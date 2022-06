Ponovo zatvaraju vrata radnicima: Netflix bilježi novi val otpuštanja

Već se neko vrijeme priča o padu prihoda jednog od najpoznatijih streming servisa, Netflixa, a da im baš ne cvatu ruže, tvrtka je potvrdila ovotjednom objavom o otpuštanju svojih zaposlenika. Tvrtka je ovog tjedna objavila da je otpustila 300 zaposlenika kao oblik štednje, piše The Guardian.

Inače, ovo je već drugi krug velikog davanja otkaza u Netflixu nakon što su prošlog mjeseca otpustili ukupno 150 zaposlenika. Smanjenje je tada pogodilo oko četiri posto radne snage, a najveći dio se odnosio na američke zaposlenike.

Za sve su krivi pretplatnici

Odluke o otpuštanju zaposlenika prate značajan pad pretplatnika s kojim se streming servis bori već neko vrijeme, a kako objašnjava CNBC, ovime tvrtka pokušava stati na kraj gubicima uzrokovanim time.

- Iako nastavljamo značajno ulagati u posao, napravili smo prilagodbu troškova zbog sporog rasta prihoda - stoji u priopćenju Netflixa.

Inače, Netflix je u veljači ove godine objavio da je izgubio 200.000 pretplatnika na globalnoj razini te su tada predvidjeli pad od ukupno dva milijuna korisnika u nadolazećem tromjesečju. Za pad korisnika su okrivili niz čimbenika među kojima su i pojava sve većeg broja konkurentskih platformi, gospodarske prilile, rat u Ukrajini te veliki broj ljudi koji svoje račune dijele s drugima.

A osim što otpuštaju zaposlenike, Netflix se nada kako bi ih spasiti mogle reklame te se već neko vrijeme priča kako tvrtka razmatra uvođenje oglašavanja u zamjenu za nižu cijenu pretplate. Tako je Netflixov izvršni direktor Ted Sarandos rekao da je tvrtka već u pregovorima s nekoliko tvrtki o partnerstvu.

Nisu jedini koji otpuštaju

No, iako je u fokusu trenutno Netflix, oni nisu jedni koji u posljednje vrijeme iznenađuju otkazima ili zatvaranje radnih mjesta. Naime, prošlog je mjeseca tvrtka Klarna, inače najvrjednija europska fintech tvrtka, najavila je otpuštanje čak 10 posto svojih zaposlenika, odnosno da će oko 650 zaposlenika dobiti otkaze. Oni su tada kao razlog masovnog otpuštanja naveli geopolitičke prilike u svijetu.

Zanimljivo je i da je nedavno Uber najavio kako će smanjiti troškove za marketing i nova zapošljavanja. Time su najavili da će nova radna mjesta otvarati samo kada će za njih postojati jako izražena potreba te da će 'sama po sebi biti privilegija'. Njihovi razlozi su također bili jasni – tehnološke dionice počele su naglo gubiti na vrijednosti, a kao i zabrinutost ulagača zbog mogućnosti kraja ere jeftinog novca.

Primjer Ubera tada je slijedila i Meta koja je također najavila da će zaustaviti ili djelomično usporiti otvaranje novih radnih mjesta, a sve to u posljednje vrijeme potiče pitanje otkucava li trendu 'Great resignationa', masovnom davanju ostavki, te hoće li ga zamijeniti novi trend, 'Great reset', no to će samo vrijeme pokazati.