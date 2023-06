Nenad Ukropina (ENNA Opskrba): Očekujemo da ćemo do kraja godine prodati više od 100 tisuća certifikata

Već neko vrijeme Europska unija radi korake prema ostvarivanju svojih ciljeva zacrtanih direktivom ‘Fit for 55‘, kojom želi postati CO₂ neutralna. S obzirom na to da u tome energetski sektor igra veliku ulogu, EU je donio niz mjera kojima stimulira s jedne strane proizvodnju zelene energije, a s druge njezinu kupnju.

Dio te priče već je neko vrijeme i certificirana proizvodnja zelene energije jer, osim što brojne kompanije žele kupovati zelenu energiju, žele i jamstvo da ta energija zaista dolazi iz obnovljivih izvora. A ta se jamstva mogu prodavati uza samu energiju ili se njima može trgovati na burzi. Prepoznavši taj trend i domaći opskrbljivač električnom energijom ENNA Opskrba krenuo je u tom smjeru i nedavno s hrvatskom burzom električne energije CROPEX-om potpisao ugovor o organizaciji aukcija za prodaju takvih jamstva.

O certificiranju zelene energije, kako funkcioniraju aukcije i što zelena energija znači za budućnost razgovarali smo s Nenadom Ukropinom, članom Uprave tvrtke ENNA Opskrba, koja je dio poslovnog sustava Energia naturalis.

Možete li nam objasniti što je certificirana proizvodnja zelene energije i zašto je važna?

– Certificiranje je uvedeno 2001. godine, a ideja koja stoji iza toga je da svi koji proizvode energiju iz obnovljivih izvora, odnosno onih koji su CO₂ neutralni, mogu dobiti dokument koji potvrđuje da je ta energija zelena. U Hrvatskoj su za takva jamstva podrijetla mjerodavni HERA i HROTE, a proizvođač može dobiti onoliko jamstava podrijetla koliko megavatsati električne energije proizvede iz obnovljivih izvora. Ideja cijele priče je dodatno motivirati proizvođače te da se kupcima omogući transparentnost kod kupnje energije. Dakle, tko s energijom preda i jamstva podrijetla dokazuje da je riječ o zelenoj energiji. Mnogo kompanija i privatnih osoba danas želi aktivno smanjivati svoj CO₂ otisak, a jedan od načina je i upotreba ‘zelene‘ električne energije, što potvrđuju jamstva podrijetla energije.

Kako se trguje certifikatima, odnosno jamstvima podrijetla?

– Za svaki megavatsat električne energije proizveden iz obnovljivih izvora proizvođač dobije jedno jamstvo podrijetla. Što se tiče proizvođača električne energije s kojima surađujemo, većina ih ima pravo na certifikate, a mi s kupnjom električne energije iz obnovljivih izvora preuzimamo dio njihovih certifikata. Nakon toga postoji nekoliko mogućnosti njihova plasmana krajnjim korisnicima, a među kojima je i aukcija koju smo dogovorili s CROPEX-om.

Kako se razvio cijeli taj projekt i otkud ideja?

– Tržišni smo opskrbljivač koji se snažno orijentirao prema proizvođačima energije iz obnovljivih izvora. Općenito, nama je taj segment vrlo važan – i iz naše strategije i iz želje da što aktivnije sudjelujemo u energetskoj tranziciji, ne samo deklarativno već konkretnim i mjerljivim aktivnostima. Kad smo stekli dovoljnu količinu certifikata, uz CROPEX i njegovu platformu s jedne strane te suradnju s kupcima s druge strane, razvila se suradnja. Ključnu je ulogu odigrala dovoljna količina jamstava podrijetla, a to znači i dovoljna količina zelene energije, kako bi bilo moguće krenuti u projekt.

Što taj projekt znači za vaše poslovanje? Kakva su vaša očekivanja i kakve rezultate želite postići do kraja godine?

– Prije svega, to znači zadržavanje strateškog pravca razvoja, a rezultat pokazuje da smo na pravom putu. Očekujemo da ćemo do kraja godine imati više od 100 tisuća prodanih certifikata. Možemo reći da je taj projekt projekcija onoga što želimo postići općenito i konkretno u smislu poticanja energetske tranzicije.

Hoće li projekt povećati vašu konkurentnost u odnosu na druge tvrtke u Hrvatskoj?

– U smislu strateške i zelene orijentacije – hoće. Međuitm, moramo isto tako znati da zelena energija i dalje nije nužno jeftinija od one iz fosilnih izvora. Ona sadržava dvije komponente: i cijenu energije i cijenu jamstava podrijetla. Ipak, sve to možemo usporediti s kupnjom organske hrane. Ona je gotovo uvijek skuplja od industrijske hrane u trgovačkim lancima, ali ipak je kupujemo jer vjerujemo da je proizvedena u skladu s biostandardima i da je u konačnici bolja i za nas i za okoliš.

Možete li nam na primjeru objasniti kako izgledaju aukcije?

– Dražba funkcionira kao i bilo koja druga. Postoje pravila i digitalna platforma na kojoj se ona provodi. CROPEX i mi definiramo minimalnu cijenu, koja se razlikuje od dražbe do dražbe, i jamstvo podrijetla proda se kad se postigne maksimalna vrijednost, kao i na svakoj drugoj dražbi. Jamstvo podrijetla može kupiti bilo tko iz EU-a tko je ispunio uvjete za pristup dražbi.

Do unazad nekoliko godina cijene certifikata bile su niže od eura, a sad postižu i osam eura. Kako se generalno kreću cijene certifikata?

– Kao i uvijek, riječ je o odnosu ponude i potražnje. Porast cijene je signal da potražnja raste brže od ponude. No to je signal u kojem se smjeru krećemo kao društvo i u Hrvatskoj i na razini Europe.

U cijeloj priči s kupnjom jamstava podrijetla postoje četiri subjekta – proizvođač, burza, vi kao posrednik i kompanije koje kupuju certifikate. Jasno je što od prodaje imaju prva tri subjekta, ali možete li nam objasniti koje su točno koristi kompanija?

– Postoje dvije skupine koje su zainteresirane. Jedna skupina su opskrbljivači koji kupuju jamstva podrijetla i koji žele kupcima dokazati da u svom portfelju imaju dovoljnu količinu zelene energije. Ulogu igra i to što je svaki opskrbljivač dužan jednom u godini predstaviti strukturu izvora energije, a svaki želi imati što veći udio energije iz obnovljivih izvora, što će uskoro i morati. S druge strane, postoje kompanije koje žele imati samo zelenu energiju i to je njihov motiv. Jednostavno žele biti što zelenije, što održivije i generirati što manji CO₂ otisak. Za sada većina njih to ne mora raditi, no one to žele jer se mijenja svijest. Između ostalog, važno je shvatiti da ovdje nije pitanje samo matematike, već ideje. U vrijeme ovakve tranzicije ne možemo igrati samo na brojeve. Bitno je slijediti i ideju.

Cijeli razgovor pročitajte u tiskanom ili digitalnom izdanju Lidera.