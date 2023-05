Opernim gala koncertom Tomić & Co. proslavio važnu obljetnicu

Tomić & Co., generalni zastupnik BMW za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu te Albaniju, opernim gala koncertom u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu proslavio 30. godišnjicu poslovanja.

Izniman glazbeni događaj pod ravnanjem maestra Ivana Repušića, trenutačno najaktivnijeg i najuspješnijeg hrvatskog dirigenta s međunarodnom karijerom, okupio je veliki broj prijatelja i poslovnih partnera tvrtke Tomić & Co., koji su tijekom koncerta uživali u opernim arijama, Verdija, Donizettija, Rossinija, Wagnera, Gounoda, Zajca, Gotovca i drugih majstora operne literature.

Uz ansambl Opere HNK u Zagrebu, bogati operni repertoar izveli su posebni gosti, svjetske operne zvijezde - meksički tenor Javier Camarena jedan od rijetkih pjevača kojega je publika zvala na bis tijekom nastupa u njujorškoj Metropolitan operi. Uz Camarenu nastupio je i rumunjski bariton George Petean kojega je hrvatska publika imala priliku u veljači ove godine slušati u Verdijevoj Traviati u zagrebačkom HNK. Petean je već godinama i gost najpoznatijih svjetskih opernih pozornica od Münchena, Berlina, Milana, New Yorka, Beča, Züricha i drugih. Na obljetničkom opernom gala koncertu Tomić & Co. nastupila je i prvakinja Opere te višestruko nagrađivana hrvatska sopranistica Marija Kuhar Šoša kojoj se pridružila mezzosopranistica Martina Mikelić, slobodna umjetnica s međunarodnom karijerom, a sve uz pratnju Orkestra HNK u Zagrebu.

Izuzetna operna večer s visoko emocionalnom glazbenom aurom bila je poklon gospodina Franje Tomića svim kupcima, poslovnim partnerima i građanima grada Zagreba, a njih čak 300tinjak je putem izravnoga video prijenosa na velikome ekranu ispred kazališta moglo poslušati spektakularan operni program. Tako su između ostalog brojni gosti, među kojima su bili predstavnici članova uprave BMW-a, predstavnici bavarske i hrvatske vlade te drugi uzvanici, uživali u najzvučnijim belkantističkim koloraturnim arijama i orkestralnim opernim ulomcima. Cjelovečernjem druženju nazočio je i sam domaćin Franjo Tomić. Sjetivši se svojih početaka, u svom emotivnom pozdravnom govoru, gospodin Franjo Tomić izrazio je veliko poštovanje i zahvalnost svim prijateljima i poslovnim partnerima.

- Osjećam veliko poštovanje što se nalazim pred vama na pozornici hrama hrvatske kulture, na daskama Hrvatskog narodnog kazališta. Ponovo osjećam uzbuđenje mladića koji je prije više od 50 godina napustio domovinu, gradeći snažnu hrvatsko-bavarsku gospodarsku suradnju i prijateljstvo, ali i sreću čovjeka koji je dio večerašnjeg susreta i gala koncerta - kazao je Tomić.

Ne skrivajući uzbuđenje izrazio je zahvalnost na 30. godina povjerenja i zastupstva njemačke automobilske tvrtke BMW u Hrvatskoj, koji mu je osim ponosa pružio i brojne poslovne uspjehe koji traju 30 godina. Na samom kraju zahvalio se maestru Ivanu Repušiću, solistima i intendantici HNK Ivi Hraste Sočo te pozvao sve prisutne da uživaju u sjajnom gala koncertu hrvatsko-bavarskog prijateljstva.

- Za ovu jubilarnu proslavu Tomić & Co. predložio je Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da se svečanost dogodi u krovnoj instituciji kazališne umjetnosti u Hrvatskoj. Izvrsnost u kulturi i izvrsnost u automobilskoj industriji rezultirali su ovom suradnjom, posebice jer HNK u Zagrebu nastoji iskoristiti sve mogućnosti povezivanja privatnog i javnog sektora u svom poslovanju - rekla je Iva Hraste Sočo, intendantica HNK u Zagrebu.

