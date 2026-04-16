Ripple sklopio veliko partnerstvo na južnokorejskom tržištu

Ripple će pomoći Kyobu da istraži plaćanja u stablecoinima, omogućujući transakcije 24/7 unutar reguliranog okvira

Ripple je najavio strateško partnerstvo s južnokorejskom tvrtkom za životno osiguranje Kyobo Life Insurance kako bi podržao razvoj institucionalne infrastrukture digitalne imovine u zemlji. Fokus će biti na omogućavanju transakcija tokeniziranim državnim obveznicama.

Suradnja je prvo partnerstvo Ripplea s velikom osiguravajućom institucijom u zemlji i koristit će Ripple Custody, njihovu platformu za čuvanje digitalne imovine dizajniranu za regulirane financijske subjekte.

Tokenizirane obveznice zauzimaju središnje mjesto

Prema sporazumu, Kyobo Life i Ripple će zajednički procijeniti tehničku i regulatornu izvedivost implementacije tokeniziranog poravnanja trezora unutar korejskog financijskog sustava. Ripple Custody će osigurati sigurne mogućnosti pohrane, prijenosa i poravnanja za tokeniziranu imovinu unutar usklađenog okvira, s ciljem zamjene postojećih ručnih i fragmentiranih procesa.

Inicijativa ima za cilj poboljšati transparentnost i operativnu učinkovitost, a istovremeno postaviti temelje za širu primjenu financijskih usluga temeljenih na blockchainu.

Partnerstvo također ima za cilj pokazati kako blockchain može modernizirati namiru obveznica omogućavajući gotovo finalnu transakciju u stvarnom vremenu, u usporedbi s konvencionalnim dvodnevnim ciklusom namire. Očekuje se da će ovaj potez smanjiti rizik druge ugovorne strane i povećati učinkovitost kapitala.

Ripple je također izjavio da će podržati Kyobo Life u istraživanju platnih sustava temeljenih na stablecoinima, omogućujući kontinuiranu obradu transakcija 24/7 unutar regulatornih granica.

- Korejsko institucionalno financijsko tržište nalazi se na prekretnici i imamo čast što na njega ulazimo zajedno s Kyobo Life Insuranceom, jednom od najuglednijih financijskih institucija u Koreji i prvim velikim osiguravateljem u zemlji koji je s nama napravio ovaj korak. Ovo partnerstvo signal je širem tržištu da infrastruktura digitalne imovine institucionalne razine više nije buduća težnja, već je dostupna, dokazana i spremna za primjenu u Koreji već danas - rekla je Fiona Murray, generalna direktorica za azijsko-pacifičku regiju tvrtke Ripple u službenoj izjavi.

Uključenost u stablecoine

Ripple je također proširio svoju prisutnost na tržištu stablecoina, koje ostaje jedna od najčešće korištenih primjena digitalne imovine, s ukupnom tržišnom kapitalizacijom većom od 321 milijarde dolara. Tvrtka aktivno promovira svoj stablecoin RLUSD i nedavno je najavila veliki razvoj događaja u Južnoj Koreji.

Ranije ovog mjeseca, tvrtka je potvrdila da je RLUSD uvršten na Coinone, jednu od najvećih reguliranih kripto mjenjačnica u Južnoj Koreji. To omogućuje lokalnim trgovcima pristup i trgovanje stablecoinom izravno u odnosu na korejski von.