Aminess preuzima većinu u Jadranu, ali bez jamstva za obnovu hotela

Uprava Jadrana potvrdila je da nema ugovorenih iznosa ni rokova ulaganja u hotele i kampove, a ni polog od 4,06 milijuna eura to ne jamči

Konzorcij predvođen Aminessom za 40,6 milijuna eura trebao bi postati većinski vlasnik crikveničkog Jadrana, no iza najavljenog novog razvojnog ciklusa zasad ne stoje konkretne ugovorne obveze ulaganja u hotelske i kamping objekte. Uprava Jadrana u pisanom odgovoru na pitanja postavljena na Glavnoj skupštini potvrdila je da strateški plan budućih vlasnika ne sadržava ni fiksne iznose investicija po pojedinim objektima ni rokove njihove realizacije, a nisu predviđene ni ugovorne kazne ako se najavljena ulaganja ne ostvare.

To baca novo svjetlo na dokapitalizaciju Jadrana, o kojoj je Lider već pisao nakon što je za budućeg većinskog vlasnika odabran konzorcij Aminess, FEAL IN i Texo Molior, iako su u postupku pristigle i financijski izdašnije ponude. Odabrani konzorcij ponudio je 40,625 milijuna eura, dok su konkurentske ponude iznosile 44,85 milijuna i 58,5 milijuna eura. Razlika između najviše pristigle i odabrane ponude tako je iznosila gotovo 18 milijuna eura.

Na Glavnoj skupštini održanoj 17. rujna dioničari su podržali dokapitalizaciju kojom će novoosnovano društvo Adriatic Resorts Group, iza kojeg stoji odabrani konzorcij, upisati 32,5 milijuna novih dionica po cijeni od 1,25 eura. Time će, nakon provedbe transakcije, steći približno 53,7 posto vlasništva nad Jadranom, dok će udio postojećih dioničara pasti na 46,3 posto.

Međutim, dok je obveza uplate novca precizno definirana, buduća ulaganja u turističke objekte ostavljena su za naknadno planiranje.

Obvezujuća je dokapitalizacija, ali ne i investicije

Uprava Jadrana u odgovoru na pitanja postavljena na Glavnoj skupštini izričito razlikuje obvezujuću ponudu za dokapitalizaciju od strateškog plana budućeg razvoja. Obveza ulagatelja odnosi se prvenstveno na upis i uplatu novih dionica u ukupnom iznosu od 40,625 milijuna eura, uz ispunjenje ugovorenih uvjeta.