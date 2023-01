Tankerska plovidba: Investicija u preuzimanje Turisthotela mogla bi iznositi oko 150 milijuna eura

Nisu prošla ni tri mjeseca otkako je predsjednik Uprave Tankerske plovidbe Mario Pavić, nakon što je njegova kompanija stekla 24,5 posto udjela u zadarskoj turističkoj tvrtki Turisthotel, Lideru izjavio da Tankerska nije htjela prijeći prag od 25 posto jer bi to impliciralo obvezu objave javne ponude za preuzimanje Turisthotela, a da je o ‘daljnjim koracima preuranjeno razgovarati‘.

Budući je prošloga tjedna Tankerska od pet dioničara Turisthotela kupila idućih 14,61 posto dionica i podignula svoj vlasnički udjel na 39,34 posto, očito je da početkom studenoga o tome i nije bilo tako ‘preuranjeno razgovarati‘ jer je novac za preuzimanje već tada morao biti osiguran.

S obzirom na cijenu dionice Turisthotela na Zagrebačkoj burzi, koja se u trenutku sklapanja ugovora s pet dioničara popela na 600 eura, može se pretpostaviti da je Tankerska novih 14,61 posto udjela platila više od 30 milijuna eura. Tomu još treba pridodati više od 53 milijuna eura, koliko je uloženo u prvih 24,5 posto. Budući da je tako nastala i obveza objave ponude za preuzimanje, za ostatak dionica Turisthotela Tankerska bi morala imati osigurno još 60-ak milijuna eura.

Ukupno bi, dakle, Tankerska morala računati na to da bi je preuzimanje Turisthotela moglo stajati oko 150 milijuna eura.

Podsjetimo, neposredno prije no što je krenula u osvajanje Turisthotela, Tankerska plovidba potrošila je više od 30 milijuna eura u kupnji dionica svoje tvrtke kćeri Tankerska Next Generation, koju je tako u cijelosti vratila u svoje vlasničko okrilje. Sve to skupa doista je impresivan investicijski iznos, koji će se i nastaviti ulaganjem u Turisthotel u sljedećih pet godina.

Turisthotel je, naime, nedavno prihvatio plan kapitalnih ulaganja od 2023. do 2028. prema kojem se predviđa gradnja novih objekata te održavanje i rekonstrukcija postojećih u kojima tvrtka posluje. Najveći zahvat, vrijedan oko 8,6 milijuna eura, odnosi se na Turističko naselje ‘Zaton‘.