirano upravljanje – rekla je Kolarić.

Ona je sudionicima govorila o tome što je HPB do sada uradio po pitanju održivosti te je prenijela iskustva s kojima su se suočavali. Bilo je to strateško opredjeljenje i temelj za transformaciju poslovanja. Uspostavljena je organizacijska struktura i definirana odgovornosti kako bi što učinkovitije proveli proces prilagodbe poslovanja i pokrenuli pozitivne promjene.

– Razvijamo model prikupljanja podataka za kvalitetno upravljanje podacima, analizu čimbenika održivosti te sveobuhvatno izvještavanje. Jačamo znanje i internu ekspertizu u području održivosti te nastojimo pružiti adekvatnu obuku klijentima i drugim dionicima. Pri tom savjetujem svima da razvijaju internu ekspertizu jer je to dugoročno puno isplativije nego angažirati vanjskog suradnika – rekla je Kolarić.

HPB surađuje s organizacijama koje okupljaju tvrtke s istim ciljem, a o svojem napretku jasno, transparentno i dosljedno podnosi izvještaje. Definirana su i načela održivosti vezano za etički kodeks te politiku upravljanja okolišnim, društvenim i upravljačkim čimbenicima. U tom smislu postoje načela za dobavljače, za sponzorstava i donacije, za korisnike proizvoda i usluga banke. Osim toga spomenula je i načela raznolikosti i nediskriminacije, zaštite ljudskih i dječjih prava te okvir za razvoj održivih proizvoda.

U narednom razdoblju HPB će se dalje fokusirati, najavila je, na okoliš, društvo i upravljanje.