Nedavna pogreška Googleova AI chatbota tvrtku je stajala 100 milijardi dolara

Google traži načine kako uvjeriti ljude da je još uvijek ispred Microsofta u utrci za najbolju tehnologiju umjetne inteligencije (AI), ali zasad se čini da to neće uspjeti tako brzo.

Oglas koji je kompanija osmislila kako bi pokazala sposobnosti svog novog AI chatbota otišla je u krivom smjeru - Bard je netočno odgovorio na upit, objavio je BBC.

Dionice matične tvrtke Alphabet zbog toga su potonule više od sedam posto u srijedu, oborivši tako 100 milijardi dolara s tržišne vrijednosti tvrtke. U promociji Barda, koja je objavljena na Twitteru u ponedjeljak, chatbot je upitan što da kaže devetogodišnjaku o otkrićima svemirskog teleskopa James Webb.

Bard je ponudio odgovor da je navedeni teleskop prvi snimio planet izvan Sunčevog sustava, ali to je daleko od istine s obzirom da je to učinjeno s European Very Large Telescopeom 2004. godine. Naravno, tu su grešku astronomi na Twitteru brzo uočili.

- Zašto niste provjerili ovaj primjer prije nego što ste ga podijelili? - na Twitteru je odgovorio Chris Harrison, suradnik sa Sveučilišta Newcastle.

Ulagači također nisu bili oduševljeni prezentacijom koju je tvrtka održala o svojim planovima za uvođenje umjetne inteligencije u svoje proizvode. Google je pod pritiskom od kraja prošle godine, kada je OpenAI, koji Microsoft podržava, predstavio ChatGPT. Nedugo zatim je postao svjetski popularan zbog svoje sposobnosti polaganja fakultetskih ispita, sastavljanja tekstova pjesama i odgovaranja na razna druga pitanja.

Microsoft je ovog tjedna rekao da će nova verzija njegove tražilice Bing, koja godinama zaostaje za Googleom, koristiti ChatGPT tehnologiju u još naprednijem obliku.

Iako su ulagači prihvatili poticanje umjetne inteligencije, skeptici su upozorili da žurno izbacivanje AI tehnologije povećava rizik od pogrešaka ili na drugi način iskrivljenih rezultata, kao i često spominjane probleme plagijata.

Googleov glasnogovornik rekao je da je pogreška naglasila ‘važnost rigoroznog procesa testiranja, nešto s čime započinjemo ovaj tjedan s našim programom pouzdanih testera‘.

- Kombinirati ćemo vanjske povratne informacije s vlastitim internim testiranjem kako bismo bili sigurni da Bardovi odgovori zadovoljavaju visoku ljestvicu kvalitete, sigurnosti i zaokruženosti informacija iz stvarnog svijeta - rekli su.

Prošlog mjeseca, Googleova matična tvrtka Alphabet ukinula je 12 tisuća radnih mjesta ili oko šest posto svoje radne snage diljem svijeta zbog otpuštanja u brojnim vodećim tehnološkim divovima.