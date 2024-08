Rimac predstavio Neveru R, novu verziju Nevere

Tvrtka Bugatti Rimac danas je u Kaliforniji, na automobilskom događaju The Quail: A Motorsports Gathering, predstavila novi automobil Nevera R. Kako stoji u priopćenju tvrtke, osmišljen kao ‘agresivni alter ego Nevere‘, predstavlja prijelaz s hiper Grand Tourer automobila u hiper sportski automobil.

Broj proizvedenih automobila Nevera R bit će ograničen do 40 primjeraka diljem svijeta, a početna cijena je 2,3 milijuna eura. Usporedbe radi, cijena prve Nevere predstavljenje 2021. bila je 2 milijuna eura, a koliko je od planiranih do 150 primjeraka Nevere proizvedeno nije poznato. Zna se samo da ih je do sada prodano 50, kako je rekao glavni izvršni direktor Grupe Rimac Mate Rimac na konfereciji u Londonu.

Kada su razvijali Neveru, važan dio zadatka bio je da automobil bude Grand Tourer, objasnio je Rimac.

- Potrudili smo se da bude prostran i udoban automobil, koji predstavlja ravnotežu između uzbudljivosti i iskoristivosti, intuitivnog upravljanja. Konačni je proizvod savršeno uspostavio tu ravnotežu: dobili smo automobil vrhunskih performansi koji je postavio brojne svjetske rekorda i može se udobno voziti tisućama kilometara preko različitih kontinenata. Bila je to prekretnica na tržištu hiperautomobila: prvi električni hiperautomobil koji predvodi novu generaciju i postavlja ljestvicu za performanse na novu razinu. No neprestano smo ga prilagođavali željama kupaca, od kojih su mnogi željeli automobil koji naglašava Neverinu sposobnost savladavanja zavoja zahvaljujući ugrađenoj naprednoj tehnologiji. Naš odgovor na to je Nevera R: posjeduje DNK rekordne Nevere, ali je brži i fokusiraniji - izjavio je Rimac.

Dizajneri i inženjeri u Bugatti Rimcu i Rimac Technologyju detaljno su utvrdili Neverine karakteristike i preinačili određene elemente i dinamiku vožnje kako bi od Nevere kreirali novi karakter. Pored fokusiranije dinamike vožnje, baterije koja je usmjerena na performanse, veće snage (2107 konjskih snaga) i naprednijih kočnica, Nevera R ima i osvježeni vizualni identitet. Brzinu do 100km/h postiže za 1,81 sekundu, a 300 km/h za 8,66 sekundi.

Podsjećamo, ova vijest stiže manje od dva mjeseca nakon što je Rimac predstavio svoje dugoočekivane robotaksije, za koje je bilo planirano da na ulicama budu ove godine. Međutim, kako je Rimac izjavio u razgovoru s novinarom Indexa Ilkom Ćimićem, ‘ne možeš uvijek sve predvidjeti‘.

Netom prije toga Rimac u francuskom Molsheimu predstavio novi Bugatti Tourbillon koji je, kako je rekao, u potpunosti razvijen u Hrvatskoj, a čija je početna cijena 3,8 milijuna eura.