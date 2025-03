Lider Invest: Dalmacija se sve više okreće proizvodnim investicijama

Lider Invest i ove godine nastavlja s potragom za proizvodnim investicijama, a zainteresirane tvrtke mogu se javiti do 14. svibnja

Mladi ljudi u Dalmaciji sve više razmišljaju o proizvodnji, što nije neobično, jer pored turizma ili možda baš zbog kapitala kojeg je pomogao prikupiti, nove generacije mogu biti slobodnije baviti se onim što vole. K tome, neke se kompanije sele u Krešimirov grad, primjerice Zagreb Montaža je od 1. siječnja prebacila sjedište, a sama županija postala je najviše industrijalizirana u Hrvatskoj. To se moglo čuti na panelu ‘Stvaranje povoljnog okruženja za investicije u Šibensko-kninskoj županiji‘ konferencije Lider invest održane u tehnološkom inkubatoru Trokut.

- Lider pronalazi, nagrađuje i promovira proizvodne investicije i ne mogu se prijaviti investicije u turizam, jer mislimo da turizam ima niz drugih akcija u kojima stižu nagrade, a mi smo kroz posljednji dvadeset godina nepravedno zapostavili proizvodnju. Proizvodnja je temelj nacionalne ekonomije, a turizam je dodatak, ova prekrasna obala koju trebamo iskoristiti - rekao je glavni urednik Lidera Miodrag Šajatović.

Početak Lider investa bio je 2016. godine, a u međuvremenu je naš tjednik dodijelio 94 nagrade, obišao 35 gradova u Hrvatskoj i održao 9 završnih manifestacija. Na aktualni natječaj koji se odnosi na investicije započele s radom u 2024. godini zainteresirane tvrtke mogu se javiti do 14. svibnja.

- S ponosom pratimo što se s tim investicijama dogodilo poslije. Ni jedna nije prestala s proizvodnjom, to pokazuje da oni hrabri koji dobro priđu proizvodnim investicijama mogu računati na uspjeh. Često su to sigurnije investicije od nekih drugih. Cilj nam je prepoznati i promicati proizvodne investicije te one koje jačaju povjerenje u institucije – kazao je Šajatović

Gradonačelnik Šibenika Željko Burić istaknuo je da je Šibenik najviše industrijalizirani grad, a Šibensko-kninska županija najviše industrijalizirana županija u Hrvatskoj. Posebno se pohvalio s činjenicom da je grupacija Zagreb Montaža od 1. siječnja ove godine prebacila svoje središte u Šibenik.

- To je više od 1200 zaposlenih i preko 100 milijuna eura prihoda. Gotovo 50 posto prihoda grada je od gospodarstva, a od turizma 17 posto. Grad je povećao proračun sedam puta u 12 godina, prvi put poslujemo sa suficitom. Nema ni jedne tvrtke ni javne ustanove u gradu koje posluje sa gubitkom. To je Šibenik danas, uz snažan turizam, kulturnu baštinu i gospodarstvo – kazao je Burić.

Šibensko-kninski župan Marko Jelić malo je ispravio gradonačelnika i naveo da je Drniš ipak više industrijalizirani grad od Šibenika, zahvaljujući ulaganju Aluflex packa, koji je zahvaljujući 70 milijuna eura vrijednom pogonu postao lider u proizvodnji folije za pakiranje.

- Svaki Rocher od Ferrera zamotan je folijom iz Drniša. U Kninu je DIV, najveća tvornica vijčane robe u Europi, u Biskupiji je Knauf, Iskra brodogradilište jedno je od najinovativnijih. U Županiji 75 posto prihoda dolazi od industrije, ostalo je turizam. Podi je postavio županiju na kartu Europe, jer ako netko želi ulagati u Hrvatskoj brzo i dobro, dolazi u Šibenik. Prednjačimo i po OIE. Ova županija ima najvećeg pojedinačnog potrošača električne energije u Hrvatskoj – IMPOL TLM. – pohvalio se Jelić, dodavši da redovno čita Lider jer mu nudi nedvosmislene, jasne i nefrizira ne podatke koji mu pomažu u njegovoj osnovnoj političkoj zadaći osiguranju ekonomske stabilnosti.

