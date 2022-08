O Kini ovisimo i kada je riječ o proizvodnji solarnih panela

U jeku energetske krize, mnogi su se okrenuli ulaganjima ili barem razmišljanju o ulaganju u obnovljive izvore energije. Najčešće je tu riječ o solarnoj energiji koja je svima na dohvat ruke, od velikih tvrtki i postrojenja pa do kućanstava. Mnoge Vlade danas svojim građanima preporučuju prelazak ili barem djelomični prelazak na solarnu energiju, pa se kao i u Hrvatskoj daju razno razne povlastice za one koji se odluče na takav potez. No, za prikupljanje solarne energije potrebni su, između ostalog i solarni paneli, a čini se da jedna zemlja drži tu priču pod svojom kontrolom.

Ta zemlja je, kako to često bude u zadnje vrijeme, Kina, koja posjeduje veliku većinu svjetskog opskrbnog lanca solarnih panela, kontrolirajući najmanje 75 posto svake pojedine i ključne faze proizvodnje i obrade solarnih fotonaponskih panela.

Od proizvodnje polisilicija do lemljenja gotovih solarnih ćelija i modula na panele, Kina ima najveći udio u svakoj fazi proizvodnje solarnih panela, pokazuju to podaci Međunarodne agencije za energiju (IEA). Još 2010. Kina je proizvodila većinu svjetskih solarnih panela, ali je u proteklih 12 godina njezin udio u opskrbnom lancu solara porastao s 55 posto na čak 84 posto.

Kina također nastavlja voditi u smislu ulaganja, čineći gotovo dvije trećine globalnih velikih solarnih ulaganja. U prvoj polovici 2022. Kina je uložila 41 milijardu dolara, što je povećanje od 173 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Slabašni SAD i EU

Nakon Kine, sljedeća vodeća nacija u proizvodnji solarnih panela je Indija, koja čini 3 posto proizvodnje solarnih modula i 1 posto proizvodnje ćelija. Indija se inače obavezala kako će od 2030. godine proizvoditi 280 gigavata od solarne energije (trenutno su na 57,9 GW) te je u tu svrhu dodijelila 2,6 milijardi dolara kako bi se pomoglo domaćoj proizvodnji solara.

Uz Kinu i Indiju, azijsko-pacifička regija proizvodi značajne količine solarnih panela, posebno modula i ćelija, pa na panele odlazi 15,4 posto, a na module 12,4 posto svjetske proizvodnje.

Dok Europa i Sjeverna Amerika čine više od jedne trećine globalne potražnje za solarnim panelima, samo tri posto solara se proizvodi u SAD-u i u EU.

Kineska dominacija u proizvodnji solarnih fotonaponskih panela nije jedina ‘obnovljiva‘ grana u kojoj dominiraju. Kada je riječ o vjetru, Kina je 2021. godine izgradila više vjetroturbina na moru nego sve druge zemlje zajedno u proteklih pet godina, a zemlja je također i vodeći proizvođač i prerađivač minerala koji su neophodni za magnete koji pokreću generatore turbina.

U svom izvješću o proizvodnji solarnih panela, IEA je naglasila važnost distribucije globalnih kapaciteta za proizvodnju solarnih panela, a nedavni prekid prekidi proizvodnje u Kini rezultirali su porastom cijene polisilicija koji je cijenom stigao na 10-godišnje najviše razine, otkrivajući svjetsku ovisnost o Kini u opskrbi ključnim materijalima.

Kako sada stvari stoje, Europa bi mogla ovisnost o ruskom plinu nekada u budućnosti zamijeniti s ovisnosti o kineskim solarima, mineralima i ključnim materijalima.