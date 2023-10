Riđan (Ericsson Nikola Tesla): Nabava se nametnula kao jedan od važnih sudionika u uspješnom izvršavanju kompanijskih ciljeva

piše: Marija Crnjak

Zahvaljujući porastu strateškog značaja segmenta nabave i lanaca opskrbe, promijenila se i percepcija zapošljavanja u nabavi, te se povećao i interes studenata za nabavu. To će dobro doći poslodavcima kojima trebaju najbolji ljudi i talenti, složili su se sudionici okruglog stola na temu kadrova održanog na Liderovoj današnjoj konferenciji o nabavi.

- Pogrešna je percepcija da su ljudi zaposleni u nabavi introverti koji nemaju ambicije, postoji niz kvaliteta koje su potrebne u ovom poslu. Ljudi u nabavi trebali bi biti upravo ekstroverti kojima nije problem pitati može li to jeftinije, ljudi koji imaju dobre komunikacijske vještine. Nabava se nametnula kao jedan od važnih sudionika u uspješnom izvršavanju kompanijskih ciljeva - rekao je Dario Riđan, manager strategic sourcing u kompaniji Ericsson Nikola Tesla.

Blaženka Knežević, redovita profesorica na Katedri za trgovinu i međunarodno poslovanje na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ustvrdila je kako je istina da se mijenja percepcija zanimanja u nabavi, uključujući i stav da se radi o poslu u kojem nema mogućnosti napredovanja. Ističe kako su njene ankete među studentima pokazale da je porastao interes za poslove nabave, koja je ranije stajala puno lošije od računovodstva ili marketinga.

Ipak, Ivana Cvetko Iliev, Country Procurement Manager u Coca-Coli, napomenula je kako treba imati na umu da je nabava posao u kojem nema toliko prilika za postupno napredovanje kao neki drugi poslovi.

- U nabavi nema puno ‘interlayera‘, poput supervizijskih pozicija, i ljudima se ne da čekati 10 godina da postanu šefovi. Zbog toga uvijek imamo rizik da nam ljude preotmu drugi odjeli - kazala je Cvetko Iliev, dajući primjer svog izvrsnog kolege koji je otišao jer nije dočekao zamijeniti je.

Kristina Šorić , Area Head for Humanities, and Natural and Social Sciences)u RIT Croatia, globalnom kampusu američkog sveučilišta Rochester Institute of Technology, istaknula je potrebu puno bolje suradnje između akademskih ustanova i realnog sektora.

- U našim programima nabava je sveprisutna u svakoj temi koju spomenemo. Također, raste interes studenata za nabavu ali i svijest da to zanimanje treba popularizirati - kaže Šorić.

U programina na RIT-u se inzistira na učenju na konkretnim primjerima koji se pojavljuju u gospodarstvu, što studente najbolje priprema za pozicije koje ih čekaju na budućem radnom mjestu.