Kako je partnerstvo i suradnja privatnoga i javnog sektora iznimno važna, kao i korporativna potpora kulturi u Hrvatskoj, dokazao je sinoćnji gala koncert tvrtke Tomić & Co. u kojem su posjetitelji nacionalnoj opernoj kući imali rijetku priliku uživati u najljepšim opernim arijama u izvedbi opernih zvijezda iz najvećih svjetskih opernih kuća koje su nagradili dugotrajnim aplauzom.

U slavljeničkom duhu, ispred članova uprave BMW-a iz Münchena, gospodin Franciscus van Meel (CEO-M odjela) istoga dana gospodinu Franji Tomiću, osnivaču zastupstva BMW-a u Hrvatskoj predao personalizirani model BMW 3.0 CSL, Hommage proizveden u svega 50 primjeraka. Taj najekskluzivniji model kojega je tvrtka BMW ikada proizvela, remek je djelo inženjerstva koje utjelovljuje etos brenda i 50 godina strasti za utrkama kojim izražava svoje povijesne korijene u legendarnoj oznaci modela. Svi aspekti karaktera BMW 3.0 dinamična je vanjska elegancija, klasični kokpit sportskog automobila, inteligentna lagana konstrukcija, ravni šestocilindrični motor, ručni mjenjač i pogon na stražnje kotače – temelje se na tradicionalnim načelima BMW M automobila. Nadopunjuju se uz pomoć najnovije tehnologije kako bi stvorili ultimativni simbol fascinacije za vrhunsku izvedbu u stilu brenda koji je uspješna već 50 godina. Vožnja u BMW-u 3.0 CSL stoga nije samo ekskluzivno iskustvo visokih performansi, već i emotivan susret s poviješću i sadašnjošću najmoćnijeg BMW brenda na svijetu.

Tvrtka Tomić & Co. danas ima sedam prodajno servisnih predstavništava u Hrvatskoj, tri u BiH i jedno u Albaniji. U Hrvatskoj je ovo jedino predstavništvo neke velike automobilske kompanije koje u proteklih 30 godina nije mijenjalo vlasništvo. Ova uspješna priča započela je davne 1993. godine kada je Republika Hrvatska bila daleko od kraja rata, a trebalo je zadržati privid života u miru kakav želimo živjeti. Upravo otvaranje prvog Tomić & Co. prodajnog sa­lona na Rooseveltovom trgu u središtu Zagreba, čime je gospodin Franjo Tomić prvi preuzeo zastupstvo jednog zapadnog automobilskog proizvođača u samostalnoj Hrvatskoj, pokazalo je kako želimo biti dio slobodnog svijeta i živjeti u miru.

Neprekidna ekspanzija i razvitak 1996. godine zahtijevali su gradnju novog poslovnog objekta čime je BMW centar preseljen s Rooseveltovog trga u novi reprezentativni salon na adresi Folnegovićeva 12 u Zagrebu, a 1999. Tomić & Co. širi svoje poslovanje na zapadni dio Hrvatske otvaranjem prodajnog salona u Puli. Godinu dana kasnije, u sklopu BMW prodajnog salona u Zagrebu otvara se specijalizirani BMW Lifestyle dućan koji nudi BMW modne dodatke i pribor. U ožujku 2002. godine Tomić & Co. postaje generalni zastupnik i uvoznik za MINI vozila, legendarnu marku vozila koja je nekoliko godina ranije postala novom akvizicijom BMW Grupe. Iste godine s radom počinje prodajni salon u Splitu, a 2004. otvara se i tamošnji servisni centar. S početkom kolovoza 2003. godine s radom započinje poslovna jedinica Rijeka s prodajnim salonom i servisnom radionicom za BMW i MINI vozila.

