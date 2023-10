Započela Investicijska konferencija na kojoj će se dodijeliti nagrade najboljim proizvodnim investicijama

Investicijska konferencija i Svečana dodjela nagrada Lider Invest za najbolje proizvodne investicije u Hrvatskoj upravo je započela u zagrebačkom hotelu Westin. Danas ćemo doznati tko su nagrađeni u devet kategorija, a najprestižnije nagrade su za najbolje male, srednje i velike proizvodne investicije u Hrvatskoj. Osim najboljih investicija u te tri kategorije dodijelit će se i priznanja za investiciju koja je najviše pridonijela izvozu, investiciju koja je najviše pridonijela zapošljavanju te posebno priznanje "Slavko Krajcar" za tehnološke inovacije. Osim toga, očekuje se dodjela priznanja za kontinuirana ulaganja, za konkurentnost kao i za poticanje regionalnog razvoja.

Projekt Lider Invest je nastao 2016. godine kako bi promicao ulaganja koja otvaraju nova radna mjesta, povećavaju izvoz i stvaraju dodanu vrijednost, a kako zna govoriti Miodrag Šajatović, glavni urednik Lidera i član stručnog odbora Lider Investa, projekt je nastao pomalo iz inata.

- Sve investicije su poželjne, ali proizvodne investicije u gospodarstvu su ipak nešto poput atletike u sportu. Premda su i marginalizirani dio gospodarstva mi ćemo ih kroz Investicijsku konferenciju i Lider Invest gurati i dalje - rekao je Šajatović izrazivši nadu kako će današnji događaj prije svega ohrabriti one koji tek kreću u investicije.

Stvaranje pozitivnog ozračja za proizvodne tvrtke koje, unatoč brojnim izazovima ne odustaju od investicija, kroz ovaj projekt traje već osam godina, a osim ove svečane manifestacije projekt su obilježili i investicijski mini forumi koji se održavaju diljem Hrvatske na kojima Lider nastoji poduzetnicima pružiti potrebne informacije o investicijskoj klimi, inicijativama jedinica lokalne samouprave, mogućnostima i izvorima financiranja uz otvaranje rasprave o dosad pokrenutim projektima.

Nakon uvodnog dijela Investicijske konferencije Ivan Serdarušić, član Uprave Projekt Jednako Razvoj, održao je predavanje za okupljene o EU izvorima financiranja projekata s naglaskom kako ih najbolje iskoristiti.

- EU fondovi su dobar izvor financiranja, ali nisu najbrži. Od potpisivanja ugovora do provedbe može proći i do šest mjeseci i treba to uzeti u obzir, kao i rast cijena materijala, transporta i radova koji treba ukalkulirati u rizike - podsjetio je Serdarušić te dodao da EU projekti danas najčešće pokrivaju zelene i digitalne investicije. On je istaknuo kako Hrvatska danas, kad je povlačenje EU sredstava u pitanju, ima hrabriji pristup nego prije i da se ugovaraju projekti koji prelaze odobrena sredstva, što je ocijenio pohvalnim.