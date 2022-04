Balenciaga ‘najvrući‘ svjetski brend u prvom kvartalu 2022.

Demna Gvasalia uspio je povećati potražnju za brendom za 108 posto, a u tome mu je pomogao angažman velikih zvijezda Kim Kardashian i Justin Biebera

Kreativni direktor Demna Gvasalia listi svojih postignuća može dodati još jedno – Balenciaga je proglašena 'najvrućim' brendom u prvom kvartalu 2022.

Prema istraživanju platforme Lyst, Gvasalia je uspio stvoriti brend koji je prvi na pameti potrošača i redefinirati pojam luksuza u modnoj industriji. Artikuliran i jasan kad su u pitanju svjetske aktualnosti (tijekom predstavljanja kolekcije jesen/zima 2022., usprotivio se ruskoj invaziji na Ukrajinu), taj je kreativni direktor uspio povećati potražnju za brendom za 108 posto u čemu mu je pomogao angažman zvijezda Kim Kardashian i Justina Biebera, zaštitnih lica njegova dizajna.

Kultura Y2K

Nedodirljivi Balenciaga na prvom je mjesto liste 'najvrućih', a slijedi ga Gucci koji je ove godine sklopuo zanimljiva partnerstva s brendovima The North Face i Adidas. S četvrtog na treće mjesto ove se godine popeo Louis Vuitton, a veći interes kupaca nastao je zbog objavljivanja posljednje kolekcije prerano preminulog kreativca Virgila Abloha. Taj brend slijede Prada, Valentino i Dior.

U kategoriji obuće, prema istraživanju Lysta, na prvom je mjestu opet Balenciaga i to sa svojim Defender Sneakersima, a prate ga New Balance 550, Aime Leon Dore, Prada i The Fear of God California. New Balance se može pohvaliti da je jedini brend koji je dospio na listu najpopularnije ženske, ali i muške obuće.

Također, Lyst je izdvojio brendove Diesel i Miu Miu. Diesel je, naime, po prvi put na listi 'najvrućih', a Miu Miu je ostvarila skok pretraživanja od 400 posto, a njihova mini suknja proglašena je najpopularnijim ženskim proizvodom od početka godine. Rick Owens je skočio za devet mjesta, a broj pretraživanja porastao je za 68 posto.

Ta kretanja brendova dokaz su, kako piše HypeBeast, da je generacija Z opsjednuta Y2K kulturom (moda s početka milenija) i to zahvaljujući TikToku.