2008. godine Tomić & Co. proširuje svoj prostor u Zagrebu i stvara jedan od najsuvremenijih prodajno-izložbenih salona u ovom dijelu Europe. Otvaranjem tog salona svečano je proslavljena 15. obljetnica rada Tomić & Co. u Hrvatskoj. U veljači 2012. godine otvorena je nova poslovnica u Osijeku, čime Tomić & Co. pokriva i istočni dio Hrvatske suvremenim i reprezentativnim prodajno-servisnim salonom, a godinu dana kasnije (2012.) Hrvatska postaje punopravnom članicom Europske unije, a BMW Group i Tomić & Co. osnažuju suradnju potpisivanjem ugovora o generalnom zastupstvu Tomić & Co. za BMW i MINI vozila za Republiku Hrvatsku.

Krajem studenog 2014. godine u Rijeci na adresi Osječka 50 svečano su otvorena dva nova prodajno servisna centra za BMW i MINI vozila čime je Rijeka dobila svoj prvi MINI centar, a godinu dana kasnije, na lokaciji nekadašnjeg BMW prodajnog centra u Rijeci u veljači te godine otvara se prvi specijalizirani prodajno servisni salon za BMW Motorkotače u Hrvatskoj. U ožujku 2016. godine Tomić & Co. otvara novi najsuvremeniji MINI prodajni salon u regiji središnje i jugoistočne Europe. Ljubitelji MINI marke tako su dobili reprezentativan prostor s objedinjenom ponudom svih modela, MINI Lifestyle te MINI servis na jednom mjestu u Folnego­vićevoj 12 u Zagrebu i postaje postaje ovlašteni zastupnik za BMW i vozila, a u lipnju 2017. otvoren je drugi specijalizirani prodajno-servisni salon za BMW Motorkotače u Hrvatskoj.

Krajem 2017. otvara se novi prodajno-servisni salon u Puli na adresi Dukićeva 1a, a 23. studenog 2017. otvorili smo BMW Tomić City Store. Ovaj jedinstveni prodajno-izložbeni pros­tor nalazi se na Rooseveltovom trgu 4, upravo na lokaciji gdje je Tomić & Co. započeo svoje poslo­vanje u samostalnoj Hrvatskoj. Otvaranje ovakvog ekskluzivnog centra upravo na ovoj lokaciji odražava prošlost Tomić & Co. i ujedno njezinu usmjerenost prema budućnosti. Početkom lipnja 2019. godine u Zadru otvorena je sedma po redu Tomić & Co. poslovnica u Hrvatskoj. Ukupno drugi najveći Tomić & Co. prodajno-servisni centar u zem­lji ima površinu od čak 2.200 m². Odličan smještaj na Jadranskoj magistrali odnosno adresi Ulica 84. gardijske bojne HV Termiti 49 jamči dobru prometnu povezanost i laku dostupnost lokacije svim ljubitelji­ma istinskog zadovoljstva u vožnji.

Budućnost ide dalje. U ovoj 2023. godini u kojoj tvrtka Tomić & Co. proslavlja svojih prvih 30 godina, najavljuje otvaranje novih i još suvremenijih prodajnih salona: BMW Tomić prodajno servisni centar za BPS i rabljena vozila na novoj lokaciji u Zagrebu. To samo još jednom potvrđuje njihove odlučne planove vezane za daljnji razvoj, a kojim pokazuju inovativnost i spremnost na izazove budućnosti, baš kao što to neprestano čine proteklih 30 godina.

Proslava 30-godišnjeg rada predstavništva BMW-a u Hrvatskoj u stilu je i na razini onoga što BMW predstavlja u svijetu. HNK - nacionalni simbol kulture, maestro Ivan Repušić - vrhunski europski dirigent te stalan gost njemačke opere u Berlinu koji je okupio respektabilnu skupinu internacionalnih opernih pjevača, bio je sjajan ugođaj za proslavu 30. obljetnice rada zastupstva BMW-a u Hrvatskoj.