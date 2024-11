Franković: Do sada smo mi slijedili Europu, a od siječnja će Europa slijediti Hrvatsku u priuštivom stanovanju

Pišu: Anamarija Mujanović i Tomislav Pili

Priuštivo stanovanje tema je o kojoj se već duže vremena govori u hrvatskom javnom prostoru, a prema riječima potpredsjednika Vlade i ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske Branka Bačića, tema je to na koju je trenutno fokusirana i Vlada i Europska komisija pa je zato Vlada krenula u posao izrade Nacionalnog plana stambene politike RH do 2030. godine koji bi već sljedećeg tjedna trebao ući u postupak javnog savjetovanja.

Prema riječima ministra, oko 600 tisuća stanova je prazno i to je zvono za uzbunu jer država ulaže veliku količinu novca kako bi pomogla u izgradnji stanova da bi nakon nekog vremena ti stanovi služili nekoj drugoj svrsi, a ne stanovanju.

- Do 2030. bi trebalo osigurati od 230 do 240 tisuća novih stambenih jedinica da bi prevladali stambeni jaz – istaknuo je Bačić podsjećajući na podatak da Hrvati najkasnije napuštaju obiteljski dom, sa čak 33 godine, zbog nepriuštivih cijena stanova koji bi poslužili za osnivanje vlastite obitelji.

Istaknuo je ministar tri temeljna cilja ovog Plana a to su: priuštivo stanovanje, održivo stanovanje te osiguravanje prostora za priuštivo stanovanje.

Jedan od načina za ostvarenje cilja priuštivog stanovanja je, prema Bačiću, aktivacijom praznih nekretnina čemu se treba najviše okrenuti, a osim aktivacije praznih stanova, potrebno je graditi i nove.

U drugom je saborskom čitanju, prema Bačiću, prošao i Zakon o upravljanju i održavanju zgrada koji je jedinstven na domaćem tržištu i kakvog do sada još nismo imali te se njime zgrada definira kao pravna osoba, propisane su jasne obveze upravitelja, predstavnika suvlasnika, bolje definirani međuvlasnički ugovori…

Također, najavljeno je i ograničenje kratkoročnog najma što je izazvalo najviše reakcija, no Bačić tvrdi da je ovo ograničenje jedno od najvažnijih u programu jer žele doprinijeti kvaliteti stanovanja te stanovanje učiniti priuštivim.

Sljedeće su godine u planu još tri zakona; novi zakon o prostornom uređenju, novi zakon o gradnji te Zakon o energetskoj obnovi jer je ona itekako važna te doprinosi energetskoj suverenosti države, rekao je Bačić na konferenciji 48 sati.

Istaknuo je da je program priuštivog najma dočekan s kritikama te da je takvih programa bilo diljem Europe, no da mnogi nisu uspjeli. – Mi ćemo sada pokušati – dodao je Bačić.

Nakon prezentacije Nacionalnom planu Vlade ministar je sudjelovao na panelu o priuštivom stanovanju s dva gradonačelnika. Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković istaknuo je da problem priuštivog stanovanja nije samo problem Hrvatske nego i Europe, ali i šire.

- Dubrovnik je možda najizraženiji. Ono što je najveći problem je što kapital pobjeđuje demografiju. Dosadašnji zakoni omogućili su da rentijeri sa svojim novcem u trenutku izgradnje svake nove zgrade kupuju stanove te ih oduzmu mladim obiteljima. To je slobodno tržište, a paket zakona koji je Vlada RH predstavila kao i izmjenu poreznih zakona te promjene u turizmu dovest će do toga da će Hrvatska biti lider po rješavanju pitanja priuštivog stanovanja – izjavio je Franković naglašavajući da smo mi do sada slijedili Europu, no od 1. siječnja će, ako se usvoje novi zakoni i nove izmjene, Europa slijediti Hrvatsku.

Grad Dubrovnik je, prema gradonačelniku, još uvijek prvi i jedini grad koji ima vlastiti model priuštivog stanovanja jer kupuju stanove u povijesnim jezgrama te ih daju obiteljima s više djece.

Franković je izjavio i da Dubrovnik trenutno živi od turizma, ali ako se to tako nastavi Dubrovnik će umrijeti od turizma, a ravnoteža je upravo u održivom turizmu te je ovaj grad sada lider u tom području. Ipak, nije bilo lako, kaže Franković, trebalo je vući nepopularne poteze, rezati, smanjivati, ograničavati… kako bi se stvari pokrenule u pravom smjeru.

