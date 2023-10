Kako profitirati od zelene tranzicije?

Nedavno mi je prijateljica ispričala da tjedni ‘špeceraj‘ kupuje samo u trgovinama koje se vode načelom ‘bez otpada‘ (engl. zero waste), dakle u kojima se ne troši ambalaža i u svim segmentima poslovanja pazi se na ugljikov otisak te brine o okolišu. Iskreno, nije mi bilo jasno kako joj je to praktično pa mi je objasnila da ni njoj ‘briga za okoliš nije nužno praktična, ali jest važna‘. Moja sestra također odnedavno kupuje održive deterdžente; iako su skuplji od ostalih, smatra da na to vrijedi potrošiti. I sama sam nedavno kupila tenisice od recikliranog materijala te kozmetiku u održivom pakiranju. Naime, čak i kad previše ne razmišljam o tome, dobro se osjećam kad kupim nešto održivo, ono što sadržava segment brige o okolišu. To i nije neobično s obzirom na vladajući trend održivosti posljednjih godina i sve vidljiviju borbu protiv klimatskih promjena. Dio je ljudi, čini se, napokon shvatio da nam je voda zaista došla do grla pa stilom života i odabirom proizvoda brže-bolje žele pomoći planetu.

Borba za okoliš u poslovnom se svijetu često doživljava kao dodatni trošak i opterećenje. Uz nove standarde, zahtjeve regulatora i kupaca te financijske izdatke tvrtke su morale prihvatiti novu, održivu realnost. Borba protiv klimatskih promjena donijela im je niz izazova, ali poslovanje koje danas, barem prividno, ne uzima u obzir potrebu za očuvanjem planeta nema svijetlu budućnost.

Ipak, gdje ima izazova, ima i prilika. Kao što se da zaključiti iz prije navedenih primjera, za sve one koji su se ‘resetirali‘ na održivo, borba protiv klimatskih promjena otvorila je niz poslovnih prilika i trenutačno se smatra ključnim trendom zahvaljujući kojem tvrtke mogu dugoročno napraviti uslugu svom poslovanju. Kako? Recimo samo da mnogi danas podupiru one koji u poslovanju drže do okoliša. Zato ne samo da postoji prostor za pokretanje novog poslovanja, ima prostora i za reorganizaciju postojećega: održivi proizvodi, održive usluge, zelena radna mjesta, novi oblici financiranja… to su neki od načina na koje borba protiv klimatskih promjena i održivost stvaraju poslovne prilike, razvijaju nove industrije i dugoročno pridonose rastu poslovanja. Naravno, tu je i ključni element – zadovoljavanje potreba i očekivanja potrošača.

Mnogo prilika

Iako je ova tema prilično kompleksna i može zagrebati u razne industrije, pobrojit ćemo nekoliko očitijih načina na koje tvrtke mogu profitirati od borbe protiv klimatskih promjena. Prvi od njih mnogi možda i ne doživljavaju kao veliku poslovnu priliku, a odnosi se na uštedu korištenjem obnovljivih izvora energije. Slijedi ugled, koji je u trenutku kad potrošači paze od koga i kako kupuju postao jedan od jačih oružja tvrtki. Onaj najočitiji način ponuda je održivih proizvoda i usluga.

Konkurentska prednost

Baš kao što prije masovne primjene interneta nisu postojale online trgovine, prije nekoliko godina nije bilo ni prilika koje su se u međuvremenu otvorile zbog borbe za očuvanje okoliša. Iz Zagrebačke banke (Zabe) poručuju da se to ponajviše odnosi na ubrzano jačanje svijesti generacija koje dolaze. Navode i smanjivanje troškova zbog energetske učinkovitosti, smanjivanje otpada, recikliranje ili prelazak na obnovljive izvore energije. Prilike također vide u potencijalno novim industrijama i poslovima poput kompenzacije emisija ili zarobljavanja CO2, kao i u kružnoj ekonomiji, čistoj vodi, etičnom kapitalu, zelenom transportu, obnovljivim izvorima energije, održivoj hrani i poljoprivredi te naposljetku u postizanju društvenog učinka.

– Alternativna održiva praksa može donijeti mnogo prilika za tvrtke i financijske institucije i s aspekta dugoročne profitabilnosti i s aspekta društvene i ekološke odgovornosti – smatraju u Zabi.

Direktorica ESG odjela u Mazarsu Vali Marszalek ističe da se prilike pojavljuju jer održivost otvara pristup novim tržištima, privlači investitore koji žele ulagati u tvrtke s kojima dijele vrijednosti te privlače i zadržavaju talente.

– Tvrtke koje iskreno i transparentno rade na održivosti održat će ugled i dobre odnose sa svim svojim dionicima i osigurati održivu profitabilnost poslovanja – objašnjava Marszalek.

I direktorica Sektora za industriju i održivi razvoj u HGK-u Marija Šćulac slaže se da održivi razvoj i zelena tranzicija usmjeravaju gospodarstvo u stvaranje novih poslovnih prilika. U tom smislu ona najviše ističe prilike povezane s tehnologijom usmjerenom na očuvanje okoliša jer zelene tehnologije mogu dugoročno smanjiti tvrtkine operativne troškove.

– Tvrtke koje su pioniri u razvoju ekološki prihvatljivih tehnologija mogu zauzeti prvo mjesto na tržištu i ostvariti konkurentske prednosti te često imaju priliku proširiti poslovanje na nova tržišta, i lokalna i globalna – navodi Šćulac i dodaje da zelena transformacija omogućuje tvrtkama da budu održive, što je postalo ključno za privlačenje i investitora i kupaca.

– Prilagodba poslovnih procesa održivim rješenjima znači smanjenje rizika i istodobno priliku za jeftinije i konkurentnije poslovanje – složila se i direktorica Hrvatskoga poslovnog savjeta za održivi razvoj (HR PSOR-a) Mirjana Matešić.

Tajna dobre reputacije

Deceuninckov direktor za regiju Josip Klasić cijeli zaokret prema održivom doživljava kao dugoročnu priliku. Iako to za svaku tvrtku podrazumijeva financijske zahvate, uzevši u obzir da je kupcima sve važnije da su proizvodi koje kupuju održivi, tvrtke koje se nametnu kao one s održivim proizvodima smatraju se inovativnima i uživaju bolju reputaciju, smatra.

Dizajnerica Klara Ivanović, koja stoji iza održivog brenda Fosca, svoju je borbu protiv klimatskih promjena započela mnogo prije nego što se o tome počelo ozbiljno raspravljati, no današnji trend okretanja prema održivosti doživljava kao priliku za zaokret i ulaganja koja će na kraju, osim poslovnih, poboljšati životne uvjete za sve nas. I ona, među ostalim, ističe da je jedna od prednosti koje tvrtka dobiva održivim poslovanjem upravo rast ugleda, zbog čega proizvod dugoročno dobiva dodatnu vrijednost i zauzima bolji tržišni položaj. I to nije neobično. Potrošači danas sve više usklađuju kupovne navike sa svojim vrijednostima, pri čemu je većina zainteresirana samo za kupnju robe ili usluga od tvrtki koje imaju etičku i ekološku svrhu, prisnažuje Šćulac.

– Potrošači sve više cijene održivost i često su spremni platiti više za proizvode i usluge koji manje štete okolišu. Tvrtke koje nude ekološki prihvatljive opcije mogu privući više klijenata – navodi Šćulac.

O tome koje su se još prilike izrodile za tvrtke u borbi protiv klimatskih promjena i zašto je važno iskoristiti ih čitajte u novom broju tiskanog i digitalnog izdanja.