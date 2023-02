Koliko su poslom zadovoljniji IT-jevci od onih zaposlenih u javnom sektoru?

Puls zadovoljstva hrvatskih zaposlenika, istraživanje koje je provela domaća tvrtka Stethoscope na uzorku od preko 4.000 ispitanika, detaljno analizira zadovoljstvo i angažiranost Hrvata u radnom odnosu, a koji su na skali od 0 do 5 svojem zadovoljstvu dali tek ocjenu 3.

Zanimalo nas je kako se kreće zadovoljstvo po industrijama pa smo napravili usporedbu.

Generalno zadovoljstvo Hrvata

Na uzorku od preko 4.000 ispitanika, od čega 60% muškaraca i 40% žena, najviše se našlo onih u dobnoj skupini 31-40 – njih 40 posto, no u ispitivanju su zastupljene sve dobne skupine, a poznat je i staž ispitanika.

U istraživanju su hrvatski zaposlenici procjenjivali svoje zadovoljstvo na ljestvici na kojoj 0 znači ‘uopće se ne slažem‘, a 5 znači ‘u potpunosti se slažem‘. Istraživanje kroz stotinjak pitanja ispituje 12 dimenzija vezanih uz zadovoljstvo poslom: promjene i inovacije, angažiranost, suradnju, ravnotežu poslovnog i privatnog, komunikaciju, uvjete rada, učenje i razvoj, viziju i smisao, autonomiju, rukovođenje, organizaciju posla i lojalnost.

Istraživanje je pokazalo kako su Hrvati najzadovoljniji međusobnom suradnjom i angažiranosti koju dobivaju od posla, a najmanje zadovoljni balansom između privatnog i poslovnog života.

Najzadovoljniji su ljudi koji rade u tvrtkama do devet ljudi, a najmanje zadovoljni oni koji rade u velikim sustavima koji broje preko tisuću zaposlenika, no razine zadovoljstva nemaju velike oscilacije pa možemo zaključiti kako u Hrvatskoj nema velikih razlika u zadovoljstvu s obzirom na veličinu tvrtke.

Dob nije faktor koji značajno utječe na zadovoljstvo – iako su u Hrvatskoj najzadovoljniji oni koji se nalaze tek na početku karijere, sve dobne skupine ocijenile su svoje zadovoljstvo između 2,42 i 2,64.

U kojoj industriji rade najzadovoljniji zaposlenici?

Upitnik od ispitanika zahtijeva unos industrije u kojoj radi kako bi se mogla napraviti generalna analiza te ispitanik može usporediti svoje rezultate u odnosu na rezultate industrije u kojoj radi.

Možda očekivano, najveću ocjenu zadovoljstva dale su osobe zaposlene u IT industriji – njihov je prosjek zadovoljstva 3,49, a slijedi automobilska industrija čije je zadovoljstvo u prosjeku 2,92 od 5. Najnezadovoljniji je javni sektor – prosjek zadovoljstva ljudi zaposlenih u ovom sektoru je tek 2,01. Zanimao nas je i prosjek zadovoljstva u turizmu – on je s ocjenom 2,3 zauzeo 21. mjesto između 23 ispitanih industrija.

Employee net promotor score, kraće nazvan eNPS, jedan je od najvažnijih parametara kada se istražuje zadovoljstvo i angažiranost zaposlenika, a označava motivaciju zaposlenika da preporuči tvrtku kao dobro mjesto za rad na skali od 0 do 10. eNPS nam, osim te ocjene, omogućava i segmentiranje zaposlenika na tri kategorije: ambasadore, pasivne i takozvane detractore.

eNPS na razini Hrvatske iznosi 7,19, a podjednak je omjer onih koji bi preporučili svoju tvrtku kao dobro mjesto za rad, onih koji to ne bi učinili i onih pasivnih, indiferentnih.

Vjerojatnost da će zaposlenici preporučiti tvrtku kao dobro mjesto za rad varira ovisno o industrijama. Najveću ocjenu dobila je automobilska industrija – iznad 8, te, očekivano s obzirom na zadovoljstvo, IT industrija, a slijedi ih marketing. Najmanje bi preporučili svog poslodavca zaposleni u financijama te oni najmanje zadovoljni – radi se o već spomenutom javnom sektoru.

