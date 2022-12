Koliko ste (ne)zadovoljni na poslu?

Nakon uspjeha koji je doživio Stethoscope, alat namijenjen tvrtkama za istraživanje i analizu zadovoljstva i angažiranosti njihovih zaposlenika, Degordian je posljednjih mjeseci radio na razvoju njegove ekstenzije.

Upoznajte My Stethoscope – alat namijenjen svakoj osobi koja želi dobiti detaljan uvid u vlastito zadovoljstvo i usporediti svoje rezultate s drugima. Da, svatko može reći ‘pa ja već znam koliko sam (ne)zadovoljan svojim poslom‘ i to će biti točno, no ispunjavanjem ovog upitnika, koji je nastao u suradnji s psiholozima iz Business Psychology Laba i uz smjernice Degordianovih HR-ovaca koji imaju godine iskustva u praksi, osoba dobiva uvid u razinu vlastitog zadovoljstva kroz nekoliko dimenzija koje prate i HR odjeli. Da bi netko pristupio My Stethoscope upitniku, nije potrebno da poslodavac koristi Stethoscope za tvrtke, a rezultati koji se dobiju ispunjavanjem odnose se upravo na pojedinca.

Kako funkcionira My Stethoscope?

Pristupanjem stranici prvo se ispunjavaju osnovni demografski podaci te podaci o zaposlenju – godine staža, industrija, veličina tvrtke, te opcionalno i naziv. Nakon toga otvara se upitnik koji se sastoji od 100-njak pitanja za čije je ispunjavanje potrebno tek 10-ak minuta vremena, a koja ispituju čak 12 dimenzija poput ravnoteže poslovnog i privatnog, rukovođenja, lojalnosti, autonomije te učenja i razvoja.

Nakon obrade podataka, na privatnu mail adresu osobe koja je ispunila upitnik dolazi detaljna analiza svakog odgovora i zadovoljstva kroz navedene dimenzije, i to na skali 0-5, te usporedba odgovora s prosjekom države i industrije u kojoj radi.

Radi se o istom upitniku koji ispunjavanju i zaposlenici kad se njihov poslodavac odluči koristiti Stethoscope kako bi ispitao zadovoljstvo na razini tvrtke, a jedina je razlika što se podaci Stethoscopea odnose na cijelu tvrtku, dok My Stethoscope omogućava pojedincu da dobije podatke o sebi. Ipak, individualni odgovori nikad nigdje neće biti javno dostupni.

Koji je benefit ispunjavanja upitnika za onoga tko ga ispuni?

Svatko tko ispuni upitnik, na temelju dobivenih rezultata može bolje detektirati vlastita nezadovoljstva i njihove izvore te na temelju njih donijeti i odluku za budućnost svoje karijere. Primjerice, rezultati mogu pokazati da je osoba nadprosječno nezadovoljna plaćom, no da su ocjene zadovoljstva plaćom generalno visoke u industriji u kojoj radi te odlučiti da želi promijeniti poslodavca, ali ostati u istoj industriji. I naravno, alat je je besplatan, a odgovori anonimni – koristit će se samo na grupnoj razini za analizu podataka o tržištu i industriji.

Zašto je napravljena ovakva ekstenzija alata?

Na tržištu je aktualna nikad veća kriza talenta – potreba za stručnjacima svih vrsta veća je od dostupnog talent poola, što dovodi do pritiska na zaposlene, neizvjesnosti oko radnog mjesta, čestih promjena unutar sustava i, na kraju, the great resignationa i velikih fluktuacija unutar kompanija. Koliko god velika ponuda poslova jest ogroman benefit za svakog radnika, sve je teže donositi prave odluke za svoju karijeru i biti objektivno svjestan svog zadovoljstva. Osoba je možda nezadovoljna plaćom, možda leadershipom, a možda uopće nije toliko nezadovoljna koliko se čini – dok ne ispuni upitnik, dobije detaljnu analizu svojih odgovora te usporedbu s tržištem i industrijom.

Baš zbog toga Degordian je htio napraviti alat koji je potpuno besplatan i svima dostupan, kako bi svakome mogao pomoći donijeti najbolje odluke za svoju poslovnu budućnost.

A koji je benefit za Stethoscope?

Cilj razvoja My Stethoscope ekstenizije je prikupljanje što većeg broja odgovora kako bi se dobio što precizniji uvid u stanje zadovoljstva na tržištima i po industrijama. Ti će podaci biti transparentno objavljivani – a dugoročno, želja je kroz navedene aktivnosti poboljšati stanje na tržištu rada i za poslodavce i za zaposlenike.