Ipak, Dubrovnik razvija infrastrukturu čime pokreću i poduzetničke zone. – Dubrovnik će uvijek živjeti od turizma, ali od održivog turizma jer neće više rasti nego će biti kontroliran – izjavio je Franković.

Na panelu je govorio i gradonačelnik Belog Manastira Tomislav Rob koji je napomenuo da će mali gradovi profitirati od prenapučenosti velikih.

- Ljudi sele iz većih gradova u manje jer su blizu, a nisu prenapučeni – kazao je Rob dodajući da su shvatili da je iznimno važno razgovarati s poduzetnicima, osigurati kadrove za industriju te raditi spoj gospodarstva i stanovanja da bi grad živio.

Ministar Bačić istaknuo je da je najveća potreba za priuštivim stanovanjem u područjima gdje ima najviše praznih stanova ili onih koji se koriste za nešto drugo.

- Mi ćemo ograničiti daljnju prenamjenu stambenih jedinica, ali naravno da ćemo omogućiti izgradnju novih stambenih jedinica – izjavio je Bačić dodajući da će država biti partner gradovima i pomoći u ostvarenju priuštivog stanovanja.

- Primarni nam je cilj zaustaviti rast cijena najma stanova, zatim ćemo ići u izmjenu Zakona o najmu stanova, a to nam je važno kako bi na višu razinu podigli zaštitu i najmodavca i najmoprimca. Želimo formirati pravni okvir da pomognemo i jednim i drugima – zaključio je Bačić.

Cijene nekretnina treba prepustiti tržištu, a priuštivo stanovanje zadatak je države i lokalne samouprave, poručeno je s panela ‘Pretpostavke efikasnog modela priuštivog stanovanja i upravljanja nekretninama‘ koji se održao na Liderovoj konferenciji 48 sati. Kako je istaknuo Boro Vujović, direktor agencije za nekretnine Opereta, važno je da se konačno krenulo razmišljati o održivom stanovanju. Ipak, upitno je da li nova zakonska regulativa koja je upućena u saborsku proceduru može riješiti sve probleme, dodao je Vujović.

Javnost većinom smatra kako su cijene nekretnina previsoke, a Vujović je upitao okupljene koji imaju svoj stan koliko bi njih željelo da im on u idućim godinama vrijedi manje. – Nekretnine su naše najveće bogatstvo, stoga ne treba omogućiti da cijene padnu, već da se ljudima koji trebaju stan omogući da dođu do njega – smatra Vujović. Na pitanje moderatorice Gordane Gelenčer što je realna tržišna cijena, Vujović je istaknuo kako je danas prosječna cijena stanova samo 15 posto viša nego 2009. godine, a prosječne plaće danas su dvostruko više.

– Valja imati u vidu i da su 40 posto kupaca nekretnina u Hrvatskoj stranci koji imaju značajno veće budžete. U svakom slučaju, ne možemo govoriti o balonu na nekretninskom tržištu – tvrdi Vujović. Prema njegovom mišljenju, u redu je da se poveća porezno opterećenje kratkoročnog najma jer to neće imati izraženi negativni utjecaj na tržište nekretnina.

No, osvrnuo se i na odredbu prema kojoj vlasnik stana koji ga želi iznajmljivati mora zatražiti suglasnost 80 posto ostalih stanara. – Na tržištu se već primjećuje ‘reket‘, ako hoćete suglasnost, to košta – tvrdi Vujović. Na pitanje kako onda omogućiti priuštivo stanovanje, Vujović je podsjetio da postoji 2,2 milijuna kvadratnih metara zemljišta u vlasništvu Grada Zagreba i države. – Samo da to zemljište aktivirate, imate što graditi barem deset godina – ocijenio je prvi čovjek Operete.

Promet nekretninama znatno je lakši uz sređene katastarske knjige, a tu su određeni pomaci već napravljeni, izjavio je Vlatko Roland, direktor tvrtke Prehnit. Prema njegovom iskustvu, na katastarske podatke koji potječu još iz vremena Austro-Ugarske ne možemo se osloniti. U posljednjih nekoliko godina učinjen je veliki napredak u sređivanju katastarskih podataka. – Do 2030. imat ćemo imat ćemo sve podatke za cjelovitu bazu kako bi znali točno gdje je koji stan – naglasio je Roland.