Kao što je bio slučaj sa zadovoljstvom, i vjerojatnost da će osobe zaposlene u turizmu preopručiti svog poslodavca kao dobro mjesto za rad jedne su od najmanjih u usporedbi s drugim industrijama – turizam je ovdje dao tek ocjenu 5,43. Da podsjetimo, hrvatski je prosjek 7,19.

Osvrnimo se na turizam, IT i javni sektor

Zadovoljstvo ljudi zaposlenih u turizmu u prosjeku je ocjenjeno s 2,29 od 5. Muškarci su nešto zadovoljniji od žena, što je u skladu sa statistikom na razini države – njihov je prosjek zadovoljstva 2,45, a prosjek kod žena je 2,22. Muškarci su zadovoljniji poslom i u javnom sektoru, dok su u IT-ju ipak nešto zadovoljnije žene.

Najvišu razinu zadovoljstva u turizmu izražavaju oni zaposleni u velikim tvrtkama koje broje 250-999 zaposlenih, a najmanje su zadovoljni oni koji u turizmu rade u tvrtkama koje imaju između 10 i 49 zaposlenih – u potpunosti suprotno u odnosu na IT, ali i javni sektor koji preferiraju rad u manjim tvrtkama koje broje do 49 zaposlenih.

Lojalnost Hrvata u turizmu, IT-ju i javnom sektoru: najlojalniji IT-jevci

Lojalnost je na razini Hrvatske ocijenjena ocjenom 3,07. Iako se govori kako osobe u IT-ju mogu tražiti posao gdje god to žele jer je na tržištu manjak talenata, ipak su se pokazali kao najprivrženiji – ocjena lojalnosti poslodavcu u IT-ju je 3,5. S obzirom na nezadovoljstvo, pretpostavka bi mogla biti da su zaposleni u javnom sektoru najmanje lojalni, no njihova je ocjena 1,95 ipak nešto viša u odnosu na ocjenu lojalnosti u turizmu koja je 1,62.

Plaćom i work-life balanceom najmanje zadovoljni oni u turizmu

Između turizma, javnog sektora i IT-ja, značajno je najmanje ljudi iz turizma izjavilo kako je zadovoljno svojom plaćom – njih tek 24 posto. Najviše su plaćom u Hrvatskoj zadovoljni IT-jevci, njih gotovo 50 posto, a u javnom sektoru takvih je 34 posto.

Ako želite najbolji balans između poslovnog i privatnog, IT je dobro mjesto za rad – uvjetno rečeno, jer je ocjena ispitanika zaposlenih u toj industriji work-life balance 2,74. Najnižu ocjenu među tri uspoređene industrije ponovno odnosi turizam – ona je u prosjeku 2,06 među zaposlenicima turizma.

Želite li i vi analizu vlastitog zadovoljstva i usporedbu s prosjekom industrije i tržišta?

Iza Stethoscopea, domaće tvrtke i istoimenog alata namijenjenog kompanijama za istraživanje zadovoljstva i angažiranosti njihovih zaposlenika, stoji Degordian, digital-first internacionalna agencija s uredima u Zagrebu, Beogradu, Mostaru i New Yorku. Krajem 2022. lansiran je i My Stethoscope, ekstenzija alata koja je besplatna i namijenjena svakoj osobi u radnom odnosu koja želi detaljno ispitati svoje zadovoljstvo. My Stethoscope koristi isti upitnik koji se koristi i za istraživanje zadovoljstva unutar tvrtki, a razvijen je u suradnji s Business Psychology Labom. Sastoji se od 100-njak pitanja, za njegovo ispunjavanje je potrebno 10-ak minuta, a osoba potom na mail dobiva analizu vlastitog zadovoljstva te usporedbu u odnosu na industriju, kao i na tržište na kojem radi.

Ako želite dobiti svoju analizu i usporediti rezultate, My Stethoscope upitnik možete besplatno ispuniti ovdje.