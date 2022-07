[VREMEPLOV] Sve Infobipove akvizicije: Preuzimanjem Netokracije približava se developerima

Za širu javnost pomalo iznenađujuće, no za developersku i startup zajednicu nimalo začuđujuće – jedna od vodećih hrvatskih IT tvrtki Infobip danas je preuzela hrvatski tech portal Netokraciju. Nakon godina suradnje s Netokracijom, kako kroz Infobipovu konferenciju Shift, tako i kroz brojne druge projekte, Infobip je odlučio udružiti snage s portalom koji već godinama pomno prati domaću tehnološku scenu. Zadnja je to Infobipova akvizicija u njihovih 16 godina poslovanja i druga u Hrvatskoj, pa se na trenutak možemo prisjetiti svih tvrtki koje je ovaj vodnjanski div preuzeo do sad.

Open Market, studeni 2020.

Manje od tri mjeseca nakon što je američko društvo One Equity Partners uložilo 200 milijuna dolara u Infobip, što je ujedno bilo i njihovo prvo vanjsko financiranje, OEP je Infobipu pomogao u njihovoj prvoj akviziciji – preuzimanju američke tvrtke Open Market, B2B pružatelja rješenja za razmjenu mobilnih poruka. Infobip je tako pandemijsku godinu zaključio sklapanjem kupoprodajnog ugovora s IT tvrtkom Amdocs o preuzimanju Open Marketa, i to za približno 300 milijuna dolara, odnosno oko dvije milijarde kuna.

Shift konferencija, travanj 2021.

U travnju prošle godine Infobip je najavio preuzimanje regionalne tehnološke konferencije Shift, a to je ujedno i prvo Infobipovo preuzimanje u Hrvatskoj. Kako su tada najavili, od Shifta žele napraviti vodeću globalnu developersku konferenciju. Izabel Jelenić, sunosnivač, suvlasnik i tehnički direktor Infobipa, za Lider je objasnio da je ta akvizicija nastavak Infobipovih aktivnosti spajanja i preuzimanja kojima dodatno ubrzavaju rast. Osnivač i bivši izvršni direktor Shifta Ivan Burazin ovom je akvizicijom imenovan članom Uprave za developersko iskustvo Infobipa (Chief Developer Experience Officer).

Anam Technologies, svibanj 2021.

Nešto manje od mjesec dana kasnije, u svibnju prošle godine, Infobip je za do sada nepoznati iznos preuzeo irsku tvrtku Anam Technologies koja se bavi pružanjem SMS firewall usluga i A2P (Application-to-Person) montizacijom. Preuzimanje je izvršeno kombinacijom novca i dionica Infobipa, a Anamov je tim od tada dio Infobipova odjela za strateška partnerstva s mobilnim operaterima.

PeerlessNetwork, studeni 2021.

Jedan od najvećih američkih virtualnih telekom operatera, Peerless Network, bio je četvrto pojačanje Infobipova portfelja. Iako vrijednost akvizicije nije objavljena, ovo je preuzimanje zanimljivo jer je Infobip tik prije njega osigurao kreditno financiranje od 500 milijuna dolara, pri čemu je financijski savjetnik bio Morgan Stanley. Glavni investitori druge runde vanjskog financiranja Infobipa bili su, između ostalih, kreditni fondovi pod upravljanjem Ares Management Corporationa i fondovi pod upravljanjem BlackRocka. Kao i kod Anam Technologiesa, i preuzimanje Peerless Networka plaćano je kombinacijom novca i dionica Infobipa.

Netokracija, srpanj 2022.

S obzirom na to da su iz tvrtke više puta naglašavali da su developeri važan dio Infobipove zajednice, uz prošlogodišnje preuzimanje Shift konferencije sada su odlučili preuzeti i portal Netokracija poznat po specijalizaciji za developerske i startup teme. Drugo je to preuzimanje na domaćem terenu, a vrijednost transakcije ostaje poslovna tajna. Pregovori su trajali oko pola godine, a nakon što je Infobipovim preuzimanjem Shifta Ivan Burazin postao član Uprave za developersko iskustvo Infobipa, postalo jasno da će Infobip trebati sadržaj za developere. Upravo tu nastupa Netokracija koja će pomoći pokazati globalnoj developerskoj zajednici što Infobipovi proizvodi omogućuju, a kojoj će partnerstvo s Infobipom omogućiti još bolje praćenje developerske scene.

S obzirom na to da je suosnivač i predsjednik uprave Infobipa Silvio Kutić nedavno za Bloomberg izjavio da prije izlaska na burzu rade na još nekoliko akvizicija, do kraja godine ovaj bi se popis akvizicija mogao još proširiti.