Domagoj Juričić iz tvrtke MK Poslovni savjeti upoznao je prisutne poduzetnike s idejom upravljanja političkim rizicima, koji često dolaze neočekivano, a posljedice su im goleme. Kao primjer je izdvojio pandemiju COVID-a i agresiju Rusije na Ukrajinu koja je označila novu eru nestabilnosti u političkom svijetu.

- Svi doživljavamo posljedice političkih odluka, iako ih možda ne prepoznajemo ili ne reagiramo jer ne mislimo da možemo na njih utjecati. A možete, kroz udruženja, posrednike, uostalom i Lider je tu, imate magazin kojem se možete obratiti i ukazati im na problem. Mediji nekad političarima osvjetljavaju neku temu, koristite te kanale kroz koje možete djelovati – rekao je Juričić.

Okruženje za investicije

Na panelu Lider investa u Šibeniku govorilo se o stvaranju povoljnog okruženja za investicije. Joško Konjevoda, vlasnik i direktor tvrtke Bio ulja opisao je kako je uopće na nagovor partnera iz Poljske došao u poziciju danas voditi uspješnu tvrtku. I to teškom mukom, nakon duljeg nagovaranja.

- Može se reći da sam slučajno došao u priču, ali poznavanje poljskog jezika je bilo presudno. 2011. sam pozvan na sastanak s poljskim državljaninom vezanim uz otpadno jestivo ulje. Moj današnji partner objasnio nam je kako izgleda taj biznis, ali i dalje još nisam bio zainteresiran. Njemu je problem bio skladište, ja sam mu rekao gdje da ih nađe i tako smo zajedno tražili skladišta, našli smo prostor u TLM-u, pa me je onda počeo nagovarati da preuzmem udjel u tvrtki – rekao je Konjevoda.

Ravnatelj razvojnog inovacijskog centra Alutech, Zoran Belak, ispričao je kako se njihov inovacijski hub povezuje s lokalnim poduzetnicima. Premda moraju naplaćivati laboratorijske usluge, vode računa o pristupačnosti cijena kako ne bi otuđili potencijalne partnere.

- Opremili smo laboratorije za ispitivanje mehaničkih i kemijskih svojstava materijala. Cilj nam nije bio imat kapacitet za pružanje usluga poduzetnicima, već povezati se s njima kako bi išli prema projektima istraživanja zajednički. Laboratorij nam je sredstvo za to, a pomaže i što nema takvog laboratorija u blizini – kazao je Belak.

Diana Mudrinić, direktorica tehnološkog inkubatora Trokut u kojem je održana Liderova konferencija, opisala je iskustva u otvaranju Trokuta. Iako je bilo teško zbog Covida, baš je to iskustvo bilo presudno za uspješno pokretanje inkubatora.

- Coworking smo otvorili 2020. godine kad je bio Covid. Šibenik je trebao jedno mjesto poput ovog, nismo htjeli biti samo ured internetom i strujom, nego više od toga. Htjeli smo ljudima poručiti da ne moraju ići iz Šibenika da bi bili uspješni, da mogu ostati u svom radu i raditi dalje. Covid je tu pomogao u smislu da se mnogo mladih vratilo tad u Šibenik i shvatilo da mogu tu živjeti i raditi. Želimo da naši korisnici znaju da tu mogu naći oslonac, edukacije, financijske savjete, prekvalifikacije – rekla je Mudrinić.

Voditeljica područnog ureda HBOR-a za Sjevernu Dalmaciju Jelena Peša istaknula je da se iz Šibensko-kninske županije najviše potpora traži za proizvodne investicije.

- Najviše zathjeva za potporu proizvodnje dolazi iz ove županije. Danas je najmanje zahtjeva za turizam, a oni koji pristižu ne odnose se na urbane dijelove županije, nego ruralna područja. Imamo klijente i koji razmišljaju o digitalizaciji, zelenoj tranziciji, oni razmišljaju globalno. Joško je rekao da želi digitalizirati strojeve i halu, tu je jako puno pomogao NPOO kroz koji smo klijente naučili razmišljati na taj način – kazala je Peša.