Novi trend online kupnje: ljudi naručuju, ali ništa im ne stiže

Na novim platformama korisnici pune košarice i naručuju hranu bez plaćanja i dostave. Stručnjaci objašnjavaju psihologiju tog fenomena

Na globalnome tržištu među ljubiteljima online šopinga i naručivanja pojavio se interesantan dopaminski fenomen. Riječ je o 'lažnome šopingu', pri kojemu se može naručiti večera koja nikada neće stići ili košarica napuniti stvarima koje se ne mogu kupiti.

Fenomen je nastao u Južnoj Koreji, u kojoj su mladi programeri počeli izrađivati mrežne stranice koje oponašaju rituale potrošnje, a na kraju izostavljaju plaćanje, dostavu i stvarni proizvod.Internetski su ih mediji prozvali 'dopaminskim stranicama (engl. dopamine sites).

Naziv je pogodan za trend koji korisniku nudi kratko uzbuđenje biranja, iščekivanja i dovršavanja narudžbe, ali bez računa koji bi stigao na kraju mjeseca i bez još jedne stvari u ormaru. Širu je pozornost fenomen privukao poslije objave rujanskog teksta u The New York Timesu, nakon kojega su se pojavile američke i indijske inačice.