Deceuninck pokrenuo novu kampanju kojom ističe svoju predanost održivosti

Deceuninck, jedan od vodećih svjetskih proizvođača PVC profila za prozore i vrata, pokrenuo je novu kampanju pod nazivom ‘Svaki prozor je bitan‘, slijedeći svoju strategiju održivosti koja je u srži Deceuninckovog identiteta. Time naglašava održive aspekte svojih profila i njihov pozitivan utjecaj, kako na životnu udobnost, tako i na okoliš i naš planet. Naime, ovi vrhunski profili jamče izvrsnu izolaciju, što u konačnici rezultira uštedom i manjim računima za potrošnju energije, ali i manjim ekološkim otiskom.

Deceuninck već desetljećima veliku pažnju posvećuje smanjenju emisija CO2 u svojim proizvodnim procesima, povećavajući udio recikliranog PVC-a u proizvodnji novih profila. Krajem prošle godine, Deceuninck je dovršio petogodišnji investicijski ciklus u vlastitu tvornicu za recikliranje u Diksmuideu u Belgiji, vrijedan 25 milijuna eura, kojim je dosegnuo kapacitet recikliranja od čak 40.000 tona godišnje. Time je učinio veliki korak prema zacrtanom cilju smanjenja stakleničkih plinova za 60 posto do 2030. u odnosu na referentnu 2021. godinu te nultoj emisiji do 2050. godine. Prozori s Deceuninck profilima mogu se reciklirati najmanje osam puta što znači životni ciklus do čak 300 godina.

Kampanjom ‘Svaki prozor je bitan‘, Deceuninck ističe sve konkurentske prednosti svojih profila, olakšavajući partnerima komunikaciju s krajnjim potrošačima. Ključne poruke koje se protežu kroz sve komunikacijske i marketinške kanale su održiv planet, dobrobit zajednice i dodatna udobnost doma uz uštedu kućnog budžeta.

Održiv dom je dom budućnosti

Deceuninck ELEGANT PVC profil ispunjava najviše zahtjeve u pogledu estetike, učinkovitosti i održivosti i još jednom potvrđuje da je PVC stolarija idealno rješenje koje odgovara svim suvremenim zahtjevima arhitekture i gradnje. Deceuninck profili dostupni su u različitim stilovima, bojama i izvedbama u skladu s individualnim željama i stilovima gradnje.

Uz elegantan izgled, ističu se iznimnom funkcionalnošću bilo da je riječ o toplinskoj zaštiti, zaštiti od buke ili sigurnosti. Ujedno prednjače po mogućnostima recikliranja čime doprinose očuvanju resursa i smanjenju utroška energije. Upravo zato, sve svoje prednosti i kvalitete Deceuninck sada objedinjuje pod porukom ‘Svaki prozor je bitan‘.

Belgijska tvrtka Deceuninck ima vlastite proizvodne pogone u 17 zemalja, a svoje profile isporučuje u 90 zemalja svijeta te zapošljava više od 3900 ljudi. U Hrvatskoj posluje od 2004. godine gdje je zaposleno gotovo 200 djelatnika. Vjetar u leđa za daljnje širenje poslovanja i povećanje broja zaposlenika omogućuje i novi poslovno-proizvodni pogon Deceunincka otvoren prošle godine u Donjoj Bistri, ujedno i najveća tvornica za laminaciju PVC profila u ovom dijelu Europe.